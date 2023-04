Seit ChatGPT, der OpenAI-Chatbot, Wellen geschlagen hat, weil er in der Lage ist, Fragen einigermaßen akkurat und ziemlich menschlich zu beantworten sowie Computercode und sogar Musik zu schreiben, haben viele versucht, ihn zu benutzen, um sich selbst davon zu überzeugen. (Einschließlich uns.)

Ein anfängliches Problem war, dass ChatGPT nicht in jedem Land zugänglich ist. Menschen, die sich in einem gesperrten Land befinden, können mit Hilfe eines VPNs auf ChatGPT zugreifen, indem sie so tun, als wären sie an einem anderen Ort. (Beachten Sie, dass Sie bei der Anmeldung für ChatGPT auch eine Telefonnummer aus einem zugelassenen Land eingeben müssen, um einen Aktivierungscode zu erhalten).

Aber sobald der Dienst anlief, stießen die Nutzer auch auf einen Fehler: „ChatGPT is at capacity right now“ (ChatGPT ist im Moment ausgelastet). In diesem Artikel erörtern wir, was es mit dieser Fehlermeldung auf sich hat und wie ein VPN helfen kann, sie zu umgehen.

Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet „ChatGPT is at capacity right now“?

Die Fehlermeldung „ChatGPT is at capacity right now.“ bedeutet, dass die Server des Dienstes zu viele gleichzeitige Anfragen nicht verarbeiten können. Die Tatsache, dass dieser Fehler häufig auftritt, zeigt, wie beliebt der Chatbot ist. Es ist wahrscheinlicher, dass dieser Fehler während der Arbeitszeiten in Deutschland auftritt.

Wie behebt man den Fehler „ChatGPT is at capacity right now“ mit einem VPN?

Es gibt verschiedene Methoden, den Fehler zu umgehen, aber ein VPN ist eine der schnellsten Lösungen. Mit dieser Methode konnten wir den Fehler immer wieder umgehen. Es ist zwar unklar, warum ein VPN den Fehler behebt, aber es ist wahrscheinlich, dass das Einschalten des VPN (oder das Wechseln des VPN-Standorts) Ihnen hilft, eine neue Sitzung zu starten. Es ist auch möglich, dass der Fehler mit dem Standort zusammenhängt und Sie durch die Platzierung Ihres Geräts an einem anderen Ort auf offene Slots zugreifen können.

So geht’s: Laden Sie eine VPN-App wie ExpressVPN herunter und wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem ChatGPT funktioniert. Sie werden nun eine neue IP-Adresse verwenden. Versuchen Sie erneut, auf ChatGPT zuzugreifen (es könnte eine gute Idee sein, einen neuen Inkognito-Tab zu verwenden) und sehen Sie, ob der Fehler verschwunden ist.

Das beste VPN für die Nutzung von ChatGPT 2023

ExpressVPN ist einer der vielen Dienste, die Ihre IP-Adresse ändern können. Aber ExpressVPN ist ein Premium-Dienst, der Ihnen ein besseres Erlebnis bietet:

Geschwindigkeiten, die zu den schnellsten gehören

Starke Verschlüsselung, um Ihre Online-Aktivitäten privat zu halten

Ein innovatives Serversystem, das Sicherheit gewährleistet

Mehr Standorte, 94 Länder

Live-Chat-Support rund um die Uhr

Andere Möglichkeiten, den ChatGPT-Fehler „ChatGPT is at capacity right now“ zu beheben

Während die VPN-Methode einer der schnellsten Wege ist, um auf ChatGPT bei voller Kapazität zuzugreifen, gibt es auch andere Techniken, wenn ChatGPT überlastet ist.

1. Versuchen Sie es später noch einmal – vor allem außerhalb der Spitzenlastzeiten

Wenn die Schlange an der Kasse im Supermarkt extrem lang ist, kann man einfach noch eine Runde durch den Gemüsegang drehen und in fünf Minuten wiederkommen. Manchmal braucht man auch nur ein wenig Zeit und Geduld, um Zugang zum berühmtesten Chatbot der Welt zu erhalten. Noch besser ist es, wenn Sie zu einer Zeit wiederkommen, zu der die Nachfrage wahrscheinlich nachgelassen hat, was in Deutschland normalerweise die Nachtstunden und die Wochenenden sind.

2. Aktualisieren Sie die Seite

Wenn Sie zunächst keinen Erfolg haben … versuchen Sie, die Seite erneut zu aktualisieren. Wenn Sie eine Seite aktualisieren, bitten Sie den Browser, die neueste Version der Seite anzuzeigen. Wird ChatGPT verfügbar, können Sie es in dem Moment abfangen.

3. Löschen Sie Ihren Browser-Cache und Ihre Cookies

Dies ist eine Empfehlung aus einer Chatsitzung mit ChatGPT selbst (unklar, ob das die Zuverlässigkeit erhöht oder nicht). Wenn der Versuch, auf ChatGPT zuzugreifen, nach einiger Zeit des Wartens nicht funktioniert, könnte es ein Problem mit Ihrem Browser sein. Löschen Sie den Cache und die Cookies, da diese die korrekte Aktualisierung der Seite behindern könnten. Hier erfahren Sie, wie Sie Cache und Cookies in Chrome, Firefox und Edge löschen können.

4. Verwenden Sie den Inkognito-Modus

Anstatt den Cache und die Cookies Ihres Browsers zu löschen, können Sie in Chrome ein neues Fenster im Inkognito-Modus oder in anderen Browsern das entsprechende private Fenster verwenden. Bei privaten Fenstern haben Sie zu Beginn keinen Cache und keine Cookies.

5. Versuchen Sie einen anderen Browser oder ein anderes Gerät

Diese Methode wird auch von ChatGPT empfohlen. Wenn Sie einen anderen Browser oder ein anderes Gerät verwenden, wird eine neue Sitzung ohne Cache- oder Cookie-Probleme gestartet, und vielleicht lässt ChatGPT Sie endlich rein.

6. Bitten Sie um eine Benachrichtigung

Sie wollen nicht warten? ChatGPT bietet Ihnen eine Schaltfläche, mit der Sie sich benachrichtigen lassen können, wenn der Dienst wieder verfügbar ist, damit Sie es nicht immer wieder versuchen müssen, bis er tatsächlich wieder verfügbar ist.

7. Abonnieren Sie ChatGPT Plus

ChatGPT hat ein kostenpflichtiges Abo, das in den USA vorerst nur über eine Warteliste verfügbar ist. Diejenigen, die das Abonnement abschließen, haben Vorrang vor den Nutzern der kostenlosen Version. Sie erhalten außerdem schnellere Antwortzeiten des Chatbots und einen früheren Zugang zu neuen Funktionen.

8. Überprüfen Sie den Serverstatus von ChatGPT

Es ist möglich, dass ChatGPT nicht ausgelastet ist, sondern einfach nicht funktioniert. Überprüfen Sie direkt auf der Website von OpenAI, ob Wartungsarbeiten oder Ausfallzeiten geplant sind. Wenn die Server ausgefallen sind, können Sie es später noch einmal versuchen.

So überprüfen Sie den ChatGPT-Serverstatus

Wie jede Website hat auch ChatGPT gelegentlich Ausfallzeiten oder Ausfälle. OpenAIs Server-Status-Seite bietet einen detaillierten Blick auf Ausfälle oder Leistungsprobleme, die ChatGPT betreffen.

ChatGPT-Alternativen

OpenAI war nicht das einzige Unternehmen, das einen fortschrittlichen KI-Chatbot entwickelt hat. Und seit ChatGPT auf der Bildfläche erschienen ist, haben Tech-Giganten darauf gedrängt, ihre Chatbot-Produkte zu priorisieren und ebenfalls auf den Markt zu bringen. Im Moment hat ChatGPT noch keine nennenswerte Konkurrenz, aber das wird sich mit diesen Alternativen sehr bald ändern.

Bard von Google

Status: Interne Version für Mitarbeiter verfügbar; möglicher Start für die Öffentlichkeit im März 2023

Anfang dieses Monats wurde berichtet, dass Google eine „Code Red“-Aktion gestartet hat, um alle Mitarbeiter des Unternehmens dazu zu bringen, seinen Chatbot zu testen, der auf der vielbesprochenen LaMDA-Technologie basiert und mit ChatGPT konkurrieren soll. Google hat gesagt, dass es immer noch daran arbeitet, sicherzustellen, dass die Antworten von Bard eine „hohe Messlatte für Qualität, Sicherheit und Bodenständigkeit in Bezug auf reale Informationen“ erfüllen.

Ernie von Baidu

Status: Start voraussichtlich nach März 2023

Fast zeitgleich mit der Ankündigung von Google kündigte auch Baidu an, dass sein KI-Chatbot in wenigen Monaten auf den Markt kommen wird.

Galactica von Meta

Status: Ausgesetzte öffentliche Tests nach dem Start im November 2022

Der KI-Chatbot von Meta wurde etwa zwei Wochen vor ChatGPT veröffentlicht, stieß aber auf ein ganz anderes Echo. Er wurde schnell wegen Ungenauigkeiten kritisiert. Experten gehen davon aus, dass die Kritik eher auf den Ruf von Facebook zurückzuführen ist – Menschen sind schnell bereit, Facebook für die Verbreitung falscher oder beleidigender Informationen zu verurteilen – als auf ein tatsächliches Problem mit der Qualität des Chatbots. In Anbetracht des sensiblen öffentlichen Erscheinungsbildes wird Meta durch die Tatsache behindert, dass es wahrscheinlich nur übervorsichtige und daher fade Produkte produzieren wird.

Claude von Anthropic

Status: In geschlossener Beta als Slack-Integration

Das von ehemaligen Open-AI-Forschern gegründete Unternehmen Anthropic hat einen Chatbot in geschlossener Beta-Phase (nur für eine ausgewählte Gruppe von Nutzern verfügbar) in den Arbeits-Chatdienst Slack integriert.

Sparrow von DeepMind

Status: Voraussichtlich ab 2023 als private Beta-Version

DeepMind (eine Google-Tochtergesellschaft) hat erklärt, dass sein Chatbot möglicherweise noch in diesem Jahr in einer privaten Betaversion (nur für eine ausgewählte Gruppe von Nutzern) veröffentlicht wird. Ein Aspekt, der ihn auszeichnet, ist das Lernen auf der Grundlage von Eingaben menschlicher Forschungsteilnehmer.

Character

Status: Noch in der Entwicklung

Zwei ehemalige Google-Forscher gründeten Character, um einen Chatbot zu entwickeln, mit dem Sie so tun können, als würden Sie mit jedem chatten, ob lebendig oder tot, sogar mit fiktiven Personen. Das Start-up befindet sich derzeit im Fundraising und seine Zukunft ist höchst ungewiss.

Bing ChatGPT

Status: Als Vorschauversion seit Februar 2023 verfügbar

Dies kann wahrscheinlich nicht als Alternative zu ChatGPT angesehen werden, aber es ist eine Erwähnung wert. Microsoft hat eine Version von Bing gestartet, die ChatGPT verwendet. Es handelt sich noch um eine Vorabversion, und die Anzahl der Abfragen, die sie bewältigen kann, ist im Moment noch begrenzt, so dass es Ihnen vielleicht nicht hilft, in Stoßzeiten mit ChatGPT zu sprechen.

Auch wenn einige der Inhalte, auf die wir in diesem Artikel verlinken, noch in der Originalsprache vorliegen, halten wir es für sinnvoll, sie hier zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass sie Ihnen trotzdem gefallen.