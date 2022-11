Dieses WM-Quiz schafft niemand!

Bei der Fußball-WM in Katar werden am 21. November 2022 zum 22. Mal die besten Mannschaften der Welt aufeinandertreffen, um die begehrteste Trophäe aller Zeiten mit nach Hause zu nehmen. Um Ihnen die Wartezeit zu versüßen, haben wir ein WM-Quiz entworfen, welches Ihr Fußball-Wissen auf eine harte Probe stellt.

32 Mannschaften werden in einer der spannendsten Weltmeisterschaften aller Zeiten gegeneinander antreten in einem nicht ganz alltäglichen Austragungsort. Die Spielzeitpunkte liegen näher am Jahresende als der übliche Zeitraum im Juni/Juli, und trotzdem wird in klimatisierten Stadien gespielt, um die Hitze zu bekämpfen. Sicherlich eine außergewöhnliche Weltmeisterschaft.

Aber sobald eine neue Weltmeisterschaft ansteht, schwelgen wir in Erinnerungen an ältere Turniere. Dieses Spiel, dieses Tor, dieses Stadion. An manche Dinge kann man sich leichter erinnern, aber andere bleiben nur den echten Fans im Gedächtnis. Abgesehen davon… stufen Sie sich als WM-Fan ein? Hat Ihr Gedächtnis das Zeug, bei unserem WM-Quiz zu punkten?

32 Mannschaften werden in Katar spielen, und 48 Mannschaften werden bei der WM 2026 dabei sein, aber wussten Sie, dass bei der allerersten WM 1930 in Uruguay nur 13 Mannschaften spielten? Außerdem erwartet man normalerweise, dass die Heimmannschaft gut abschneidet, wenn sie die Weltmeisterschaft ausrichtet, aber wissen Sie, wie viele Gastgeberländer sie tatsächlich gewonnen haben? Erinnern Sie sich daran, ob alle späteren Weltmeister einen schnellen Weg ins Finale hatten, oder ob einige Weltmeister mehr leiden mussten als andere, um dorthin zu gelangen?

Haben Sie das Zeug zum WM-Quiz-Gewinner?

Um diese und andere Fragen zu beantworten, haben wir uns dieses WM-Quiz ausgedacht. Wir hoffen, Sie haben Spaß daran, während Sie auf die Weltmeisterschaft 2022 warten. Und vergessen Sie nicht, unsere Seite zur Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022 zu besuchen, um die neuesten Nachrichten und die besten Streaming-Optionen für Ihren Standort zu finden.

Viel Erfolg!