Wie kann ich feststellen, ob mein Handy überwacht wird?

Es liegt in unserer Hand. Es enthält private, sensible Informationen, die wir für die Arbeit, zur Unterhaltung und zur Kommunikation nutzen. Natürlich sprechen wir über unser Smartphone, ein Gerät, das heute in unserem Leben unverzichtbar ist. Doch diese kostbare Hilfe kann manchmal zur Bedrohung werden, wenn wir Opfer von Schwachstellen und Hackerangriffen werden. Keine Angst! Hier ist unser Leitfaden, um herauszufinden, ob Ihr Handy überwacht wird, und was zu tun ist, wenn dies geschieht.

Sicherheitsrisiken

Unser Mobiltelefon kann zahlreichen potenziellen Gefahren ausgesetzt sein, von denen viele dazu führen können, dass ein Handy überwacht wird. Hier sind die häufigsten Risiken:

Phishing : Benutzer werden getäuscht, indem E-Mails gesendet werden, die von autoritativen Quellen zu stammen scheinen und stattdessen bösartige Links enthalten. Die gebräuchlichste Methode besteht darin, bösartige Dateien zusammen mit E-Mails im .exe-Format zu senden, die beim Herunterladen aktiviert werden und dazu dienen, persönliche Daten zu stehlen. Daher ist es wichtig, Anhänge in E-Mails von unbekannten Absendern nicht zu öffnen und immer den Absender und den Betreff der E-Mail zu überprüfen.

: Unter den verschiedenen Arten von Malware, d. h. bösartigen Anwendungen und Dateien, die sich in unseren Geräten verstecken können, gibt es auch Spyware, Anwendungen, die die Aktivitäten der Benutzer verfolgen und Daten an die kontrollierende Person senden. SIM-Swapping (SIM-Tausch): Betrüger können nicht nur durch Diebstahl, sondern auch durch Betrügereien an Ihre Daten gelangen, in dem Falle Ihre Mobilfunknummer und alle damit verbundenen Dienste. Beim SIM-Swapping gibt sich der Hacker als die betroffene Person aus und beantragt eine neue SIM-Karte und erhält auf diese Weise Zugriff auf Ihre Telefonnummer.

Wie Sie feststellen können, ob Ihr Handy überwacht wird

Um festzustellen, ob Ihr Handy von Dritten überwacht wird, können Sie folgende Schritte unternehmen:

Verdächtige Apps : Ihr Handy kann einfach durch die Installation von Malware-Apps ausspioniert werden, die unsere Aktivitäten verfolgen. Überprüfen Sie daher zuerst, ob auf Ihrem Handy Apps installiert sind, die Sie nicht erkennen, und vor allem, welche Berechtigungen diesen erteilt wurden. Gehen Sie zu den Einstellungen und überprüfen Sie die Liste der installierten Apps und Berechtigungen.

Wie Sie die Überwachung Ihres Handys verhindern können

Achten Sie auf die von Ihnen genutzten Netzwerke : Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie sich mit einem öffentlichen oder unbekannten WLAN verbinden. Besuchen Sie keine Websites, auf denen sensible Informationen angefordert werden, um zu verhindern, dass diese Daten abgefangen werden.

