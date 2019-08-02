PlayStation 4 ve 3 için ExpressVPN nasıl kurulur MediaStreamer hizmetimizi kullanın

MediaStreamer, farklı bir durumda izleyemeyeceğiniz içerikleri izlemenizi sağlar. Kurulumu çok kolaydır, ancak bir VPN'in sunduğu korumayı veya oyunda sağladığı faydaları sunmaz. (PlayStation 4 veya PlayStation 3 üzerinde MediaStreamer'ın nasıl kurulduğunu öğrenin.)

VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanın

Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak VPN'in sunduğu tüm gizlilik ve güvenliği, PlayStation konsolunuz dahil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlara sağlayabilirsiniz. Korunmaya başlamak, Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. (Bir VPN yönlendiricisi için hazır değil misiniz? Onun yerine Mac veya Windows bilgisayarınızı bir "sanal yönlendirici" olarak kullanmayı düşünün.)