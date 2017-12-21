Nintendo Switch için ExpressVPN'in kurulumu
MediaStreamer hizmetimizi kullanın
MediaStreamer, farklı bir durumda izleyemeyeceğiniz içerikleri izlemenizi sağlar. Kurulumu çok kolaydır, ancak bir VPN sunduğu korumayı veya oyun faydalarını sunmaz. (Nintendo Switch üzerinde MediaStreamer kurmayı öğrenin.)
VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanın
Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak bir VPN'in sunduğu tüm gizlilik ve güvenliği, Nintendo Switch konsolunuz dahil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlara sağlayabilirsiniz. Korunmaya başlamak, Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. (Bir VPN yönlendiricisi için hazır değil misiniz? Onun yerine Mac veya Windows bilgisayarınızı bir "sanal yönlendirici" olarak kullanmayı düşünün.)
Video: Nintendo Switch için ExpressVPN'in kurulumu
Sıkça sorulan sorular
Hemen hemen! Şu anda ExpressVPN'i PS4 ve PS3, Xbox One, Xbox 360 ve Nintendo Switch ile kullanabilirsiniz. Ek olarak, VPN korumasını evinizdeki her cihaz için etkinleştirmek için ExpressVPN'i desteklenen bir yönlendiriciye yükleyebilirsiniz.
Ne yazık ki sunmuyor. MediaStreamer konumunuzu, bir VPN'in sunduğu gizlilik korumaları olmadan değiştirir. Nintendo Switch konsolunuzu bir VPN'in tüm faydaları ile kullanmak için yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması kullanarak uyumlu bir yönlendiriciye bağlamanız gerekecektir.
Nintendo Switch'i bir VPN yönlendiricisi üzerinden bağlamak, verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağın ardında korumanın ve gizlemenin yanı sıra, sizi potansiyel DDoS (distributed denial of service) saldırılarından korur. Ayrıca, ağ sunucularına yakın konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping süresini azaltmak için de bir VPN kullanabilirsiniz.
İyileştirebilir. Eğer İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli ağ trafiğini bilinçli bir şekilde yavaşlatıyorsa, bir VPN bu sınırlandırmaları baypas edebilir ve ağ hızınızı olması gereken seviyeye geri getirir. Bazı durumlarda, kullanıcılar ortalamadan daha yüksek bir hıza sahip olduklarını belirttiler.
ExpressVPN'in ana misyonu müşterilerinin interneti gizli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu yüzden, ExpressVPN bağlantı kaydı veya aktivite kaydı tutmaz ve hiçbir zaman tutmayacaktır. Bu demek oluyor ki, ExpressVPN IP adresinizi, tarama geçmişinizi, trafik verilerinizi veya DNS sorgularınızı hiçbir zaman kaydetmeyecek.
Müşteriler Nintendo Switch için ExpressVPN'i çok seviyor
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yenir bir standart belirler.
Anında kurun
Nintendo Switch için ExpressVPN'e bağlanmak çok kolaydır. Sadece bu kurulum yönergelerini takip edin!
Hız için optimize edildi
ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
Sevdiğiniz içeriklere sansürsüz erişin. ExpressVPN ile Facebook, Twitter ve diğer birçok şeye engeli kaldırın.
Web gezintinizi anonimleştirin
Tarayıcı geçmişinin ve üstverilerin kaydedilmesini önlemek için konumunuzu ve cihazınızın IP adresini gizleyin.
Video izleyin ve müzik dinleyin
Gizli, güvenli bir şekilde ve yüksek hızlarda BBC iPlayer, Hulu, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Nintendo Switch için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile iletişime geçin.