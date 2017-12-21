Nintendo Switch için ExpressVPN'in kurulumu

MediaStreamer hizmetimizi kullanın

MediaStreamer, farklı bir durumda izleyemeyeceğiniz içerikleri izlemenizi sağlar. Kurulumu çok kolaydır, ancak bir VPN sunduğu korumayı veya oyun faydalarını sunmaz. (Nintendo Switch üzerinde MediaStreamer kurmayı öğrenin.)

VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanın

Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak bir VPN'in sunduğu tüm gizlilik ve güvenliği, Nintendo Switch konsolunuz dahil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlara sağlayabilirsiniz. Korunmaya başlamak, Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. (Bir VPN yönlendiricisi için hazır değil misiniz? Onun yerine Mac veya Windows bilgisayarınızı bir "sanal yönlendirici" olarak kullanmayı düşünün.)