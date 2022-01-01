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VPN ile DirecTV Stream (AT&T TV Now) izleyin

Daha önceki adı AT&T TV Now olan internete özel video izleme platformu DirecTV Stream; yerel ve ulusal TV kanalları, talep üzerine filmler ve daha fazlasını sunmaktadır.

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AT&T TV Now izlemek için VPN kullanın. AT&T TV Now logosu.
AT&T TV Now izlemek için VPN kullanın. AT&T TV Now logosu.

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DirecTV Stream nedir? AT&T TV Now ile aynı şey mi?

Bir bilgisayar ekranında gösterilen AT&T TV Now ana ekranı.

DirecTV Now eski adıydı, daha sonra AT&T TV Now oldu, şimdiysse yeni adı DirecTV Stream. Üçü de aynı hizmeti ifade ediyor: aylık ücret karşılığında abonelerinin canlı ve talep üzerine programlara erişmelerini sağlayan internete özel video izleme platformu. HBO, Showtime ve ESPN gibi popüler kanalların yanı sıra NFL Sunday Ticket gibi özel spor paketlerini içeriyor.

Bu hizmet, uydu çanak anteni takma imkânı olmayan veya uzun süreli uydu veya kablolu tv kontratı ile uğraşmak istemeyip uydu veya kablo tv aboneliklerini iptal eden kişiler içindir.

DirecTV Stream ile eski DirecTV arasında ne fark var?

DirecTV, hâlâ AT&T'nin geleneksel uydu TV hizmetinin adıdır. DirecTV Stream/AT&T TV Now izlemek için DirecTV'ye sahip olmanıza gerek yok. Ancak, hâlihazırda bir DirecTV uydu abonesiyseniz ek ücret ödemeden bu hizmet üzerinden çevrimiçi video izleyebilirsiniz.

DirecTV'nin uydu versiyonu ve yalnızca çevrimiçi izlenen Stream versiyonunun her ikisi de bulut DVR hizmeti ve büyük pazarlarda yerel kanallara erişim sunmaktadır.

SSS: DirecTV ve AT&T TV Now

ExpressVPN bir DirecTV aboneliğiyle birlikte mi geliyor?
DirecTV'yi hangi cihazlarda izleyebilirim?
DirecTV'de NFL'i nasıl izleyebilirim?
DirecTV Stream/AT&T TV Now'da hangi kanallar var?
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