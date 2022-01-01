VPN ile DirecTV Stream (AT&T TV Now) izleyin

DirecTV Now eski adıydı, daha sonra AT&T TV Now oldu, şimdiysse yeni adı DirecTV Stream. Üçü de aynı hizmeti ifade ediyor: aylık ücret karşılığında abonelerinin canlı ve talep üzerine programlara erişmelerini sağlayan internete özel video izleme platformu. HBO, Showtime ve ESPN gibi popüler kanalların yanı sıra NFL Sunday Ticket gibi özel spor paketlerini içeriyor.

Bu hizmet, uydu çanak anteni takma imkânı olmayan veya uzun süreli uydu veya kablolu tv kontratı ile uğraşmak istemeyip uydu veya kablo tv aboneliklerini iptal eden kişiler içindir.