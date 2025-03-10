2025 Mart 3 AircoveOS 5.2.2 Bu sürümde, biz: Wi-Fi Bağlantı ve misafir Wi-Fi’deki bazı hatalar düzeltildi.

Flash depolama yönetiminde iyileştirmeler yapıldı. 2025 Şubat 4 AircoveOS 5.2.1 Bu sürümde, biz: Windows cihazlar ve bazı sadece WPA2 destekleyen eski cihazlar için Wi-Fi uyumluluğu geliştirildi.

Bazı kablolu Ethernet cihazlarının Aircove ile bağlantısının kesilmesine neden olan nadir bir hata düzeltildi.

Lightway Geçişini devre dışı bırakma seçeneği eklendi.

Lightway, post-kuantum şifreleme için yeni onaylanan NIST standardı ML-KEM’i kullanacak şekilde güncellendi.

Bazı hatalar düzeltildi. 15 Ocak 2025 AircoveOS 5.2.0 Bu sürümde, biz: AircoveOS v5, şimdi Aircove Go’yu destekleyecek şekilde güncellendi.

Misafir Wi-Fi eklendi; artık aile ve arkadaşlarınız için ayrı bir Wi-Fi ağı kurabilirsiniz.

Gelişmiş koruma ayarları için daha açık hata geri bildirimi eklendi.

Wi-Fi ayarlarını değiştirirken Wi-Fi bağlantısının kaybı konusunda sizi uyaran bir modül eklendi.

Daha eski bir aygıt yazılımı sürümü yüklerken tüm ayarların kaybolacağını belirten bir modül eklendi.

Ayar yedeklerinden daha yeni bir sürüm geri yüklendiğinde verilen hata mesajı iyileştirildi.

İnternet bağlantı yardımcısı içeriği iyileştirildi.

Geçişli sayfalarda varsayılan olarak Wi-Fi şifresi gizlendi.

Aygıt yazılımı güncelleme dosyasının boyutu azaltıldı.

Bazı hatalar düzeltildi. Not: Herhangi bir nedenle 4.7.5 sürümüne düşürmek isterseniz, şu adımları izleyebilirsiniz: Daha eski AircoveOS sürümlerinin yüklenmesi yönlendirici ayarlarınızı sıfırlayacağı için ayarlarınızı yedekleyebilir ve daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Aircove için 4.7.5 sürümünü indir Aircove ya da Aircove Go için . Aircove’a bağlıyken, Yazılım Güncellemesi sayfasına gidin. “Manuel güncelleme” altında, 2. Adımda indirdiğiniz 4.7.5 güncelleme dosyasını seçin ve “Şimdi Güncelle”ye tıklayın. 2024 Aralık 4 AircoveOS 5.1.1 (yalnızca Aircove için) Bu sürümde, biz: Bazı cihazların VPN bağlıyken internete erişememesine yol açan bir sorun giderildi.

Nadir senaryolarda beklenenden daha fazla VPN bağlantısı oluşturulmasına neden olan bir sorun giderildi.

Nadir senaryolarda Aircove’un belleğinin tükenmesine yol açabilecek bir sorun giderildi.

23 Ekim 2024 AircoveOS 5.1.0 (yalnızca Aircove için) Bu sürüm, AircoveOS’un temellerini daha hızlı, istikrarlı ve güvenli hale getirmek için günceller. Bu sürüm şu an yalnızca Aircove üzerinde kullanılabilir ve yakında Aircove Go’ya da gelecek. 2024 Ağustos 15 AircoveOS 4.7.5 Bu sürümde, biz: Aircove Go’yu kurarken Wi-Fi Bağlantısı ile internete bağlanma yeteneği eklendi

Arayüzün ışık, karanlık ve otomatik mod arasında geçiş yapma ayarı eklendi

Kullanıcıların doğrulama hatalarını daha kolay tanımlamasını sağlamak için ARIA özellikleri eklendi

Wi-Fi Bağlantı ağı yönetim arayüzü iyileştirildi

Port yönlendirme kuralları oluşturulurken/düzenlenirken hata yönetimi iyileştirildi

Aircove depolama yönetimi iyileştirildi 2024 Temmuz 8 AircoveOS v4.7.4 Bu sürümde, biz: Geceleyin Aircove kontrol panelini rahatça kullanabilmeniz için karanlık mod eklendi.

Wi-Fi captive portalına erişim sağlayabilmeniz için VPN bağlantısını kesmenizi hatırlatan bir uyarı eklendi.

Aircove kontrol panelinin boş ekran göstermesine neden olabilecek bir hata düzeltildi.

WPA3 şifrelemesi kullanan ağlara bağlanamayan Wi-Fi Bağlantı hatası düzeltildi.

ExpressVPN hesabınıza giriş yapmadıysanız güncellemelerin algılanmasını geciktirebilecek bir hata düzeltildi.

Ayar yedekleme ve geri yükleme ile ilgili bazı sorunlar giderildi.

UI’da IP adresi doğrulama hatası düzeltildi.

SSL sertifikası güncellendi.

2024 Haziran 4 AircoveOS v4.7.3 Bu sürümde, erişilebilirliği şu şekillerde geliştirdik: Klavye navigasyonunu daha hızlı hale getirmek için atlama bağlantıları ekleyerek

Geçersiz karakterler girildiğinde ek hata mesajları sağlayarak

Simgeler ve semboller için alternatif metin sağlayarak

Değişiklikler başarıyla kaydedildiğinde sizi bilgilendirerek

Yardımcı teknolojiler kullanıldığında dekoratif içeriği gizleyerek

Destek makalelerine bağlantıları yerelleştirerek Ayrıca: Ağ sorunlarını gidermek için kurulum sırasında MTU ayarları eklendi

Wi-Fi ağı yapılandırmasını kaldırarak kurulumu basitleştirdik

Aircove’un Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı kolaylaştırdık

Ethernet’in birincil WAN bağlantısı olarak kullanıldığını gösteren bir gösterge ekledik

Tanılama günlüklerini basitleştirdik

Lightway TUN/DNS IP’lerinin Starlink ile çakışmasını önleyen iyileştirmeler yaptık 2024 Nisan 18 AircoveOS v4.7.2 Bu sürümde, biz: Aircove’unuzu sıfırlama talimatları, giriş ekranına eklendi.

Elektrik kesintisi durumunda Aircove’un ExpressVPN hesabınızdan çıkış yapmasına neden olan bir sorun giderildi.

Lightway kullanırken bağlantı güvenilirliği artırıldı. 2024 Mart 4 AircoveOS v4.7.1 Bu sürümde, biz: Gösterge tablosunun yüklenmesini zaman zaman engelleyen bir sorun giderildi.

Daha iyi performans ve kararlılık için UI güncellendi.

SSL sertifikası güncellendi. 2024 Şubat 6 AircoveOS v4.7.0 Bu sürümde, biz: Gösterge paneline yeni bir bildirim merkezi ve internet bağlantı durumu göstergesi eklendi.

Lightway’in yeni Dinamik MTU özelliği eklendi, bu özellik VPN bağlantınızın yol MTU’suna otomatik olarak uyum sağlar. Bu, çeşitli ağ ortamlarında sorunsuz bir bağlantı sağlar.

Gelişmiş koruma özelliklerini ayarlamayı kolaylaştırdık.

Aygıt yazılımı güncellemelerinin manuel olarak yüklenmesini bazen engelleyen bir sorun giderildi.

Tarayıcı penceresi arka planda olduğunda ilerleme çubuklarını duraklatan bir sorun düzeltildi.

Dashboard’un yüklenmesini bazen engelleyen bir sorun giderildi. 2023 Aralık 1 AircoveOS v4.6.1 Bu sürümde, biz: İnternet servis sağlayıcılarının gerektirebileceği ek bir Maksimum İletim Birimi (MTU) boyutu seçeneği ekledik.

Yeni VPN konumları için yeni ülke bayrakları ekledik.

Bazen Eero yönlendiricilerinin Aircove üzerinden internete bağlanmasını engelleyen bir sorun giderildi. 7 Kasım 2023 AircoveOS v4.6.0 Bu sürümde, biz: iOS/Android ana ekranınıza Aircove eklerken gösterilen simge değiştirildi.

Yeni kullanıcılar için kurulum deneyimi geliştirildi.

Cihaz gruplarınız için alan tasarrufu sağlamak amacıyla yan çubuk navigasyonu geliştirildi.

Yerel ağ ayarlarınız değiştirildiğinde ne olacağını açıklayan yardım mesajları ekledik.

SSL sertifikası güncellendi. 15 Eylül 2023 AircoveOS v4.5.3 Bu sürümde, nadir senaryolarda blok listelerinin indirilmesini engelleyen bir hatayı düzelttik. 5 Eylül 2023 AircoveOS v4.5.2 Bu sürümde, biz: Cihaz Gruplarını yeniden sıralamak için sürükleyip bırakmanıza olanak tanıyan yeni bir işlevsellik ekledik.

Varsayılan Cihaz Grubuna görünen bir etiket eklendi.

Klavye navigasyonu ile ilgili bazı hatalar düzeltildi.

Konum seçici hatası düzeltildi.

Lightway’e DTLS 1,3 desteği ekledik. Bu, daha hızlı ve daha güvenli bir bağlantı deneyimi sağlayacağınız anlamına gelir. 2023 Ağustos 10 AircoveOS v4.5.1 Bu sürümde, biz: İngilizce olmayan diller için yerelleştirme iyileştirildi.

İnternet servis sağlayıcılarının gerektirebileceği ek bir Maksimum İletim Birimi (MTU) boyutu seçeneği ekledik.

Bazı ülkelerde engellenen listelerin indirilmesini engelleyen bir hata düzeltildi.

Ayarlar yedekleme dosyasının geri yüklenmesini engelleyen bir hata düzeltildi.

Kurulum sırasında klavye navigasyonu ile ilgili bir hata düzeltildi.

13 Temmuz 2023 AircoveOS v4.5.0 Bu sürümde, gelişmiş koruma tanıttık, siz ve aileniz için ek güvenlik ve koruma sağlayan yeni bir özellikler paketi. Etkinleştirildiğinde, gelişmiş koruma şu özellikleri sunabilir: Takip edicileri engelle

Kötü amaçlı siteleri engelle

Reklamları engelle

Yetişkin sitelerini engelle

Cihazlar için internet erişim süresini sınırlayın 2023 Haziran 15 AircoveOS v4.4.2 Bu sürümde, biz: İngilizce olmayan bölgeler için yerelleştirme iyileştirildi.

Wi-Fi adlarını değiştirmenizi engelleyen nadir bir hata düzeltildi. 2023 Mayıs 19 AircoveOS v4.4.1 Bu sürümde, biz: ExpressVPN hesabınıza giriş yapıp çıkarken Cihaz Grubu ayarlarının korunmasını sağladık.

Başlangıç navigasyonunda iyileştirmeler yapıldı.

Yazılımın güncellenmediği nadir durumlar için bir yardım mesajı eklendi.

LAN (yerel ağ) içinden WAN IP ile iletilen cihazlara erişimi engelleyen bir hata düzeltildi.

AircoveOS’i ilk yüklediğinizde doğru sürümün görüntülenmesini engelleyen bir hata düzeltildi.

Özel DNS’nin “No VPN” cihaz gruplarında çalışmasını sağlamak için bir hata düzeltildi.

Bazı yerelleştirme hataları düzeltildi.

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi. 2023 Mart 13 AircoveOS v4.4.0 Bu sürümde, biz: Aircove kontrol paneli Danca, Hollandaca, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Tayca ve Türkçe dahil olmak üzere 16 dilde çevirildi ve kullanımı kolaylaştırıldı. Dili Gelişmiş Ayarlar > Yönlendirici Ayarları altında expressvpnrouter.com adresinden değiştirebilirsiniz.

> altında expressvpnrouter.com adresinden değiştirebilirsiniz. Diğer seçenekleri (No VPN, No Internet ve MediaSteamer) bulmayı kolaylaştırmak için konum seçicinin tasarımı iyileştirildi.

Uygun Aircove’lar ve müşteriler için 30 günlük ücretsiz ExpressVPN deneme sürümü eklendi.

Aircove başlatılırken hangi durumda olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için durum LED’inin beyaz yanıp sönmesi sağlandı.

Yerel ağın IP adresi yapılandırması değiştirildikten sonra bireysel cihazların doğru çalışmasını engelleyen bir hata düzeltildi.

Firefox kullanılırken manuel güncellemelerin yüklenmesini bazen engelleyen bir hata düzeltildi.

“Yönlendirici bağlantısı kayboldu” mesajını görme sıklığı azaltıldı.

Bazı ülkelerde bağlantı iyileştirildi. 20 Aralık 2022 AircoveOS v4.2.0 Bu sürümde Lightway Passthrough ekledik. Bu, Mac, Windows, iOS, Android ve Linux cihazlardaki ExpressVPN uygulamalarının, yönlendiriciden gelen mevcut VPN bağlantıları tarafından kesintiye uğramaksızın yerel olarak ExpressVPN’e bağlanmasına olanak tanır. Bu özellik herhangi bir yapılandırmaya gerek duymadan otomatik olarak çalışır. 23 Kasım 2022 AircoveOS v4.1.0 Bu sürümde, şunları ekledik: İnternete daha hızlı bağlanmanıza yardımcı olacak bir bağlantı yardımcısı.

Bazı İnternet Servis Sağlayıcılarının gerektirdiği statik WAN IP adresleri için destek.

VPN kesildiğinde özel DNS için destek. Bu, İSS’nizin DNS etkinliğini gözlemlemesini engeller.

Statik LAN cihazı IP adresleri ayarlamanıza yardımcı olacak ipuçları. 3 Kasım 2022 AircoveOS v4.0.9 Bu sürümde, bazı ülkeler için bağlantıyı iyileştirdik. 27 Ekim 2022 AircoveOS v4.0.8 Bu sürümde, biz: Nadir durumlarda ExpressVPN’i etkinlemenizi engelleyebilecek bir hatayı düzelttik.

İnternet servis sağlayıcılarının gerektirebileceği Maksimum İletim Birimi (MTU) boyutunu değiştirmenize olanak tanıyan gelişmiş bir ayar ekledik. 18 Ekim 2022 AircoveOS v4.0.7 Bu sürümde, bazı hataları düzelttik ve bazı ülkeler için bağlantıyı iyileştirdik. 30 Eylül 2022 AircoveOS v4.0.6 Bu sürümde, WPA3 Wi-Fi güvenliğini açıp kapamanıza olanak tanıyan ayarlarda bir anahtar ekledik. 22 Eylül 2022 AircoveOS v4.0.5 Bu sürümde, kendi VPN yönlendiricimiz ExpressVPN Aircove için oluşturulmuş olan AircoveOS’u başlattık.