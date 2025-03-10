2025 3 марта
AircoveOS 5.2.2
В этом выпуске мы:
- Исправлены некоторые ошибки в Wi-Fi Link и гостевой Wi-Fi.
- Улучшено управление флеш-памятью.
2025 4 февраля
AircoveOS 5.2.1
В этом выпуске мы:
- Улучшена совместимость с Windows-устройствами и некоторыми устаревшими устройствами, поддерживающими только WPA2.
- Исправлена редкая ошибка, при которой некоторые проводные устройства Ethernet теряли соединение с Aircove.
- Добавлена опция отключения Lightway Passthrough.
- Обновлен Lightway для использования ML-KEM, нового финализированного стандарта NIST для пост-квантового шифрования.
- Исправлены некоторые ошибки.
2025 Январь 15
AircoveOS 5.2.0
В этом выпуске мы:
- Обновлен AircoveOS v5, теперь поддерживается Aircove Go.
- Добавлена гостевая сеть Wi-Fi; теперь вы можете настроить отдельную сеть Wi-Fi для семьи и друзей.
- Добавлены более четкие сообщения об ошибках для настроек продвинутой защиты.
- Добавлено модальное окно, предупреждающее об отключении Wi-Fi при изменении настроек Wi-Fi.
- Добавлено модальное окно, предупреждающее, что все настройки будут потеряны при установке более ранней версии прошивки.
- Улучшено сообщение об ошибке при восстановлении более новой версии из резервных копий настроек.
- Улучшено содержание помощника по подключению к Интернету.
- По умолчанию скрыт пароль от Wi-Fi на промежуточных страницах.
- Уменьшен размер файла обновления прошивки.
- Исправлены некоторые ошибки.
Примечание: Если по какой-либо причине вы хотите вернуться к версии 4.7.5, вы можете сделать это, следуя этим действиям:
- Поскольку установка более ранних версий AircoveOS сбросит настройки вашего роутера, вы можете сделать резервную копию настроек и восстановить их позже.
- Скачайте версию 4.7.5 для Aircove или Aircove Go.
- Будучи подключенным к вашему Aircove, перейдите на страницу Обновление программного обеспечения.
- В разделе «Ручное обновление» выберите файл обновления 4.7.5, который вы скачали на шаге 2 и нажмите «Обновить сейчас».
2024 4 декабря
AircoveOS 5.1.1 (только для Aircove)
В этом выпуске мы:
- Исправлена проблема, которая предотвращает доступ некоторых устройств к Интернету при подключении VPN.
- Исправлена проблема, приводящая к созданию большего количества VPN-подключений, чем ожидалось, в редких случаях.
- Исправлена проблема, которая может привести к нехватке памяти Aircove в редких случаях.
2024 Октябрь 23
AircoveOS 5.1.0 (только для Aircove)
Это обновление усиливает основу AircoveOS для повышения скорости, стабильности и безопасности. Эта версия сейчас доступна только на Aircove и вскоре будет доступна для Aircove Go.
2024 15 августа
AircoveOS 4.7.5
В этом выпуске мы:
- Добавлена возможность подключения к Интернету через Wi-Fi Link при настройке Aircove Go
- Добавлена настройка для переключения интерфейса между светлым, темным и автоматическим режимами
- Добавлены атрибуты ARIA, чтобы было проще пользователям определять ошибки проверки
- Улучшен интерфейс управления Wi-Fi Link сетью
- Улучшена обработка ошибок при создании/редактировании правил перенаправления портов
- Улучшено управление памятью для Aircove
2024 8 июля
AircoveOS v4.7.4
В этом выпуске мы:
- Введен темный режим, чтобы вы могли комфортно пользоваться панелью управления Aircove ночью.
- Добавлено уведомление, напоминающее вам отключиться от VPN для доступа к Wi-Fi портальной сети.
- Исправлена ошибка, которая могла привести к тому, что панель управления Aircove показывала пустой экран.
- Исправлена ошибка, которая препятствовала подключению Wi-Fi Link к сетям с использованием шифрования WPA3.
- Исправлена ошибка, задерживающая обнаружение обновлений, если вы не вошли в свою учетную запись ExpressVPN.
- Исправлены некоторые проблемы с резервным копированием и восстановлением настроек.
- Исправлена ошибка с проверкой IP-адреса в интерфейсе.
- Обновили SSL-сертификат.
2024 4 июня
AircoveOS v4.7.3
В этом выпуске мы улучшили доступность, добавив:
- Добавление ссылок пропуска для ускорения навигации с использованием клавиатуры
- Предоставление дополнительных сообщений об ошибках при вводе недопустимых символов
- Предоставление альтернативного текста для значков и символов
- Уведомление о том, что изменения успешно сохранены
- Скрытие декоративного контента при использовании вспомогательных технологий
- Локализация ссылок на статьи службы поддержки
Мы также:
- Добавили настройки MTU во время настройки для устранения проблем с сетью
- Упростили настройку, удалив конфигурацию сети Wi-Fi
- Упростили повторное подключение к Wi-Fi сети Aircove
- Добавили индикатор когда Ethernet используется в качестве основного WAN-подключения
- Упростили диагностические журналы
- Сделали улучшения, предотвращающие конфликт Lightway TUN/DNS IPs со Starlink
2024 18 апреля
AircoveOS v4.7.2
В этом выпуске мы:
- Добавлены инструкции на экране входа для сброса вашего Aircove.
- Исправлена проблема, которая иногда приводила к выходу Aircove из вашей учетной записи ExpressVPN при отключении питания.
- Улучшена надежность соединения при использовании Lightway.
2024 4 марта
AircoveOS v4.7.1
В этом выпуске мы:
- Исправлена проблема, периодически препятствующая загрузке панели управления.
- Обновлен интерфейс для повышения производительности и стабильности.
- Обновили SSL-сертификат.
2024 6 февраля
AircoveOS v4.7.0
В этом выпуске мы:
- Добавлены новый центр уведомлений и индикатор состояния подключения к интернету на панель управления.
- Добавлена новая функция динамического MTU для Lightway, которая автоматически адаптируется к путевому MTU вашего VPN-подключения. Это обеспечивает бесперебойное соединение в различных сетевых условиях.
- Упростили настройку функций продвинутой защиты.
- Исправили проблему, которая иногда препятствовала ручной загрузке обновлений прошивки.
- Исправили проблему, при которой индикаторы выполнения прекращали работу, когда окно браузера было в фоновом режиме.
- Исправили проблему, которая иногда мешала загрузке панели управления.
2023 1 декабря
AircoveOS v4.6.1
В этом выпуске мы:
- Добавили дополнительный вариант размера Максимального блока передачи (MTU) для интернет-провайдеров, которые могут этого требовать.
- Добавили новые национальные флаги для дополнительных VPN-локаций.
- Исправили проблему, которая иногда мешала роутерам Eero подключаться к Интернету через Aircove.
2023 Ноябрь 7
AircoveOS v4.6.0
В этом выпуске мы:
- Изменен значок, отображаемый при добавлении Aircove на главное окно iOS/Android.
- Улучшили настройку для новых пользователей.
- Улучшили навигацию по боковой панели, чтобы освободить место для ваших Групп устройств.
- Добавили сообщения справки для объяснения изменений при изменении настроек локальной сети.
- Обновили SSL-сертификат.
2023 Сентябрь 15
AircoveOS v4.5.3
В этом выпуске мы исправили ошибку, которая предотвращала загрузку списков блокировки в редких случаях.
2023 Сентябрь 5
AircoveOS v4.5.2
В этом выпуске мы:
- Добавили новую функцию, которая позволяет перетаскивать Группы устройств для их упорядочивания.
- Добавили видимую метку для Группы устройств по умолчанию.
- Исправили некоторые ошибки с навигацией при помощи клавиатуры.
- Исправили ошибку в инструменте выбора локаций.
- Добавлена поддержка DTLS 1.3 в Lightway. Это означает, что вы получите более быстрое и более безопасное подключение.
2023 10 августа
AircoveOS v4.5.1
В этом выпуске мы:
- Улучшена локализация для неанглоязычных языков.
- Добавили дополнительный вариант размера Максимального блока передачи (MTU) для интернет-провайдеров, которые могут этого требовать.
- Исправили ошибку, которая препятствовала загрузке списков блокировки в некоторых странах.
- Исправили ошибку, которая препятствовала восстановлению файла резервной копии настроек.
- Исправили ошибку с навигацией при помощи клавиатуры во время настройки.
2023 13 июля
AircoveOS v4.5.0
В этом выпуске мы представили продвинутую защиту, новый набор функций, обеспечивающих дополнительную безопасность для вас и вашей семьи. После включения продвинутая защита может:
- Блокировать трекеры
- Блокировать вредоносные сайты
- Блокировать рекламу
- Блокировать сайты для взрослых
- Ограничить время доступа к Интернету для устройств
2023 15 июня
AircoveOS v4.4.2
В этом выпуске мы:
- Улучшена локализация для неанглоязычных регионов.
- Исправили редкую ошибку, при которой нельзя было изменить имена сети Wi-Fi.
2023 19 мая
AircoveOS v4.4.1
В этом выпуске мы:
- Настройки Группы устройств сохраняются при входе и выходе из вашего аккаунта ExpressVPN.
- Внесены улучшения в навигацию по обучающему процессу.
- Добавлено сообщение помощи для редких случаев, когда программное обеспечение не обновляется.
- Исправили ошибку, которая препятствовала доступу к устройствам с порт-переадресацией по внешнему IP-адресу изнутри локальной сети (LAN).
- Исправили ошибку, при которой корректная версия не отображалась при первой установке AircoveOS.
- Исправили ошибку для обеспечения работы пользовательских DNS в «Группах устройств без VPN».
- Исправили некоторые ошибки локализации.
- Улучшена связь для некоторых стран.
2023 13 марта
AircoveOS v4.4.0
В этом выпуске мы:
- Перевели панель управления Aircove на 16 языков, чтобы облегчить её использование; датский, голландский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, тайский и турецкий. Вы можете изменить язык в разделе расширенные настройки > настройки роутера на expressvpnrouter.com.
- Улучшили оформление инструмента выбора локаций, чтобы сделать другие варианты (Нет VPN, Нет Интернета и MediaSteamer) более доступными.
- Добавили 30-дневный бесплатный пробный период ExpressVPN для соответствующих устройств Aircove и клиентов.
- Светодиодный индикатор состояния мигает белым при запуске Aircove, чтобы помочь вам понять, в каком состоянии он находится.
- Исправили ошибку, которая препятствовала корректной работе отдельных устройств после изменения конфигурации IP-адресов локальной сети.
- Исправили ошибку, которая могла иногда препятствовать установке ручных обновлений при использовании Firefox.
- Сократили количество ситуаций, когда вы могли видеть сообщение «Связь с роутером потеряна».
- Улучшена связь для некоторых стран.
20 декабря 2022
AircoveOS v4.2.0
- В этом выпуске мы добавили Lightway Passthrough. Это позволяет приложениям ExpressVPN на устройствах Mac, Windows, iOS, Android и Linux подключаться к ExpressVPN локально без прерывания существующих подключений VPN на роутере. Эта функция работает автоматически без необходимости в настройке.
23 ноября 2022
AircoveOS v4.1.0
В этом выпуске мы добавили:
- Помощник подключения, чтобы вы могли быстрее выйти в сеть.
- Поддержка статических WAN IP-адресов, которые требуются некоторым интернет-провайдерам.
- Поддержка пользовательских DNS при отключенном VPN. Это не позволяет вашему интернет-провайдеру наблюдать за активностью DNS.
- Подсказки, чтобы помочь вам настроить статические LAN IP-адреса устройств.
3 ноября 2022
AircoveOS v4.0.9
- В этом выпуске мы улучшили подключение для некоторых стран.
27 октября 2022
AircoveOS v4.0.8
В этом выпуске мы:
- Исправили ошибку, которая могла мешать активации ExpressVPN в редких случаях.
- Добавили расширенную настройку, которая позволяет изменить размер Максимального блока передачи (MTU) для интернет-провайдеров, которые могут этого требовать.
18 октября 2022
AircoveOS v4.0.7
- В этом выпуске мы исправили некоторые ошибки и улучшили подключение для некоторых стран.
2022 Сентябрь 30
AircoveOS v4.0.6
- В этом выпуске мы добавили переключатель в настройках для включения или отключения безопасности Wi-Fi WPA3.
2022 Сентябрь 22
AircoveOS v4.0.5
- В этом выпуске мы запустили AircoveOS — разработанный для ExpressVPN Aircove, нашего собственного VPN роутера.