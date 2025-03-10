2025 3 марта

AircoveOS 5.2.2

В этом выпуске мы:

Исправлены некоторые ошибки в Wi-Fi Link и гостевой Wi-Fi.

Улучшено управление флеш-памятью.

2025 4 февраля

AircoveOS 5.2.1

В этом выпуске мы:

Улучшена совместимость с Windows-устройствами и некоторыми устаревшими устройствами, поддерживающими только WPA2.

Исправлена редкая ошибка, при которой некоторые проводные устройства Ethernet теряли соединение с Aircove.

Добавлена опция отключения Lightway Passthrough.

Обновлен Lightway для использования ML-KEM, нового финализированного стандарта NIST для пост-квантового шифрования.

Исправлены некоторые ошибки.

2025 Январь 15

AircoveOS 5.2.0

В этом выпуске мы:

Обновлен AircoveOS v5, теперь поддерживается Aircove Go.

Добавлена гостевая сеть Wi-Fi; теперь вы можете настроить отдельную сеть Wi-Fi для семьи и друзей.

Добавлены более четкие сообщения об ошибках для настроек продвинутой защиты.

Добавлено модальное окно, предупреждающее об отключении Wi-Fi при изменении настроек Wi-Fi.

Добавлено модальное окно, предупреждающее, что все настройки будут потеряны при установке более ранней версии прошивки.

Улучшено сообщение об ошибке при восстановлении более новой версии из резервных копий настроек.

Улучшено содержание помощника по подключению к Интернету.

По умолчанию скрыт пароль от Wi-Fi на промежуточных страницах.

Уменьшен размер файла обновления прошивки.

Исправлены некоторые ошибки.

Примечание: Если по какой-либо причине вы хотите вернуться к версии 4.7.5, вы можете сделать это, следуя этим действиям:

Поскольку установка более ранних версий AircoveOS сбросит настройки вашего роутера, вы можете сделать резервную копию настроек и восстановить их позже. Скачайте версию 4.7.5 для Aircove или Aircove Go . Будучи подключенным к вашему Aircove, перейдите на страницу Обновление программного обеспечения . В разделе «Ручное обновление» выберите файл обновления 4.7.5, который вы скачали на шаге 2 и нажмите «Обновить сейчас».

2024 4 декабря

AircoveOS 5.1.1 (только для Aircove)

В этом выпуске мы: