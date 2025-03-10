Последнее обновление:

Нужна помощь с Aircove? Смотрите инструкции по настройке и руководства по устранению неполадок для получения помощи.

2025 3 марта

AircoveOS 5.2.2

В этом выпуске мы:

  • Исправлены некоторые ошибки в Wi-Fi Link и гостевой Wi-Fi.
  • Улучшено управление флеш-памятью.

2025 4 февраля

AircoveOS 5.2.1

В этом выпуске мы:

  • Улучшена совместимость с Windows-устройствами и некоторыми устаревшими устройствами, поддерживающими только WPA2.
  • Исправлена редкая ошибка, при которой некоторые проводные устройства Ethernet теряли соединение с Aircove.
  • Добавлена опция отключения Lightway Passthrough.
  • Обновлен Lightway для использования ML-KEM, нового финализированного стандарта NIST для пост-квантового шифрования.
  • Исправлены некоторые ошибки.

2025 Январь 15

AircoveOS 5.2.0

В этом выпуске мы:

  • Обновлен AircoveOS v5, теперь поддерживается Aircove Go.
  • Добавлена гостевая сеть Wi-Fi; теперь вы можете настроить отдельную сеть Wi-Fi для семьи и друзей.
  • Добавлены более четкие сообщения об ошибках для настроек продвинутой защиты.
  • Добавлено модальное окно, предупреждающее об отключении Wi-Fi при изменении настроек Wi-Fi.
  • Добавлено модальное окно, предупреждающее, что все настройки будут потеряны при установке более ранней версии прошивки.
  • Улучшено сообщение об ошибке при восстановлении более новой версии из резервных копий настроек.
  • Улучшено содержание помощника по подключению к Интернету.
  • По умолчанию скрыт пароль от Wi-Fi на промежуточных страницах.
  • Уменьшен размер файла обновления прошивки.
  • Исправлены некоторые ошибки.

Примечание: Если по какой-либо причине вы хотите вернуться к версии 4.7.5, вы можете сделать это, следуя этим действиям:

  1. Поскольку установка более ранних версий AircoveOS сбросит настройки вашего роутера, вы можете сделать резервную копию настроек и восстановить их позже.
  2. Скачайте версию 4.7.5 для Aircove или Aircove Go.
  3. Будучи подключенным к вашему Aircove, перейдите на страницу Обновление программного обеспечения.
  4. В разделе «Ручное обновление» выберите файл обновления 4.7.5, который вы скачали на шаге 2 и нажмите «Обновить сейчас».

2024 4 декабря

AircoveOS 5.1.1 (только для Aircove)

В этом выпуске мы:

  • Исправлена проблема, которая предотвращает доступ некоторых устройств к Интернету при подключении VPN.
  • Исправлена проблема, приводящая к созданию большего количества VPN-подключений, чем ожидалось, в редких случаях.
  • Исправлена проблема, которая может привести к нехватке памяти Aircove в редких случаях.

2024 Октябрь 23

AircoveOS 5.1.0 (только для Aircove)

Это обновление усиливает основу AircoveOS для повышения скорости, стабильности и безопасности. Эта версия сейчас доступна только на Aircove и вскоре будет доступна для Aircove Go.

2024 15 августа

AircoveOS 4.7.5

В этом выпуске мы:

  • Добавлена возможность подключения к Интернету через Wi-Fi Link при настройке Aircove Go
  • Добавлена настройка для переключения интерфейса между светлым, темным и автоматическим режимами
  • Добавлены атрибуты ARIA, чтобы было проще пользователям определять ошибки проверки
  • Улучшен интерфейс управления Wi-Fi Link сетью
  • Улучшена обработка ошибок при создании/редактировании правил перенаправления портов
  • Улучшено управление памятью для Aircove

2024 8 июля

AircoveOS v4.7.4

В этом выпуске мы:

  • Введен темный режим, чтобы вы могли комфортно пользоваться панелью управления Aircove ночью.
  • Добавлено уведомление, напоминающее вам отключиться от VPN для доступа к Wi-Fi портальной сети.
  • Исправлена ошибка, которая могла привести к тому, что панель управления Aircove показывала пустой экран.
  • Исправлена ошибка, которая препятствовала подключению Wi-Fi Link к сетям с использованием шифрования WPA3.
  • Исправлена ошибка, задерживающая обнаружение обновлений, если вы не вошли в свою учетную запись ExpressVPN.
  • Исправлены некоторые проблемы с резервным копированием и восстановлением настроек.
  • Исправлена ошибка с проверкой IP-адреса в интерфейсе.
  • Обновили SSL-сертификат.

2024 4 июня

AircoveOS v4.7.3

В этом выпуске мы улучшили доступность, добавив:

  • Добавление ссылок пропуска для ускорения навигации с использованием клавиатуры
  • Предоставление дополнительных сообщений об ошибках при вводе недопустимых символов
  • Предоставление альтернативного текста для значков и символов
  • Уведомление о том, что изменения успешно сохранены
  • Скрытие декоративного контента при использовании вспомогательных технологий
  • Локализация ссылок на статьи службы поддержки

Мы также:

  • Добавили настройки MTU во время настройки для устранения проблем с сетью
  • Упростили настройку, удалив конфигурацию сети Wi-Fi
  • Упростили повторное подключение к Wi-Fi сети Aircove
  • Добавили индикатор когда Ethernet используется в качестве основного WAN-подключения
  • Упростили диагностические журналы
  • Сделали улучшения, предотвращающие конфликт Lightway TUN/DNS IPs со Starlink

2024 18 апреля

AircoveOS v4.7.2

В этом выпуске мы:

  • Добавлены инструкции на экране входа для сброса вашего Aircove.
  • Исправлена проблема, которая иногда приводила к выходу Aircove из вашей учетной записи ExpressVPN при отключении питания.
  • Улучшена надежность соединения при использовании Lightway.

2024 4 марта

AircoveOS v4.7.1

В этом выпуске мы:

  • Исправлена проблема, периодически препятствующая загрузке панели управления.
  • Обновлен интерфейс для повышения производительности и стабильности.
  • Обновили SSL-сертификат.

2024 6 февраля

AircoveOS v4.7.0

В этом выпуске мы:

  • Добавлены новый центр уведомлений и индикатор состояния подключения к интернету на панель управления.
  • Добавлена новая функция динамического MTU для Lightway, которая автоматически адаптируется к путевому MTU вашего VPN-подключения. Это обеспечивает бесперебойное соединение в различных сетевых условиях.
  • Упростили настройку функций продвинутой защиты.
  • Исправили проблему, которая иногда препятствовала ручной загрузке обновлений прошивки.
  • Исправили проблему, при которой индикаторы выполнения прекращали работу, когда окно браузера было в фоновом режиме.
  • Исправили проблему, которая иногда мешала загрузке панели управления.

2023 1 декабря

AircoveOS v4.6.1

В этом выпуске мы:

  • Добавили дополнительный вариант размера Максимального блока передачи (MTU) для интернет-провайдеров, которые могут этого требовать.
  • Добавили новые национальные флаги для дополнительных VPN-локаций.
  • Исправили проблему, которая иногда мешала роутерам Eero подключаться к Интернету через Aircove.

2023 Ноябрь 7

AircoveOS v4.6.0

В этом выпуске мы:

  • Изменен значок, отображаемый при добавлении Aircove на главное окно iOS/Android.
  • Улучшили настройку для новых пользователей.
  • Улучшили навигацию по боковой панели, чтобы освободить место для ваших Групп устройств.
  • Добавили сообщения справки для объяснения изменений при изменении настроек локальной сети.
  • Обновили SSL-сертификат.

2023 Сентябрь 15

AircoveOS v4.5.3

В этом выпуске мы исправили ошибку, которая предотвращала загрузку списков блокировки в редких случаях.

2023 Сентябрь 5

AircoveOS v4.5.2

В этом выпуске мы:

  • Добавили новую функцию, которая позволяет перетаскивать Группы устройств для их упорядочивания.
  • Добавили видимую метку для Группы устройств по умолчанию.
  • Исправили некоторые ошибки с навигацией при помощи клавиатуры.
  • Исправили ошибку в инструменте выбора локаций.
  • Добавлена поддержка DTLS 1.3 в Lightway. Это означает, что вы получите более быстрое и более безопасное подключение.

2023 10 августа

AircoveOS v4.5.1

В этом выпуске мы:

  • Улучшена локализация для неанглоязычных языков.
  • Добавили дополнительный вариант размера Максимального блока передачи (MTU) для интернет-провайдеров, которые могут этого требовать.
  • Исправили ошибку, которая препятствовала загрузке списков блокировки в некоторых странах.
  • Исправили ошибку, которая препятствовала восстановлению файла резервной копии настроек.
  • Исправили ошибку с навигацией при помощи клавиатуры во время настройки.

2023 13 июля

AircoveOS v4.5.0

В этом выпуске мы представили продвинутую защиту, новый набор функций, обеспечивающих дополнительную безопасность для вас и вашей семьи. После включения продвинутая защита может:

  • Блокировать трекеры
  • Блокировать вредоносные сайты
  • Блокировать рекламу
  • Блокировать сайты для взрослых
  • Ограничить время доступа к Интернету для устройств

2023 15 июня

AircoveOS v4.4.2

В этом выпуске мы:

  • Улучшена локализация для неанглоязычных регионов.
  • Исправили редкую ошибку, при которой нельзя было изменить имена сети Wi-Fi.

2023 19 мая

AircoveOS v4.4.1

В этом выпуске мы:

  • Настройки Группы устройств сохраняются при входе и выходе из вашего аккаунта ExpressVPN.
  • Внесены улучшения в навигацию по обучающему процессу.
  • Добавлено сообщение помощи для редких случаев, когда программное обеспечение не обновляется.
  • Исправили ошибку, которая препятствовала доступу к устройствам с порт-переадресацией по внешнему IP-адресу изнутри локальной сети (LAN).
  • Исправили ошибку, при которой корректная версия не отображалась при первой установке AircoveOS.
  • Исправили ошибку для обеспечения работы пользовательских DNS в «Группах устройств без VPN».
  • Исправили некоторые ошибки локализации.
  • Улучшена связь для некоторых стран.

2023 13 марта

AircoveOS v4.4.0

В этом выпуске мы:

  • Перевели панель управления Aircove на 16 языков, чтобы облегчить её использование; датский, голландский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, тайский и турецкий. Вы можете изменить язык в разделе расширенные настройки > настройки роутера на expressvpnrouter.com.
  • Улучшили оформление инструмента выбора локаций, чтобы сделать другие варианты (Нет VPN, Нет Интернета и MediaSteamer) более доступными.
  • Добавили 30-дневный бесплатный пробный период ExpressVPN для соответствующих устройств Aircove и клиентов.
  • Светодиодный индикатор состояния мигает белым при запуске Aircove, чтобы помочь вам понять, в каком состоянии он находится.
  • Исправили ошибку, которая препятствовала корректной работе отдельных устройств после изменения конфигурации IP-адресов локальной сети.
  • Исправили ошибку, которая могла иногда препятствовать установке ручных обновлений при использовании Firefox.
  • Сократили количество ситуаций, когда вы могли видеть сообщение «Связь с роутером потеряна».
  • Улучшена связь для некоторых стран.

20 декабря 2022

AircoveOS v4.2.0

  • В этом выпуске мы добавили Lightway Passthrough. Это позволяет приложениям ExpressVPN на устройствах Mac, Windows, iOS, Android и Linux подключаться к ExpressVPN локально без прерывания существующих подключений VPN на роутере. Эта функция работает автоматически без необходимости в настройке.

23 ноября 2022

AircoveOS v4.1.0

В этом выпуске мы добавили:

  • Помощник подключения, чтобы вы могли быстрее выйти в сеть.
  • Поддержка статических WAN IP-адресов, которые требуются некоторым интернет-провайдерам.
  • Поддержка пользовательских DNS при отключенном VPN. Это не позволяет вашему интернет-провайдеру наблюдать за активностью DNS.
  • Подсказки, чтобы помочь вам настроить статические LAN IP-адреса устройств.

3 ноября 2022

AircoveOS v4.0.9

  • В этом выпуске мы улучшили подключение для некоторых стран.

27 октября 2022

AircoveOS v4.0.8

В этом выпуске мы:

  • Исправили ошибку, которая могла мешать активации ExpressVPN в редких случаях.
  • Добавили расширенную настройку, которая позволяет изменить размер Максимального блока передачи (MTU) для интернет-провайдеров, которые могут этого требовать.

18 октября 2022

AircoveOS v4.0.7

  • В этом выпуске мы исправили некоторые ошибки и улучшили подключение для некоторых стран.

2022 Сентябрь 30

AircoveOS v4.0.6

  • В этом выпуске мы добавили переключатель в настройках для включения или отключения безопасности Wi-Fi WPA3.

2022 Сентябрь 22

AircoveOS v4.0.5

  • В этом выпуске мы запустили AircoveOS — разработанный для ExpressVPN Aircove, нашего собственного VPN роутера.
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