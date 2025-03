Fikset en feil som kan føre til at Aircove går tom for minne i sjeldne scenarier.

Lagt til en modal for å advare deg om at alle innstillinger vil gå tapt når du installerer en eldre firmwareversjon.

Lagt til tydeligere feilmeldinger for innstillinger for avansert beskyttelse.

Lagt til gjeste-Wi-Fi; du kan nå sette opp et eget Wi-Fi-nettverk for familie og venner.

Oppdatert AircoveOS v5 slik at den nå støtter Aircove Go.

Lagt til et alternativ for å deaktivere Lightway Passthrough.

23. oktober 2024

AircoveOS 5.1.0 (kun for Aircove)

Denne utgivelsen oppdaterer grunnlaget for AircoveOS for å gi større hastighet, stabilitet og sikkerhet. Denne versjonen er for øyeblikket kun tilgjengelig på Aircove og vil snart komme til Aircove Go.

15. august 2024

AircoveOS 4.7.5

I denne utgivelsen har vi:

Lagt til muligheten til å koble til internett via Wi-Fi Link mens du setter opp Aircove Go

Lagt til en innstilling for å bytte mellom lys, mørk og automatisk modus

Lagt til ARIA-attributter for å gjøre det enklere for brukere å identifisere valideringsfeil

Forbedret grensesnittet for Wi-Fi Link-nettverksstyring

Forbedret feilhåndteringen ved oppretting/endring av regler for portviderekobling

Forbedret håndteringen av Aircove-lagring

8. juli 2024

AircoveOS v4.7.4

I denne utgivelsen har vi: