Corrigido um erro raro onde alguns dispositivos Ethernet com fio estavam perdendo conexão com o Aircove.

Melhorada a compatibilidade do Wi-Fi para dispositivos Windows e alguns dispositivos legados apenas com WPA2.

23 de outubro de 2024

AircoveOS 5.1.0 (somente para Aircove)

Esta versão atualiza as bases do AircoveOS para maior velocidade, estabilidade e segurança. Esta versão está atualmente disponível apenas no Aircove e em breve estará disponível no Aircove Go.

15 de agosto de 2024

AircoveOS 4.7.5

Nesta versão, nós:

Adicionada a habilidade de se conectar à internet via Wi-Fi Link ao configurar o Aircove Go

Adicionada uma configuração para alternar a interface entre modos claro, escuro e automático

Adicionados atributos ARIA para facilitar aos usuários a identificação de erros de validação

Melhorada a interface de gerenciamento da rede Wi-Fi Link

Melhorado o tratamento de erros ao criar/editar regras de encaminhamento de portas

Melhorada a gestão de armazenamento do Aircove

8 de julho de 2024

AircoveOS v4.7.4

Nesta versão, nós: