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ExpressVPN, yeni bir uygulama ve web sitesi arayüzü yayınladı. Aşağıda gördüğünüz resimler son uygulama veya web sitesi arayüzünü yansıtmıyorsa, aksi belirtilmedikçe talimatların hâlâ geçerli olduğunu unutmayın.

Bu eğitici size Tomato yönlendiricinizde OpenVPN protokolünü kullanarak ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı gösterecektir.

Tüm ExpressVPN konumları, manuel yapılandırılmış bağlantılar için kullanılabilir olmayabilir.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI’yi desteklemiyorsa (örneğin Asus RT-AC86U), OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken ara sıra hız sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer yüksek internet sansürü olan bir ülkede bulunuyorsanız, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

Tomato, gelişmiş ağ özellikleri ve OpenVPN protokolü desteği sunan özel bir aygıt yazılımıdır. Aşağıdaki adımlar AdvancedTomato Version 3.5-140 üzerinde test edilmiştir. AdvancedTomato destekli yönlendiriciler listesine bakın.

Devam etmeden önce, yönlendiricinizde Tomato aygıt yazılımını kurduğunuzdan emin olun.

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağ tarafta, kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

Bağlanmak istediğiniz konumu/konumları seçin. Bu, ilgili .ovpn dosyasını/dosyalarını cihazınıza indirecektir.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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2. Tomato yönlendiricinizi yapılandırın

Tarayıcınızın adres çubuğuna yönlendiricinizin IP adresini girin.

Kullanıcı adını ve şifreyi girin. (Varsayılan olarak, bunlar root ve admin). Oturum Aç‘a tıklayın.

Yönetici ayarlarına girdikten sonra, sol kenar çubuğunda VPN > OpenVPN İstemci‘ye tıklayın.

Temel sekmesinde aşağıdaki bilgileri girin:

WAN ile Başlat: Bu kutuyu işaretleyin.

Bu kutuyu işaretleyin. Arayüz Türü: TUN seçin.

seçin. Protokol: UDP seçin.

seçin. Sunucu Adresi/Port: Bu bilgiyi almak için, indirdiğiniz .ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın önceden ve herhangi bir metin düzenleyiciyle açın. İlk alan için, “remote” kelimesi ile 4 haneli sayı arasında listelenen sunucu adresini girin. İkinci alan için, bu satırın sonunda yer alan 4 haneli sayıyı girin.



Bu bilgiyi almak için, indirdiğiniz .ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın önceden ve herhangi bir metin düzenleyiciyle açın. İlk alan için, “remote” kelimesi ile 4 haneli sayı arasında listelenen sunucu adresini girin. İkinci alan için, bu satırın sonunda yer alan 4 haneli sayıyı girin. Güvenlik Duvarı: Otomatik seçin.

seçin. Yetkilendirme Modu: TLS seçin.

seçin. Kullanıcı Adı/Şifre Doğrulama: Bu kutuyu işaretleyin.

Bu kutuyu işaretleyin. Kullanıcı Adı: Daha önce bulduğunuz OpenVPN kullanıcı adını giriniz.

Daha önce bulduğunuz OpenVPN kullanıcı adını giriniz. Şifre: Daha önce bulduğunuz OpenVPN şifresini giriniz.

Daha önce bulduğunuz OpenVPN şifresini giriniz. Kullanıcı Adı Doğrulama. Sadece: İşaretlemeyin.

İşaretlemeyin. Ekstra HMAC yetkilendirmesi (tls-auth): Giden (1) seçin.

seçin. Tünel üzerinde NAT oluştur: Bu kutuyu işaretleyin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Gelişmiş sekmesine tıklayın. Aşağıdaki bilgileri girin:

Anket Aralığı: Gerçek şekliyle bırakın.

Gerçek şekliyle bırakın. İnternet trafiğini yönlendir: Bu kutuyu işaretleyin.

Bu kutuyu işaretleyin. DNS yapılandırmasını kabul et: Özel seçin.

seçin. Şifreleme algoritması: AES-256 CBC seçin.

seçin. Sıkıştırma: Uyarlanabilir seçin.

seçin. TLS Yeniden Müzakere Süresi: -1 girin.

girin. Bağlantı tekrar denemesi: -1 girin.

girin. Sunucu sertifikasını doğrula (tls-remote): Bu kutunun işaretini kaldırın.

Aynı metin düzenleyicisinde, Özel Yapılandırma için bu alandaki aşağıdaki öğeleri bulun ve değerlerini yapıştırın:

tun-mtu

fragment

mssfix

keysize

auth

sndbuf

rcvbuf

Örneğin, USA – New York için .ovpn yapılandırma dosyasını kullanıyorsanız, şu şekilde yapıştırın:

tun-mtu 1500

fragment 1300

mssfix 1200

keysize 256

auth SHA512

sndbuf 524288

rcvbuf 524288



Kaydet seçeneğine tıklayın.

Üst kısımda, Keys sekmesine tıklayın, .ovpn yapılandırma dosyasından gelen metni aşağıdaki alanlara kopyalayıp yapıştırın:

Statik Anahtar: .ovpn dosyasında <tls-auth> ve </tls-auth> etiketleri arasında yer alan metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.



.ovpn dosyasında ve etiketleri arasında yer alan metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın. Sertifika Yetkilisi: .ovpn dosyasında <ca> ve </ca> etiketleri arasında yer alan metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.



.ovpn dosyasında ve etiketleri arasında yer alan metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın. İstemci Sertifikası: .ovpn dosyasında <cert> ve </cert> etiketleri arasında yer alan metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.



.ovpn dosyasında ve etiketleri arasında yer alan metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın. İstemci Anahtarı: .ovpn dosyasında <key> ve </key> etiketleri arasında yer alan metni kopyalayın ve bu alana yapıştırın.



Kaydet seçeneğine tıklayın.

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3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Üst kısımda, Durum sekmesine tıklayın. Ardından ► tıklayın.

Başarıyla bağlandığınızda, “Çalışıyor” kelimesini göreceksiniz.

Bağlantınızı doğrulamak için, ExpressVPN’in IP Adresi Kontrolcüsünü kullanarak IP adresinizi kontrol edebilirsiniz. Eğer düzgün bir şekilde bağlanmışsanız, gösterilen IP adresi, VPN üzerinden bağlandığınız konumla ilişkilendirilecektir.

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bağlantıyı kesmek için VPN > OpenVPN İstemci > Durum kısmına gidin. ■ tıkla. VPN’den bağlantınız kesilecektir.

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