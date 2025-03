For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

ExpressVPN har udgivet en ny app og website interface. Hvis billederne nedenfor ikke afspejler den nyeste app eller websideinterface, skal du bemærke, at instruktionerne stadig gælder, medmindre andet er angivet.

Denne vejledning vil vise dig hvordan du opsætter ExpressVPN på din Tomato-router ved hjælp af OpenVPN-protokollen.

Ikke alle ExpressVPN-placeringer kan være tilgængelige for manuelt konfigurerede forbindelser.

Vigtigt: Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som ExpressVPN-appen . Hvis din router ikke understøtter AES-NI (f.eks. Asus RT-AC86U), kan du opleve lejlighedsvise hastighedsproblemer, mens du bruger den manuelle OpenVPN-konfiguration. Hvis du befinder dig i et land med en høj grad af internetcensur, anbefales det at bruge ExpressVPN-appen for en mere stabil VPN-forbindelse.

Tomato er en brugerdefineret firmware, der tilbyder avancerede netværksfunktioner og OpenVPN-protokol support. Trinnene nedenfor blev testet på AdvancedTomato Version 3.5-140. Se en liste over AdvancedTomato-understøttede routere.

Før du fortsætter, skal du sørge for at du har indstillet Tomato-firmware på din router.

1. Find dine ExpressVPN-kontooplysninger

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og vælg Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Til højre vil du se dit brugernavn, din adgangskode og en liste over OpenVPN-konfigurationsfiler.

Vælg de placeringer (er) du vil forbinde til. Dette vil downloade den tilsvarende .ovpn-fil(er) til din enhed.

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge denne information til opsætning senere.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen

2. Konfigurer din Tomato-router

I din browsers adressebjælke skal du indtaste din routers IP-adresse.

Indtast brugernavn og adgangskode. (Som standard er de root og admin.) Klik på Log ind.

Når du er inde i admin-indstillingerne, i venstre sidebar, klik på VPN > OpenVPN-klient.

Under Basis fanen, indtast følgende oplysninger:

Start med WAN: Tjek denne boks.

Tjek denne boks. Interface Type: Vælg TUN .

Vælg . Protokol: Vælg UDP .

Vælg . Serveradresse/port: For at få denne information skal du højreklikke på .ovpn-configfilen, du downloadede tidligere og åbne den med en teksteditor. For det første felt, indtast serveradressen, der står mellem ordet “remote” og det 4-cifrede tal i det første felt. For det andet felt, indtast det 4-cifrede tal i slutningen af denne linje.



For at få denne information skal du højreklikke på .ovpn-configfilen, du downloadede tidligere og åbne den med en teksteditor. For det første felt, indtast serveradressen, der står mellem ordet “remote” og det 4-cifrede tal i det første felt. For det andet felt, indtast det 4-cifrede tal i slutningen af denne linje. Firewall: Vælg Automatisk .

Vælg . Autorisationstilstand: Vælg TLS .

Vælg . Brugernavn/adgangskodgodkendelse: Tjek denne boks.

Tjek denne boks. Brugernavn: Indtast det OpenVPN-brugernavn, du fandt tidligere.

Indtast det OpenVPN-brugernavn, du fandt tidligere. Adgangskode: Indtast den OpenVPN-adgangskode, du fandt tidligere.

Indtast den OpenVPN-adgangskode, du fandt tidligere. Brugernavn godk. Kun: Lad være uafkrydset.

Lad være uafkrydset. Ekstra HMAC-autorisation (tls-auth): Vælg Udgående (1) .

Vælg . Opret NAT på tunnel: Tjek denne boks.

Klik på Gem.

Klik på Avanceret-fanen. Udfyld følgende informationer:

Poll Interval: Lad dette være som det er.

Lad dette være som det er. Omdiriger internettrafik: Tjek denne boks.

Tjek denne boks. Accepter DNS-konfiguration: Vælg Eksklusiv .

Vælg . Krypteringsalgoritme: Vælg AES-256 CBC .

Vælg . Kompression: Vælg Adaptiv .

Vælg . TLS Renegotiation Time: Indtast -1 .

Indtast . Forbindelsesforsøg: Indtast -1 .

Indtast . Verificer servercertifikat (tls-remote): Fjern markeringen i denne boks.

For Brugerdefineret Konfiguration, i samme teksteditor som du åbnede tidligere, find og indsæt værdierne for følgende elementer i dette felt:

tun-mtu

fragment

mssfix

keysize

auth

sndbuf

rcvbuf

For eksempel, hvis du bruger .ovpn-konfigurationsfilen for USA – New York, indsæt:

tun-mtu 1500

fragment 1300

mssfix 1200

keysize 256

auth SHA512

sndbuf 524288

rcvbuf 524288



Klik på Gem.

Øverst, klik på Keys fanen, kopier og indsæt teksten fra .ovpn konfigurationsfilen i de følgende felter:

Statisk nøgle: Kopier teksten mellem <tls-auth> og </tls-auth> tags i .ovpn filen og indsæt det i dette felt.



Kopier teksten mellem og tags i .ovpn filen og indsæt det i dette felt. Certifikat Myndighed: Kopier teksten mellem <ca> og </ca> tags i .ovpn filen og indsæt det i dette felt.



Kopier teksten mellem og tags i .ovpn filen og indsæt det i dette felt. Klientcertifikat: Kopier teksten mellem <cert> og </cert> tags i .ovpn filen og indsæt det i dette felt.



Kopier teksten mellem og tags i .ovpn filen og indsæt det i dette felt. Klientnøgle: Kopier teksten mellem <key> og </key> tags i .ovpn filen og indsæt det i dette felt.



Klik på Gem.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

3. Forbind til en VPN-serverplacering

Øverst, klik på Status fanen. Klik derefter på ►.

Når du er forbundet, vil du se ordet “Kører”.

For at verificere din forbindelse kan du bruge ExpressVPN’s IP-adressechecker til at tjekke din IP-adresse. Hvis du er korrekt forbundet, vil den viste IP-adresse svare til den placering, du er tilsluttet via VPN’en.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelsen, gå til VPN > OpenVPN-klient > Status. Klik ■ . Du vil blive afbrudt fra VPN’en.

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen