Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на вашем роутере Tomato с использованием протокола OpenVPN.
Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений.
Tomato — это пользовательская прошивка, которая предлагает расширенные сетевые функции и поддержку протокола OpenVPN. Описанные ниже действия были протестированы на версии AdvancedTomato 3.5-140. Посмотрите список роутеров, поддерживаемых AdvancedTomato.
Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы установили прошивку Tomato на вашем роутере.
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1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN
2. Настройте ваш роутер Tomato
3. Подключитесь к локации VPN-серверов
Отключитесь от локации VPN-серверов
1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
Справа вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.
Выберите локацию(и), к которой(ым) хотите подключиться. Это загрузит соответствующий(ие) файл(ы) .ovpn на ваше устройство.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Настройте ваш роутер Tomato
В адресной строке вашего браузера введите IP-адрес вашего роутера.
Введите имя пользователя и пароль. (По умолчанию это root и admin.) Нажмите Войти.
Как только вы в админ-панели, в левом боковом меню нажмите VPN > OpenVPN Client.
На вкладке Основное введите следующую информацию:
- Начать с WAN: Отметьте этот флажок.
- Тип интерфейса: Выберите TUN.
- Протокол: Выберите UDP.
- Адрес сервера / Порт: Чтобы получить эту информацию, щелкните правой кнопкой мыши файл конфигурации .ovpn, который вы загрузили ранее, и откройте его в любом текстовом редакторе. Для первого поля введите адрес сервера, указанный между словом «remote» и 4-значным числом в первом поле. Для второго поля введите 4-значное число в конце этой строки.
- Файрвол: Выберите Автоматически.
- Режим авторизации: Выберите TLS.
- Аутентификация имени пользователя / пароля: Отметьте этот флажок.
- Имя пользователя: Введите имя пользователя OpenVPN, найденное ранее.
- Пароль: Введите пароль OpenVPN, найденный ранее.
- Аутентификация по имени пользователя. Всего: Оставьте неотмеченным.
- Дополнительная авторизация HMAC (tls-auth): Выберите Исходящее (1).
- Создать NAT на туннеле: Отметьте этот флажок.
Нажмите Сохранить.
Нажмите вкладку Дополнительно. Введите следующую информацию:
- Интервал опроса: Оставьте как есть.
- Перенаправить Интернет-трафик: Отметьте этот флажок.
- Принять конфигурацию DNS: Выберите Исключительно.
- Алгоритм шифрования: Выберите AES-256 CBC.
- Сжатие: Выберите Адаптивно.
- Время перегенерации TLS: Введите -1.
- Повторное подключение: Введите -1.
- Проверка сертификата сервера (tls-remote): Снимите этот флажок.
Для Пользовательская конфигурация, в том же текстовом редакторе, который вы открывали ранее, найдите и вставьте значения для следующих элементов в это поле:
- tun-mtu
- фрагмент
- mssfix
- keysize
- аутентификация
- sndbuf
- rcvbuf
Например, если вы используете конфигурационный файл .ovpn для США — Нью-Йорк, вставьте:
tun-mtu 1500
fragment 1300
mssfix 1200
keysize 256
auth SHA512
sndbuf 524288
rcvbuf 524288
Нажмите Сохранить.
Вверху нажмите на вкладку Ключи, скопируйте и вставьте текст из конфигурационного файла .ovpn в следующие поля:
- Статический ключ: Скопируйте текст между тегами <tls-auth> и </tls-auth> в файле .ovpn и вставьте в это поле.
- Удостоверяющий центр: Скопируйте текст между тегами <ca> и </ca> в файле .ovpn и вставьте в это поле.
- Клиентский сертификат: Скопируйте текст между тегами <cert> и </cert> в файле .ovpn и вставьте в это поле.
- Клиентский ключ: Скопируйте текст между тегами <key> и </key> в файле .ovpn и вставьте в это поле.
Нажмите Сохранить.
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3. Подключитесь к локации VPN-серверов
Вверху нажмите на вкладку Статус. Затем нажмите ►.
Как только вы успешно подключитесь, вы увидите слово «Запущено».
Чтобы проверить ваше соединение, вы можете использовать Проверку IP-адреса от ExpressVPN здесь. Если вы правильно подключены, IP-адрес, который будет отображен, будет соответствовать локации, к которой вы подключены через VPN.
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Отключитесь от локации VPN-серверов
Чтобы отключиться, перейдите в VPN > OpenVPN Client > Статус. Нажмите ■ . Вы отключитесь от VPN.
Нужна помощь? Нажмите здесь, чтобы связаться со службой поддержки ExpressVPN через онлайн-чат