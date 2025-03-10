Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

ExpressVPN выпустила новый интерфейс приложения и веб-сайта. Если изображения ниже не отражают последние обновления интерфейса приложения или веб-сайта, обратите внимание, что инструкции все еще действуют, если не указано иное.

Это руководство покажет вам как настроить ExpressVPN на вашем роутере Tomato с использованием протокола OpenVPN.

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN . Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами скорости при использовании ручной настройки OpenVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.

Tomato — это пользовательская прошивка, которая предлагает расширенные сетевые функции и поддержку протокола OpenVPN. Описанные ниже действия были протестированы на версии AdvancedTomato 3.5-140. Посмотрите список роутеров, поддерживаемых AdvancedTomato.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы установили прошивку Tomato на вашем роутере.

1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Выберите локацию(и), к которой(ым) хотите подключиться. Это загрузит соответствующий(ие) файл(ы) .ovpn на ваше устройство.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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2. Настройте ваш роутер Tomato

В адресной строке вашего браузера введите IP-адрес вашего роутера.

Введите имя пользователя и пароль. (По умолчанию это root и admin.) Нажмите Войти.

Как только вы в админ-панели, в левом боковом меню нажмите VPN > OpenVPN Client.

На вкладке Основное введите следующую информацию:

Начать с WAN: Отметьте этот флажок.

Отметьте этот флажок. Тип интерфейса: Выберите TUN .

Выберите . Протокол: Выберите UDP .

Выберите . Адрес сервера / Порт: Чтобы получить эту информацию, щелкните правой кнопкой мыши файл конфигурации .ovpn, который вы загрузили ранее, и откройте его в любом текстовом редакторе. Для первого поля введите адрес сервера, указанный между словом «remote» и 4-значным числом в первом поле. Для второго поля введите 4-значное число в конце этой строки.



Чтобы получить эту информацию, щелкните правой кнопкой мыши файл конфигурации .ovpn, который вы загрузили ранее, и откройте его в любом текстовом редакторе. Для первого поля введите адрес сервера, указанный между словом «remote» и 4-значным числом в первом поле. Для второго поля введите 4-значное число в конце этой строки. Файрвол: Выберите Автоматически .

Выберите . Режим авторизации: Выберите TLS .

Выберите . Аутентификация имени пользователя / пароля: Отметьте этот флажок.

Отметьте этот флажок. Имя пользователя: Введите имя пользователя OpenVPN, найденное ранее.

Введите имя пользователя OpenVPN, найденное ранее. Пароль: Введите пароль OpenVPN, найденный ранее.

Введите пароль OpenVPN, найденный ранее. Аутентификация по имени пользователя. Всего: Оставьте неотмеченным.

Оставьте неотмеченным. Дополнительная авторизация HMAC (tls-auth): Выберите Исходящее (1) .

Выберите . Создать NAT на туннеле: Отметьте этот флажок.

Нажмите Сохранить.

Нажмите вкладку Дополнительно. Введите следующую информацию:

Интервал опроса: Оставьте как есть.

Оставьте как есть. Перенаправить Интернет-трафик: Отметьте этот флажок.

Отметьте этот флажок. Принять конфигурацию DNS: Выберите Исключительно .

Выберите . Алгоритм шифрования: Выберите AES-256 CBC .

Выберите . Сжатие: Выберите Адаптивно .

Выберите . Время перегенерации TLS: Введите -1 .

Введите . Повторное подключение: Введите -1 .

Введите . Проверка сертификата сервера (tls-remote): Снимите этот флажок.

Для Пользовательская конфигурация, в том же текстовом редакторе, который вы открывали ранее, найдите и вставьте значения для следующих элементов в это поле:

tun-mtu

фрагмент

mssfix

keysize

аутентификация

sndbuf

rcvbuf

Например, если вы используете конфигурационный файл .ovpn для США — Нью-Йорк, вставьте:

tun-mtu 1500

fragment 1300

mssfix 1200

keysize 256

auth SHA512

sndbuf 524288

rcvbuf 524288



Нажмите Сохранить.

Вверху нажмите на вкладку Ключи, скопируйте и вставьте текст из конфигурационного файла .ovpn в следующие поля:

Статический ключ: Скопируйте текст между тегами <tls-auth> и </tls-auth> в файле .ovpn и вставьте в это поле.



Скопируйте текст между тегами и в файле .ovpn и вставьте в это поле. Удостоверяющий центр: Скопируйте текст между тегами <ca> и </ca> в файле .ovpn и вставьте в это поле.



Скопируйте текст между тегами и в файле .ovpn и вставьте в это поле. Клиентский сертификат: Скопируйте текст между тегами <cert> и </cert> в файле .ovpn и вставьте в это поле.



Скопируйте текст между тегами и в файле .ovpn и вставьте в это поле. Клиентский ключ: Скопируйте текст между тегами <key> и </key> в файле .ovpn и вставьте в это поле.



Нажмите Сохранить.

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3. Подключитесь к локации VPN-серверов

Вверху нажмите на вкладку Статус. Затем нажмите ►.

Как только вы успешно подключитесь, вы увидите слово «Запущено».

Чтобы проверить ваше соединение, вы можете использовать Проверку IP-адреса от ExpressVPN здесь. Если вы правильно подключены, IP-адрес, который будет отображен, будет соответствовать локации, к которой вы подключены через VPN.

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Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться, перейдите в VPN > OpenVPN Client > Статус. Нажмите ■ . Вы отключитесь от VPN.

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