Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

ExpressVPN har lansert en ny app- og nettsidegrensesnitt. Hvis bildene du ser nedenfor ikke gjenspeiler det nyeste app- eller nettsidegrensesnittet, vennligst vær oppmerksom på at instruksjonene fortsatt gjelder med mindre annet er spesifisert.

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du setter opp ExpressVPN på din Tomato-ruter ved hjelp av OpenVPN-protokollen.

Ikke alle ExpressVPN-lokasjoner er tilgjengelige for manuelt konfigurerte tilkoblinger.

Viktig: Den manuelle OpenVPN-konfigurasjonen tilbyr ikke de samme sikkerhets- og personvernsfordelene som Den manuelle OpenVPN-konfigurasjonen tilbyr ikke de samme sikkerhets- og personvernsfordelene som ExpressVPN-appen . Hvis ruteren din ikke støtter AES-NI (f.eks. Asus RT-AC86U), kan du oppleve sporadiske hastighetsproblemer når du bruker den manuelle OpenVPN-konfigurasjonen. Hvis du befinner deg i et land med høy grad av internett sensur, anbefales det å bruke ExpressVPN-appen for en mer stabil VPN-tilkobling.

Tomato er en tilpasset firmware som tilbyr avanserte nettverksfunksjoner og støtte for OpenVPN-protokollen. Trinnene nedenfor ble testet på AdvancedTomato Versjon 3.5-140. Se en liste over AdvancedTomato-støttede rutere.

Før du fortsetter, må du sørge for at du har satt opp Tomato-firmware på ruteren din.

1. Finn dine ExpressVPN-kontoinformasjoner

Gå til ExpressVPN oppsettside. Hvis du blir bedt om det, skriv inn dine ExpressVPN legitimasjon og velg Logg inn.

Angi bekreftelseskoden som er sendt til din e-post.

På høyre side vil du se ditt brukernavn, passord, og en liste over OpenVPN-konfigurasjonsfiler.

Velg lokasjonene du vil koble til. Dette vil laste ned de tilhørende .ovpn-filene til enheten din.

Hold dette nettleservinduet åpent. Du vil trenge denne informasjonen for oppsettet senere.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

2. Konfigurer din Tomato-ruter

I adressefeltet i nettleseren din, skriv inn ruterens IP-adresse.

Skriv inn brukernavn og passord. (Som standard er de root og admin.) Klikk Logg Inn.

Når du er inne i admin-innstillingene, klikk på VPN > OpenVPN-klient i venstre sidefelt.

Under Grunnleggende-fanen, skriv inn følgende informasjon:

Start med WAN: Merk av denne boksen.

Merk av denne boksen. Grensesnittype: Velg TUN .

Velg . Protokoll: Velg UDP .

Velg . Serveradresse/Port: For å få denne informasjonen, høyreklikk på .ovpn-konfigurasjonsfilen du lastet ned tidligere og åpne den med en hvilken som helst tekstredigerer. For det første feltet, skriv inn serveradressen mellom ordet “remote” og det 4-sifrede tallet i det første feltet. For det andre feltet, skriv inn det 4-sifrede tallet på slutten av denne linjen.



For å få denne informasjonen, høyreklikk på .ovpn-konfigurasjonsfilen du lastet ned tidligere og åpne den med en hvilken som helst tekstredigerer. For det første feltet, skriv inn serveradressen mellom ordet “remote” og det 4-sifrede tallet i det første feltet. For det andre feltet, skriv inn det 4-sifrede tallet på slutten av denne linjen. Brannmur: Velg Automatisk .

Velg . Autorisasjonsmodus: Velg TLS .

Velg . Brukernavn/Passord Autentisering: Merk av denne boksen.

Merk av denne boksen. Brukernavn: Skriv inn OpenVPN-brukernavnet funnet tidligere.

Skriv inn OpenVPN-brukernavnet funnet tidligere. Passord: Skriv inn OpenVPN-passordet funnet tidligere.

Skriv inn OpenVPN-passordet funnet tidligere. Brukernavn Autent. Kun: La stå umarkert.

La stå umarkert. Ekstra HMAC-autorisasjon (tls-auth): Velg Utgående (1) .

Velg . Opprett NAT på tunnel: Merk av denne boksen.

Klikk Lagre.

Klikk på Avansert-fanen. Fyll inn følgende informasjon:

Poll Intervall: La dette være som det er.

La dette være som det er. Omdiriger Internett-trafikk: Merk av denne boksen.

Merk av denne boksen. Godta DNS-konfigurasjon: Velg Eksklusiv .

Velg . Krypteringschiffer: Velg AES-256 CBC .

Velg . Komprimering: Velg Adaptiv .

Velg . TLS Forhandlingstid: Skriv inn -1 .

Skriv inn . Tilkoblingsforsøk: Skriv inn -1 .

Skriv inn . Verifiser serversertifikat (tls-remote): Fjern avmerkingen i denne boksen.

For Tilpasset konfigurasjon, finn og lim inn verdiene for følgende elementer i dette feltet i samme tekstredigerer som du åpnet tidligere:

tun-mtu

fragment

mssfix

keysize

auth

sndbuf

rcvbuf

For eksempel, hvis du bruker .ovpn-konfigurasjonsfilen for USA – New York, lim inn:

tun-mtu 1500

fragment 1300

mssfix 1200

keysize 256

auth SHA512

sndbuf 524288

rcvbuf 524288



Klikk Lagre.

Øverst, klikk på Keys-fanen, kopier og lim inn teksten fra .ovpn-konfigurasjonsfilen i følgende felter:

Statisk Nøkkel: Kopier teksten mellom <tls-auth> og </tls-auth> taggene i .ovpn-filen og lim den inn i dette feltet.



Kopier teksten mellom og taggene i .ovpn-filen og lim den inn i dette feltet. Sertifikat Myndighet: Kopier teksten mellom <ca> og </ca> taggene i .ovpn-filen og lim den inn i dette feltet.



Kopier teksten mellom og taggene i .ovpn-filen og lim den inn i dette feltet. Klient Sertifikat: Kopier teksten mellom <cert> og </cert> taggene i .ovpn-filen og lim den inn i dette feltet.



Kopier teksten mellom og taggene i .ovpn-filen og lim den inn i dette feltet. Klient Nøkkel: Kopier teksten mellom <key> og </key> taggene i .ovpn-filen og lim den inn i dette feltet.



Klikk Lagre.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

3. Koble til en VPN-serverlokasjon

Øverst, klikk på Status-fanen. Klikk deretter på ►.

Når du er koblet til, vil du se ordet “Kjører.”

For å verifisere din tilkobling, kan du bruke ExpressVPNs IP-adressetester for å sjekke din IP-adresse. Hvis du er riktig tilkoblet, vil IP-adressen som vises korrelere med lokasjonen du er koblet til via VPN.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Koble fra en VPN-serverlokasjon

For å koble fra, gå til VPN > OpenVPN Klient > Status. Klikk ■ . Du vil bli koblet fra VPN-en.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen