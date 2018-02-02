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Bu eğitimde OpenVPN ile Synology’nizde VPN’in nasıl kurulacağı gösterilecektir. Synology’niz için ExpressVPN’i kurmadan önce Synology’nizi kurmanız ve IPv6’yı kapatmanız gerekir.

Her ExpressVPN konumu manuel yapılandırılan bağlantılar için uygun olmayabilir.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması ExpressVPN uygulamasıyla aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI desteklemiyorsa (örneğin, Asus RT-AC86U) OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken zaman zaman hız sorunları yaşayabilirsiniz. Yüksek düzeyde internet sansürüne sahip bir ülkedeyseniz daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.
Önemli: OpenVPN 2.6’yı çalıştırırken, “–keysize is DEPRECATED” şeklinde bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni, ExpressVPN’nin .ovpn dosyasında keysize seçeneğine sahip olmasıdır. Bu uyarı mesajı, VPN işlevselliğini etkilemeyecek çünkü OpenVPN 2.6 başka sonuç doğurmadan bu satırı yok sayacaktır.

Bu uyarıyı kaldırmak istiyorsanız, .ovpn dosyasını bir metin düzenleyiciyle açın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  1. keysize içeren satırı silin
    veya
  2. keysize önüne # ekleyin (#keysize 256).

Alternatif olarak, herhangi bir olumsuzluk olmayacağı için uyarıyı yok sayabilirsiniz.

Şuraya atla…

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun
2. Synology’nizde IPv6’yı kapatın
3. VPN profili oluşturun
4. VPN sunucusu konumuna bağlanın
VPN sunucusu konumuna bağlantıyı kesin

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstenirse ExpressVPN oturum açma bilgilerinizi girin ve Giriş Yap‘a tıklayın.

Hesap kimlik bilgilerinizi girin, ardından "Giriş Yap"a tıklayın

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

Sağ tarafta, OpenVPN seçiliyken kullanıcı adınızı, parolanızı ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

OpenVPN önceden seçili olduğunda kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz. .ovpn dosyalarını indirmek için istediğiniz konum(lar)a tıklayın.

Bu tarayıcı penceresini açık bırakın. Daha sonra kurulum için bu bilgilere ihtiyacınız olacaktır.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. Synology’nizde IPv6’yı kapatın

IPv6’yı kapatmak, IPv6 trafiğinin VPN tünelinin dışına sızmasını önlemeye yardımcı olur.

IPv6’yı kapatmak için Kontrol Paneli > ‘a gidin.

“Kontrol Paneli”ne ve ardından “Ağ”a gidin.

Ağ Arayüzü >LAN‘a tıklayın. Düzenle‘ye tıklayın.

"LAN"ı ve ardından "Düzenle"yi seçin.

Düzenle menüsünde IPv6‘ya tıklayın. IPv6 kurulumu için Kapalı‘yı seçin.

IPv6 kurulumu için "Kapalı"yı seçin.

TAMAM‘a tıklayın. Ardından, Synology’nizi yeniden başlatın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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3. Yeni bir VPN profili oluşturun

Yeni bir VPN profili eklemek için Kontrol Paneli > >> Ağ Arayüzü‘ne gidin.

Oluştur > VPN Profili Oluştur‘a tıklayın.

"VPN profili oluştur"a tıklayın.

VPN Bağlantı Yöntemi ekranında Openvpn(.ovpn dosyasını içe aktarma yoluyla)‘i seçin ardından İleri‘ye tıklayın.

".ovpn dosyasını içe aktararak Openvpn”i seçin.

Genel Ayarlar ekranında şunları girin:

  • Profil adı: VPN bağlantınızı tanımanıza yardımcı olacak bir isim girin. Konum adını girmeniz yararlı olabilir (örn. “ExpressVPN LA”).
  • Kullanıcı adı: Daha önce bulduğunuz kullanıcı adını girin.
  • Parola: Daha önce bulduğunuz ExpressVPN parolasını girin.
  • .ovpn dosyasını içe aktarma: Daha önce bulduğunuz OpenVPN yapılandırma dosyasını yükleyin.
  • CA sertifikası: Bunu boş bırakın.

İleri‘ye tıklayın.

OpenVPN bağlantınız için genel ayarları belirleyin.

Uzak ağda varsayılan ağ geçidini kullan ve VPN bağlantısı koptuğunda yeniden bağlan kutucuklarını işaretleyin.

Ağınızdaki diğer aygıtların Synology’nin internet bağlantısı üzerinden bağlanmasını istiyorsanız Diğer ağ aygıtlarına izin ver… kutucuğunu işaretleyin.

Devam etmek için Uygula‘ya tıklayın.

OpenVPN ayarlarınızı kaydetmek için “Uygula”ya tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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4. VPN sunucusu konumuna bağlanın

Yeni VPN profilinizi artık Ağ Arayüzü penceresinde göreceksiniz. Oluşturduğunuz VPN profilini seçin ve Bağlan‘a tıklayın.

"Bağlan"a tıklayın.

VPN bağlandığında profil adınızın altında “Bağlı” yazısını göreceksiniz.

ExpresVPN bağlantınız kurulduğunda "Bağlı" yazısını göreceksiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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VPN sunucusu konumuna bağlantıyı kesin

VPN sunucusuna bağlantıyı kesmek için Kontrol Paneli > > Ağ Arayüzü‘ne gidin. VPN profili‘ne ve ardından Bağlantıyı Kes‘e tıklayın.

"Bağlantıyı Kes"e tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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