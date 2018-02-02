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Это руководство расскажет вам, как настроить VPN на Synology с помощью OpenVPN. Перед установкой подключения к ExpressVPN вам потребуется настроить устройство Synology и отключить IPv6.

Не все локации VPN-серверов ExpressVPN могут быть доступны для установленных вручную подключений.

Важно! Установленное вручную OpenVPN-подключение уступает в плане безопасности и приватности подключениям, установленным через приложение ExpressVPN. Если ваш роутер не поддерживает AES-NI (как, например, Asus RT-AC86U), вы можете столкнуться с периодическими проблемами со скоростью соединения, используя установленное вручную OpenVPN-подключение. Если вы находитесь в стране, где свободный доступ в Сеть ограничивается, мы рекомендуем вам использовать приложение ExpressVPN для более стабильного VPN-соединения.
Важно! При использовании протокола OpenVPN 2.6 вы можете столкнуться со следующим предупреждением “—keysize is DEPRECATED”. Это связано с тем, что ExpressVPN указывает в файле .ovpn размер ключа (keysize). Данное предупреждение не влияет на функционал VPN-подключения, так как OpenVPN 2.6 просто проигнорирует эту строку без каких-либо последствий.

Если вы хотите удалить это предупреждение, откройте файл .ovpn в текстовом редакторе и воспользуйтесь одним из следующих вариантов:

  1. удалите строку, где упоминается keysize,
  2. добавьте # перед словом keysize (#keysize 256).

Также вы можете просто игнорировать это предупреждение.

Содержание

1. Найдите ваши учетные данные ExpressVPN
2. Отключите IPv6 в настройках Synology
3. Создайте VPN-профиль
4. Подключитесь к локации VPN-серверов
Отключение от локации VPN-серверов

1. Найдите ваши учетные данные ExpressVPN

Откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите логин и пароль от вашей учетной записи ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите логин и пароль, нажмите "Войти".

Введите код подтверждения, отправленный вам по электронной почте.

В правой части экране вы увидите, что протокол OpenVPN уже выбран. Там же вы увидите ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.

В правой части экране вы увидите, что протокол OpenVPN уже выбран. Там же вы увидите ваши имя пользователя, пароль и список конфигурационных файлов OpenVPN.

Нажмите на нужные локации для загрузки файлов .ovpn.

Не закрывайте это окно браузера. Данная информация понадобится вам позднее.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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2. Отключите IPv6 в настройках устройства Synology

Отключение IPv6 защитит вас от утечек IPv6-трафика из безопасного VPN-туннеля.

Чтобы отключить IPv6, откройте меню Control Panel (Панель управления) > Network (Сеть).

Откройте меню Control Panel (Панель управления) > Network (Сеть).

Далее Network Interface (Сетевой интерфейс) > LAN. Нажмите Edit (Изменить).

Network Interface (Сетевой интерфейс) > LAN. Нажмите Edit (Изменить).

В открывшемся меню Edit (Правка) нажмите на IPv6. Выберите Off (Выкл) напротив IPv6 setup (Настройка IPv6).

Выберите Off (Выкл) напротив IPv6 setup (Настройка IPv6).

Нажмите OK и перезагрузите ваше устройство Synology.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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3. Создайте новый VPN-профиль

Чтобы добавить новый VPN-профиль, откройте Control Panel (Панель управления) > Network (Сеть) > Network Interface (Сетевой интерфейс).

Нажмите Create (Создать) > Create VPN Profile (Создать VPN-профиль).

Нажмите Create VPN Profile (Создать VPN-профиль).

На экране VPN Connection Method (Метод VPN-подключения) выберите OpenVPN (via importing a .ovpn file) (OpenVPN, импорт файла .ovpn) и нажмите Next (Далее).

Выберите OpenVPN (via importing a .ovpn file) (OpenVPN, импорт файла .ovpn) и нажмите Next (Далее).

На вкладке General Settings (Общие настройки) введите следующие данные:

  • Profile name (Название профиля): введите название, которое поможет вам узнать это VPN-подключение — например, на основе его локации (скажем, «ExpressVPN LA»).
  • User name (Имя пользователя): введите имя пользователя, найденное ранее.
  • Password (Пароль): введите пароль ExpressVPN, найденный ранее.
  • Import .ovpn file (Импортировать файл .ovpn): загрузите конфигурационный файл OpenVPN, найденный ранее.
  • CA certificate (Сертификат CA): оставьте это поле пустым.

Нажмите Next (Далее).

Укажите общие настройки OpenVPN-подключения.

Поставьте галочки напротив полей Use default gateway on remote network (Использовать шлюз по умолчанию для удаленной сети) и Reconnect when the VPN connection is lost (Переподключаться при потере VPN-соединения).

Также отметьте поле Allow other network devices… (Разрешить другим сетевым устройствам…), если вы хотите, чтобы другие устройства, подключенные к вашей сети, также использовали интернет-подключение через устройство Synology.

Нажмите Apply (Применить) для продолжения.

Нажмите “Apply” (Применить) для продолжения настройки.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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4. Подключитесь к локации VPN-серверов

Теперь вы можете найти новый VPN-профиль в окне Network Interface (Сетевой интерфейс). Нажмите на созданный VPN-профиль, далее Connect (Подключиться).

Нажмите “Connect” (Подключиться)

Когда подключение к VPN установится, под названием профиля появится слово Connected (Подключено).

После подключения к ExpressVPN вы увидите статус “Connected” (Подключено).

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Отключение от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от VPN-сервера, откройте Control Panel (Панель управления) > Network (Сеть) > Network Interface (Сетевой интерфейс). Нажмите на VPN-профиль, далее Disconnect (Отключиться).

Нажмите “Disconnect” (Отключиться).

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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