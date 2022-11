Trenger du et VPN for enheten din? Skaff deg ExpressVPN nå

Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp et VPN på Synology ved hjelp av OpenVPN. Før du setter opp ExpressVPN for Synology må du sette opp Synology og slå av IPv6.

Det kan hende at ikke alle ExpressVPN-lokasjoner er tilgjengelige for manuelt konfigurerte tilkoblinger.

Viktig: Den manuelle konfigurasjonen for OpenVPN gir ikke de samme sikkerhets- og personvernfordelene som ExpressVPN-appen. Hvis ruteren din ikke støtter AES-NI (f.eks. Asus RT-AC86U), kan du oppleve sporadiske hastighetsproblemer mens du bruker den manuelle OpenVPN-konfigurasjonen. Hvis du befinner deg i et land med et høyt nivå av internettsensur, anbefaler vi å bruke ExpressVPN-appen for en mer stabil VPN-tilkobling.

Viktig: Mens du bruker OpenVPN 2.6 kan du støte på en advarsel som sier «–keysize is DEPRATED». Dette skyldes at ExpressVPN har alternativet nøkkelstørrelse i OVPN-filen. Denne meldingen vil ikke påvirke VPN-funksjonaliteten, da OpenVPN 2.6 ganske enkelt vil ignorere linjen uten videre følger. Hvis du vil fjerne denne meldingen, åpner du OVPN-filen med et tekstredigeringsprogram og enten: sletter linjen som inneholder nøkkelstørrelse

eller legge til # foran nøkkelstørrelsen (#keysize 256). Eventuelt kan du ignorere advarselen uten noen negative effekter.

1. Finn brukernavnet og passordet for ExpressVPN-kontoen din

Gå til ExpressVPNs oppsettsside. Skriv inn brukernavnet og passordet ditt for ExpressVPN hvis du blir bedt om det, og klikk Logg inn.

Skriv inn verifiseringskoden som ble sendt til e-posten din.

OpenVPN vil allerede være valgt for deg på høyre side. Her finner du brukernavnet og passordet ditt, samt en liste over konfigurasjonsfiler for OpenVPN.

Klikk lokasjonen(e) du ønsker for å laste ned OVPN-filen(e).

Hold dette nettleservinduet oppe. Du vil trenge denne informasjonen for oppsettet senere.

2. Slå av IPv6 på Synology

Å slå av IPv6 bidrar til å forhindre IPv6-trafikk i å lekke utenfor VPN-tunnelen.

For å slå av IPv6, gå til Control Panel > Network.

Klikk Network Interface > LAN. Klikk Edit.

Fra menyen Edit, klikk IPv6. Velg Off under IPv6 setup.

Klikk OK. Start Synology på nytt.

3. Opprett en VPN-profil

For å opprette en ny VPN-profil, gå til Control Panel > Network > Network Interface.

Klikk Create > Create VPN Profile.

På skjermen VPN Connection Method, velg OpenVPN (via importing a .ovpn file), deretter klikk Next.

På skjermen General Settings, skriv inn følgende:

Profile name: Skriv inn et navn som vil hjelpe deg å gjenkjenne VPN-tilkoblingen din. Det kan være nyttig å skrive inn lokasjonsnavnet (f.eks. «ExpressVPN Oslo»).

Skriv inn et navn som vil hjelpe deg å gjenkjenne VPN-tilkoblingen din. Det kan være nyttig å skrive inn lokasjonsnavnet (f.eks. «ExpressVPN Oslo»). User name: Skriv inn brukernavnet du fant tidligere.

Skriv inn brukernavnet du fant tidligere. Password: Skriv inn ExpressVPN-passordet du fant tidligere.

Skriv inn ExpressVPN-passordet du fant tidligere. Import .ovpn file: Last opp konfigurasjonsfilen for OpenVPN du fant tidligere.

Last opp konfigurasjonsfilen for OpenVPN du fant tidligere. CA certificate: La dette stå tomt.

Klikk Next.

Merk av i boksene for Use default gateway on remote network og Reconnect when the VPN connection is lost.

Merk av i boksen for Allow other network devices… hvis du vil at andre enheter på nettverket ditt skal koble seg til via Synologys internett-tilkobling.

Klikk Apply for å gå videre.

4. Koble til en VPN-serverlokasjon

Du vil nå se den nye VPN-profilen din i vinduet Network Interface. Velg VPN-profilen du opprettet, og klikk Connect.

Når VPN-et er tilkoblet, vil du se ordet «Connected» under profilnavnet ditt.

Koble fra en VPN-serverlokasjon

For å koble fra VPN-serveren, gå til Control Panel > Network > Network Interface. Klikk på VPN profile, og klikk Disconnect.

