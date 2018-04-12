ExpressVPN uygulamasını Windows bilgisayarınıza kurduğunuz sırada Windows uygulama yükleyicisini çalıştırırken hatalarla karşılaşabilirsiniz.
Hangi hatayı görüyorsunuz?
Hata 0x80070005
Hata 0x8007015E
Hata 0x80070490
Hata 0x80070643
Hata 0x80070652
Daha fazla sorun giderme adımı
Olası hatalar ve sorun giderme adımları
Hata 0x80070005
Bu, sistem izinlerindeki bir hatadan kaynaklanır. Aşağıdaki adımları izleyin ve her adımdan sonra ExpressVPN’i başarıyla kurup kuramadığınızı kontrol edin.
- ExpressVPN’den çıkın (şu anda çalışıyorsa). ExpressVPN yükleyici dosyasına sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır‘ı seçin.
- Güvenlik duvarınızı, antivirüs veya casus yazılım önleme programınızı devre dışı bırakın ve ExpressVPN yükleyicisini yeniden çalıştırın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Hata 0x8007015E
Bu hata, Windows için ExpressVPN uygulamasını yüklemeye veya güncellemeye çalıştığınızda “Sistemi yeniden başlatma gerektiği için hiçbir eylem alınmadı (0x8007015E)” şeklinde bir hata mesajı belirtir. Şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:
- Bekleyen tüm Windows güncellemelerini yükleyin.
- Windows için ExpressVPN uygulamasını silin.
- Tüm antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamalarını ya da güvenlik duvarlarını devre dışı bırakın.
- Windows için ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu indirin.
Sorun devam ederse anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Hata 0x80070490
Bu hata, Windows için ExpressVPN uygulamasını yüklemeye çalıştığınızda “Unsur bulunamadı (0x80070490)” şeklinde bir hata mesajı belirtir. Bu hatanın olası oluşma nedeni, cihazınızın ExpressVPN Windows uygulamasının ihtiyacı olduğu Microsoft Visual C++ Redistributable’ın en yeni versiyonunu yükleyememesidir. Şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:
- ExpressVPN uygulama yükleyicisini masaüstüne taşıyın ve uygulamayı buradan yükleyin.
- Microsoft Visual C++ runtime’ın (Microsoft’un resmi sitesinden alınan) en yeni versiyonunu yükleyin:
- ExpressVPN uygulamasını normal bir şekilde yükleyin.
Sorun devam ederse anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Hata 0x80070643
Bu hatayı gidermek için aşağıdaki adımları izleyin ve her adımdan sonra uygulama yükleyicisini çalıştırın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın (bekleyen tüm Windows güncellemelerini tamamlayın).
- Güvenlik duvarınızı, antivirüs veya casus yazılım önleme programınızı devre dışı bırakın.
- Windows installer hizmetini yeniden başlatın. Bunu yapmak için:
- cmd.exe‘yi açın. “services.msc,” yazın ve ardından Hizmetler penceresini açmak için Enter‘a basın.
- Windows Installer‘a ve ardından Yeniden Başlat‘a tıklayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Hata 0x80070652
Bu, yüklenmekte olan başka bir uygulamanın sebep olduğu bir kesintiden kaynaklanır. Lütfen ExpressVPN yükleyicisini tekrar çalıştırmadan önce kurulumu tamamlayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Daha fazla sorun giderme adımı
Gördüğünüz hata kodu yukarıda yer almıyorsa veya hala kurulumu tamamlayamıyorsanız lütfen tanı dosyanızı toplayıp bize gönderin.
1. Tanı dosyalarını toplayın
Dosya Gezgini’ni açın ve
%temp% yazın.
“ExpressVPN_” ile başlayan ve son kurulum denemenizle eşleşen bir zaman damgası içeren dosyaları bulun. Örneğin:
- ExpressVPN_20180127183014.log
- ExpressVPN_20180127183014_002_mainmsi.log
Dosyaları masaüstünüze taşıyın.
Dosya Gezgini adres çubuğuna
%LOCALAPPDATA%\ExpressVPN\v4\Log\yazın
“ExpressVPN-Installer.log” dosyasını bulun ve daha kolay erişim için masaüstünüze taşıyın.
2. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin
Lütfen adresine “Windows Installer hatası [hata kodu]” konu satırıyla ve ekli tanı dosyalarıyla birlikte e-posta gönderin. ExpressVPN Destek Ekibi kısa süre içinde size yanıt verecektir.