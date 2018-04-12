ExpressVPN uygulamasını Windows bilgisayarınıza kurduğunuz sırada Windows uygulama yükleyicisini çalıştırırken hatalarla karşılaşabilirsiniz.

Olası hatalar ve sorun giderme adımları

Hata 0x80070005

Bu, sistem izinlerindeki bir hatadan kaynaklanır. Aşağıdaki adımları izleyin ve her adımdan sonra ExpressVPN’i başarıyla kurup kuramadığınızı kontrol edin.

ExpressVPN’den çıkın (şu anda çalışıyorsa). ExpressVPN yükleyici dosyasına sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır‘ı seçin. Güvenlik duvarınızı, antivirüs veya casus yazılım önleme programınızı devre dışı bırakın ve ExpressVPN yükleyicisini yeniden çalıştırın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Hata 0x8007015E

Bu hata, Windows için ExpressVPN uygulamasını yüklemeye veya güncellemeye çalıştığınızda “Sistemi yeniden başlatma gerektiği için hiçbir eylem alınmadı (0x8007015E)” şeklinde bir hata mesajı belirtir. Şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

Sorun devam ederse .

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Hata 0x80070490

Bu hata, Windows için ExpressVPN uygulamasını yüklemeye çalıştığınızda “Unsur bulunamadı (0x80070490)” şeklinde bir hata mesajı belirtir. Bu hatanın olası oluşma nedeni, cihazınızın ExpressVPN Windows uygulamasının ihtiyacı olduğu Microsoft Visual C++ Redistributable’ın en yeni versiyonunu yükleyememesidir. Şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

ExpressVPN uygulama yükleyicisini masaüstüne taşıyın ve uygulamayı buradan yükleyin. Microsoft Visual C++ runtime’ın (Microsoft’un resmi sitesinden alınan) en yeni versiyonunu yükleyin: 64-bit: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

32-bit: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe ExpressVPN uygulamasını normal bir şekilde yükleyin.

Sorun devam ederse .

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Hata 0x80070643

Bu hatayı gidermek için aşağıdaki adımları izleyin ve her adımdan sonra uygulama yükleyicisini çalıştırın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın (bekleyen tüm Windows güncellemelerini tamamlayın). Güvenlik duvarınızı, antivirüs veya casus yazılım önleme programınızı devre dışı bırakın. Windows installer hizmetini yeniden başlatın. Bunu yapmak için:

cmd.exe ‘yi açın. “services.msc,” yazın ve ardından Hizmetler penceresini açmak için Enter ‘a basın.

‘yi açın. “services.msc,” yazın ve ardından Hizmetler penceresini açmak için ‘a basın. Windows Installer‘a ve ardından Yeniden Başlat‘a tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Hata 0x80070652

Bu, yüklenmekte olan başka bir uygulamanın sebep olduğu bir kesintiden kaynaklanır. Lütfen ExpressVPN yükleyicisini tekrar çalıştırmadan önce kurulumu tamamlayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Daha fazla sorun giderme adımı

Gördüğünüz hata kodu yukarıda yer almıyorsa veya hala kurulumu tamamlayamıyorsanız lütfen tanı dosyanızı toplayıp bize gönderin.

1. Tanı dosyalarını toplayın

Dosya Gezgini’ni açın ve %temp% yazın.

“ExpressVPN_” ile başlayan ve son kurulum denemenizle eşleşen bir zaman damgası içeren dosyaları bulun. Örneğin:

ExpressVPN_20180127183014.log

ExpressVPN_20180127183014_002_mainmsi.log

Dosyaları masaüstünüze taşıyın.

Dosya Gezgini adres çubuğuna %LOCALAPPDATA%\ExpressVPN\v4\Log\ yazın

“ExpressVPN-Installer.log” dosyasını bulun ve daha kolay erişim için masaüstünüze taşıyın.

2. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

Lütfen adresine “Windows Installer hatası [hata kodu]” konu satırıyla ve ekli tanı dosyalarıyla birlikte e-posta gönderin. ExpressVPN Destek Ekibi kısa süre içinde size yanıt verecektir.