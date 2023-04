Quando installi l’app di ExpressVPN sul tuo computer Windows, potresti riscontrare errori durante l’esecuzione del programma di installazione dell’app per Windows.

Possibili errori e procedure di risoluzione dei problemi

Errore 0x80070005

È causato da un errore nelle autorizzazioni di sistema. Segui i passaggi seguenti e controlla se puoi installare ExpressVPN correttamente dopo ogni passaggio.

Esci da ExpressVPN (se attualmente è in esecuzione). Fai clic con il pulsante destro del mouse sul file di installazione di ExpressVPN e seleziona Esegui come amministratore. Disabilita il tuo software firewall, antivirus o anti-spyware ed esegui nuovamente il programma di installazione di ExpressVPN.

Hai bisogno di aiuto?

Errore 0x8007015E

Questo errore indica “Nessuna azione è stata intrapresa in quanto è richiesto un riavvio del sistema (0x8007015E)” quando si sta cercando di installare o aggiornare l’app ExpressVPN per Windows. Segui questi passaggi e verifica se il problema è risolto dopo ogni passaggio:

Se il problema persiste,

Errore 0x80070490

Questo errore indica “Elemento non trovato (0x80070490)” quando si sta cercando di installare l’app ExpressVPN per Windows. L’errore probabilmente si verifica quando il dispositivo non riesce a installare l’ultima versione di Microsoft Visual C++ Redistributable richiesta dall’app Windows di ExpressVPN. Segui questi passaggi e verifica se il problema è risolto dopo ogni passaggio:

Sposta il file di installazione dell’app ExpressVPN sul desktop e installalo da lì Installa manualmente l’ultima versione di Microsoft Visual C++ Runtime (scaricabile dal sito ufficiale di Microsoft): 64-bit: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

32-bit: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe Installa l’app ExpressVPN

Se il problema persiste,

Errore 0x80070643

Per risolvere questo errore, segui i passaggi seguenti ed esegui il programma di installazione dell’app dopo ogni passaggio.

Riavvia il computer (completa tutti gli aggiornamenti di Windows in sospeso). Disattiva il software firewall, antivirus o antispyware. Riavvia il servizio Windows Installer. A tale scopo:

Apri cmd.exe . Digita “services.msc”, quindi premi INVIO per aprire la finestra Servizi.

. Digita “services.msc”, quindi premi per aprire la finestra Servizi. Clicca su Windows Installer, poi Riavvia.

Hai bisogno di aiuto?

Errore 0x80070652

È causato da un’interruzione dell’installazione di un’altra applicazione. Completa l’installazione prima di eseguire nuovamente il programma di installazione di ExpressVPN.

Hai bisogno di aiuto?

Ulteriori passaggi per la risoluzione dei problemi

Se il codice di errore visualizzato non è menzionato sopra o se non riesci ancora a completare l’installazione, ti preghiamo di recuperare e inviare il tuo file diagnostico.

1. Recupera i file di diagnostica

Apri Esplora risorse e digita %temp%

Trova i file che iniziano con “ExpressVPN_” e contengono un orario corrispondente all’ultimo tentativo di installazione. Per esempio:

ExpressVPN_20180127183014.log

ExpressVPN_20180127183014_002_mainmsi.log

Sposta i file sul desktop.

Nella barra di ricerca di Esplora risorse digita %LOCALAPPDATA%ExpressVPNv4Log

Individua il file “ExpressVPN-Installer.log” e spostalo sul desktop per un accesso più facile.

2. Contatta il supporto di ExpressVPN

Invia un’email a: inserendo nell’oggetto “Errore di Windows Installer [codice dell’errore]” e i file di diagnostica allegati. Il team di supporto di ExpressVPN ti risponderà a breve.