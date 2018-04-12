При установке приложения ExpressVPN на свой компьютер с ОС Windows вы можете столкнуться с ошибками во время работы установщика приложений.

Возможные ошибки и действия по их устранению

Ошибка 0x80070005

Эта ошибка вызвана несоответствием системных разрешений. Следуйте дальнейшим инструкциям и после каждого шага проверяйте, возможна ли успешная установка приложения ExpressVPN.

Закройте приложение ExpressVPN (если оно работает в данный момент). Правой кнопкой мыши щелкните по файлу установщика ExpressVPN и выберите пункт Запуск от имени администратора. Отключите свой файрвол, антивирус или антишпионское ПО, а затем снова запустите установщик ExpressVPN.

Нужна помощь? .

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Ошибка 0x8007015E

Текст уведомления об этой ошибке такой: «Действия не были выполнены, поскольку требуется перезапустить систему (0x8007015E)». Она появляется, когда вы пытаетесь установить или обновить приложение ExpressVPN для Windows. Следуйте дальнейшей инструкции и после каждого выполненного шага проверяйте, решилась ли проблема:

Если проблема не решилась, .

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Ошибка 0x80070490

При попытке установки приложения ExpressVPN для Windows появляется сообщение об ошибке «Компонент не найден (0x80070490)». Обычно эта ошибка появляется, когда ваше устройство не может установить последнюю версию распространяемого компонента Microsoft Visual C++, который необходим приложению ExpressVPN для Windows. Следуйте дальнейшей инструкции и после каждого выполненного шага проверяйте, решилась ли проблема:

Переместите установочный файл приложения ExpressVPN на рабочий стол и запустите его отсюда. Вручную установите последнюю версию среды Microsoft Visual C++ (можно скачать на официальном сайте Microsoft): для 64-битной ОС: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

для 32-битной ОС: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe Установите приложение ExpressVPN обычным образом.

Если проблема не решилась, .

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Ошибка 0x80070643

Для устранения этой ошибки выполните указанные ниже действия. После каждого шага пробуйте запустить установщик приложения.

Презагрузите свой компьютер (завершите все актуальные обновления системы Windows). Отключите свой файрвол, антивирус или антишпионское ПО. Перезапустите службу установщика Windows. Для этого:

Откройте cmd.exe (Win+R). Введите «services.msc», а затем нажмите Ввод , чтобы открыть окно Службы.

(Win+R). Введите «services.msc», а затем нажмите , чтобы открыть окно Службы. Правой кнопкой мыши щелкните Установщик Windows и выберите пункт Перезапустить.

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Ошибка 0x80070652

Эта ошибка возникает в том случае, если установка одного приложения прерывается началом установки другого приложения. Необходимо завершить установку всех остальных приложений, прежде чем снова запускать установщик ExpressVPN.

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Дальнейшие действия по устранению ошибок

Если вы видите ошибку, код которой не упоминается выше, или вы все еще не можете завершить установку приложения, сформируйте и отправьте нам диагностический файл.

1. Как сформировать диагностический файл

Откройте проводник Windows и введите в поисковую строку %temp%

Найдите файлы, которые начинаются с «ExpressVPN_» и содержат метку времени, соответствующую вашей последней попытке установки приложения. Например:

ExpressVPN_20180127183014.log

ExpressVPN_20180127183014_002_mainmsi.log

Перетащите эти файлы на свой рабочий стол.

В адресную строку проводника Windows введите %LOCALAPPDATA%\ExpressVPN\v4\Log\

Найдите файл «ExpressVPN-Installer.log» и перетащите его на свой рабочий стол для быстрого доступа.

2. Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN

Отправьте письмо на адрес электронной почты с темой «Windows Installer error [error code]» (Ошибка [код ошибки] установщика Windows), прикрепите к нему диагностические файлы. Команда службы поддержки ExpressVPN вскоре свяжется с вами.