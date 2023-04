Cuando instala la aplicación de ExpressVPN en su computadora con Windows, es posible que se encuentre con errores cuando ejecute el instalador de la aplicación para Windows.

Posibles errores y pasos de solución de problemas

Error 0x80070005

La causa es un error en los permisos del sistema. Siga los pasos indicados a continuación y verifique si puede instalar ExpressVPN correctamente después de cada paso.

Salga de ExpressVPN (si la está ejecutando en este momento). Haga clic derecho en el archivo instalador de ExpressVPN y seleccione “Ejecutar como administrador”. Desactive su cortafuegos, antivirus o programa antispyware y vuelva a ejecutar el instalador de ExpressVPN.

Error 0x8007015E

Este error dice: “No action was taken as a system reboot is required (0x8007015E)” (No se llevó a cabo ninguna acción debido a que es necesario reiniciar). El error aparece al intentar instalar o actualizar la aplicación de ExpressVPN para Windows. Siga estos pasos y verifique si el error se resuelve después de cada paso:

Error 0x80070490

Este error dice: “Element not found (0x80070490)” (No se encontró un elemento). El error aparece cuando usted intenta instalar la aplicación de ExpressVPN para Windows. Es probable que el error ocurra cuando no es posible instalar en su dispositivo la última versión de Microsoft Visual C++ Redistributable necesaria para ejecutar la aplicación de ExpressVPN para Windows. Siga estos pasos y verifique si el problema se soluciona después de cada paso:

Mueva el archivo de instalación de la aplicación de ExpressVPN al escritorio e instálelo desde ahí. Instale de forma manual la versión más reciente de Microsoft Visual C++ Runtime (obtenido en la página web oficial de Microsoft): 64 bits: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

32 bits: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe Instale la aplicación de ExpressVPN de forma normal.

Error 0x80070643

Para resolver este error, siga los pasos indicados a continuación y ejecute el instalador de la aplicación tras cada paso.

Reinicie su computadora (permita a Windows instalar todas las actualizaciones pendientes). Desactive su cortafuegos, antivirus o programa antispyware. Reinicie el servicio de instalador de Windows. Para esto:

Abra cmd.exe . Escriba “services.msc,” y pulse la tecla Enter para abrir la ventana de Servicios.

. Escriba “services.msc,” y pulse la tecla para abrir la ventana de Servicios. Haga clic en el “Instalador de Windows” y después haga clic en “Reiniciar“.

¿Necesita ayuda?

Error 0x80070652

Esto se debe a la interrupción causada por otra aplicación que se está instalando. Finalice la instalación antes de volver a ejecutar el instalador de ExpressVPN.

¿Necesita ayuda?

Más pasos de resolución de problemas

Si el código de error que le aparece no es uno de los mencionados anteriormente o si, aun así, no logra completar la instalación, busque y envíenos los archivos de diagnóstico.

1. Busque los archivos de diagnóstico

Abra el Explorador de Windows y escriba: %temp%

Busque los archivos que empiezan con “ExpressVPN_” y cuyas marcas de fecha y hora coincidan con su último intento de instalación. Por ejemplo:

ExpressVPN_20180127183014.log

ExpressVPN_20180127183014_002_mainmsi.log

Mueva los archivos a su escritorio.

En la barra de direcciones de Windows Explorer, escriba: %LOCALAPPDATA%\ExpressVPN\v4\Log\

Encuentre el archivo “ExpressVPN-Installer.log” y muévalo a su escritorio para acceder a él con más facilidad.

2. Contacte al soporte técnico de ExpressVPN

Envíe un correo electrónico a: con el asunto “Windows Installer error [código de error]” y los archivos de diagnóstico adjuntos. El equipo de soporte técnico de ExpressVPN le responderá en breve.