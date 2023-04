Bij het installeren van de ExpressVPN app op je Windows computer, kun je fouten tegenkomen bij het uitvoeren van de Windows app installer.

Mogelijke fouten en stappen voor probleemoplossing

Fout 0x80070005

Dit wordt veroorzaakt door een fout in de systeemrechten. Volg de onderstaande stappen en controleer of u ExpressVPN succesvol kunt installeren na elke stap.

Stop ExpressVPN (als deze momenteel gebruikt wordt). Klik met de rechtermuisknop op het ExpressVPN installatiebestand en selecteer Uitvoeren als beheerder. Schakel je firewall, antivirus of anti-spyware programma uit en voer het ExpressVPN installatieprogramma opnieuw uit.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Fout 0x8007015E

Deze foutmelding zegt “Er is geen actie ondernomen omdat een systeemherstart vereist is (0x8007015E)” wanneer je de ExpressVPN-app voor Windows probeert te installeren of bij te werken. Volg deze stappen en kijk of het probleem na elke stap is opgelost:

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Fout 0x80070490

Deze foutmelding zegt “Element niet gevonden (0x80070490)” wanneer je de ExpressVPN app voor Windows probeert te installeren. De fout treedt waarschijnlijk op wanneer je apparaat de laatste Microsoft Visual C++ Redistributable die nodig is voor de ExpressVPN Windows app niet kan installeren. Volg deze stappen en kijk of het probleem na elke stap is opgelost:

Verplaats het ExpressVPN app installatiebestand naar het bureaublad en installeer het vanaf daar. Installeer handmatig de nieuwste Microsoft Visual C++ runtime (afkomstig van Microsoft’s official site): 64-bit: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

32-bit: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe Installeer de ExpressVPN app op de normale manier.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Fout 0x80070643

Om deze fout op te lossen, volg je de onderstaande stappen en voer je na elke stap het installatieprogramma van de app uit.

Start je computer opnieuw op (voltooi al je wachtende Windows updates). Schakel je firewall, antivirus of anti-spyware programma uit. Start de Windows installer dienst opnieuw op. Om dit te doen:

Open je cmd.exe . Typ “services.msc,” en klik vervolgens op Enter om het Dienstenvenster te openen.

. Typ “services.msc,” en klik vervolgens op Enter om het Dienstenvenster te openen. Klik op Windows Installer en vervolgens op Herstarten.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Fout 0x80070652

Dit wordt veroorzaakt door een onderbreking van een andere applicatie die wordt geïnstalleerd. Voltooi de installatie alvorens het ExpressVPN installatieprogramma opnieuw te starten.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Verdere stappen voor probleemoplossing

Indien de foutcode die je ziet hierboven niet wordt vermeld, of indien je er nog steeds niet in slaagt de installatie te voltooien, haal dan je diagnostisch bestand op en stuur het op naar ons.

1. Verzamel diagnostische bestanden

Open Windows Explorer en typ %temp%

Zoek de bestanden die beginnen met “ExpressVPN_” en met een tijdstempel dat overeenkomt met je laatste installatiepoging. Bijvoorbeeld:

ExpressVPN_20180127183014.log

ExpressVPN_20180127183014_002_mainmsi.log

ExpressVPN_20180127183014_000_splittunneldrivermsi.log (niet beschikbaar voor de Windows app v6.8 en hoger)

ExpressVPN_20180127183014_001_tapdrivermsiwin10.log (niet beschikbaar voor de Windows app v6.8 en hoger)

Verplaats de bestanden naar je bureaublad.

In de adresbalk van Windows Explorer, typ %LOCALAPPDATA%\ExpressVPN\v4\Log\

Zoek het bestand “ExpressVPN-Installer.log” en verplaats het naar je bureaublad voor gemakkelijkere toegang.

2. Neem contact op met de ExpressVPN helpdesk

Stuur een e-mail naar met het onderwerp”Windows Installer error [error code]” en voeg de diagnostische bestanden bij. De ExpressVPN helpdesk zal dan binnenkort contact met je opnemen.