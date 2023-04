Ao instalar o aplicativo da ExpressVPN em seu computador Windows, você pode encontrar erros ao executar o instalador de aplicativos do Windows.

Possíveis erros e etapas para solução de problemas

Erro 0x80070005

Isso é causado por um erro nas permissões do sistema. Siga as etapas abaixo e verifique se você consegue instalar a ExpressVPN com sucesso após cada etapa.

Feche a ExpressVPN (se estiver sendo executada). Clique com o botão direito do mouse no arquivo do instalador da ExpressVPN e selecione Executar como administrador. Desative seu firewall, antivírus ou programa antispyware e execute o instalador da ExpressVPN novamente.

Erro 0x8007015E

Este erro diz “Nenhuma ação foi tomada porque uma reinicialização do sistema é necessária (0x8007015E)” quando você está tentando instalar ou atualizar o aplicativo ExpressVPN para Windows. Siga estas etapas e veja se o problema é resolvido após cada etapa:

Erro 0x80070490

Este erro diz “Elemento não encontrado (0x80070490)” quando você está tentando instalar o aplicativo ExpressVPN para Windows. O erro provavelmente ocorrerá quando seu dispositivo não puder instalar o Microsoft Visual C++ Redistributable mais recente exigido pelo aplicativo ExpressVPN para Windows. Siga estas etapas e veja se o problema é resolvido após cada etapa:

Mova o arquivo do instalador do aplicativo ExpressVPN para a área de trabalho e instale-o de lá. Instale manualmente o runtime Microsoft Visual C++ (retirado do site oficial da Microsoft):

. 64-bit: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

. 32-bit: https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe Instale o aplicativo ExpressVPN normalmente.

Erro 0x80070643

Para resolver esse erro, siga as etapas abaixo e execute o instalador do aplicativo após cada etapa.

Reinicie seu computador (faça todas as atualizações pendentes do Windows). Desative seu firewall, antivírus ou programa antispyware. Reinicie o serviço de instalação do Windows. Para fazer isso:

Abra o cmd.exe . Digite “services.msc,” pressione Enter para abrir a janela de Serviços.

. Digite “services.msc,” pressione para abrir a janela de Serviços. Clique em Instalador do Windows, e depois em Reiniciar.

Erro 0x80070652

Isso é causado por uma interrupção de outro aplicativo que está sendo instalado. Conclua a instalação antes de executar o instalador da ExpressVPN novamente.

Outras etapas de solução de problemas

Se o código de erro que você vê não foi mencionado acima, ou se você ainda não conseguir concluir a instalação, colete e envie-nos seu arquivo de diagnóstico.

1. Colete arquivos de diagnóstico

Abra o Windows Explorer e digite %temp%

Encontre os arquivos que comecem com “ExpressVPN_” e que contenham um carimbo de data/hora correspondente à sua última tentativa de instalação. Por exemplo:

ExpressVPN_20180127183014.log

ExpressVPN_20180127183014_002_mainmsi.log

ExpressVPN_20180127183014_000_splittunneldrivermsi.log ( não disponível para o aplicativo Windows v6.8 e superior )

) ExpressVPN_20180127183014_001_tapdrivermsiwin10.log (não disponível para o aplicativo Windows v6.8 e superior )

Mova os arquivos para a sua área de trabalho.

Na barra do Windows Explorer, digite %LOCALAPPDATA%\ExpressVPN\v4\Log\

Localize o arquivo “ExpressVPN-Installer.log” e mova-o para sua área de trabalho para facilitar o acesso.

2. Contate o suporte da ExpressVPN

Por favor, envie um e-mail para com o título “Erro do instalador do Windows[código do erro]” e anexe os arquivos de diagnóstico. A equipe de suporte da ExpressVPN responderá a você em breve.