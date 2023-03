Gli abbonamenti ExpressVPN sono ora disponibili per l’acquisto tramite Google Play Store.

Dettagli generali sugli abbonamenti in-app da Play Store

Gli abbonamenti ExpressVPN sono ora disponibili per l’acquisto tramite Google Play Store, oltre al sito web di ExpressVPN. Come nuovo utente ExpressVPN, puoi acquistare un abbonamento tramite l’app di ExpressVPN quando ti registri per una prova gratuita di sette giorni:

Sul tuo dispositivo Android, apri l’app di ExpressVPN. Tocca Inizia la prova gratuita di 7 giorni. Inserisci il tuo indirizzo email. Tocca Inizia prova gratuita. Seleziona un piano di abbonamento. Tocca Inizia prova gratuita. Procedi all’iscrizione tramite Google Play. Tocca Abbonati. Procedi con il resto del processo di installazione.

L’abbonamento inizierà al termine della prova gratuita di sette giorni. All’inizio dell’abbonamento, l’importo ti verrà addebitato e fatturato da Google Play, non da ExpressVPN, in base al tuo piano di abbonamento (un mese, sei mesi o 12 mesi). La fatturazione continuerà a meno che non annulli l’abbonamento almeno 24 ore prima dell’inizio del ciclo di fatturazione successivo.

Termini e condizioni delle prove gratuite e degli abbonamenti a pagamento

Un abbonamento a pagamento o una prova gratuita acquistati tramite Google Play Store:

Consentono di utilizzare l’app di ExpressVPN su Windows, Mac, Android, iOS, Linux, router e dispositivi di streaming selezionati

Consentono di connetterti a ExpressVPN su un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente

Permettono di usufruire del rimborso garantito entro 30 giorni di ExpressVPN

Vengono fatturati dal Google Play Store nella tua valuta locale (gli abbonamenti acquistati sul sito web di ExpressVPN sono fatturati in USD)

Non sono idonei per il programma a premi “Invita un amico”

Nota: puoi registrarti per la prova gratuita una sola volta. La prova gratuita è disponibile all’interno dell’app scaricata tramite il Google Play Store con un metodo di pagamento valido.

Se non desideri più utilizzare ExpressVPN dopo la prova gratuita, procedi con l’annullamento almeno 24 ore prima della data di scadenza.

Modifica i piani di abbonamento

Mentre il tuo abbonamento è attivo, puoi modificare il piano di abbonamento in qualsiasi momento tramite l’app di ExpressVPN per Android. (Non puoi modificare i piani di abbonamento tramite il Play Store).

Ad esempio, è possibile passare da un abbonamento di un mese a un abbonamento di 12 mesi. Per modificare il piano di abbonamento:

Nell’app di ExpressVPN, tocca Opzioni . Tocca Account. Tocca Gestisci abbonamento. Seleziona il piano a cui desideri passare. Tocca Aggiorna piano. Procedi con il pagamento.

Il nuovo piano di abbonamento inizierà al termine del piano di abbonamento corrente. Per ulteriori informazioni, controlla le date di abbonamento e rinnovo sul Play Store.

Se desideri ricevere la fatturazione nel Play Store con un metodo di pagamento diverso, scopri come aggiungere, rimuovere o modificare il metodo di pagamento.

Se vuoi ricevere la fatturazione direttamente su ExpressVPN e non tramite Google Play:

Nell’app Play Store, annulla l’abbonamento (almeno 24 ore prima dell’inizio del ciclo di fatturazione successivo). Al termine dell’abbonamento corrente, accedi al tuo account ExpressVPN. Seleziona Acquista un nuovo abbonamento. Scegli un piano di abbonamento e un metodo di pagamento. Seleziona Ordina subito.

Al termine del ciclo di fatturazione corrente, riceverai la fatturazione direttamente tramite ExpressVPN.

Risolvi problemi di pagamento

ExpressVPN non ha accesso ad alcuna informazione di pagamento degli abbonamenti acquistati tramite Google Play Store. Scopri come risolvere i problemi di pagamento su Google Play.

Registrati nuovamente dopo aver annullato la prova gratuita

La prova gratuita dura sette giorni. Se hai annullato la prova gratuita durante questo periodo e desideri registrarti nuovamente:

Nell’app di ExpressVPN, tocca Opzioni . Tocca Account. Tocca Abbonati ora. Verrai reindirizzato agli abbonamenti del tuo Play Store. Accanto a ExpressVPN, tocca Abbonati di nuovo. Conferma i termini dell’abbonamento. Continua a utilizzare ExpressVPN.

Registrati nuovamente se il tuo account è ancora attivo

Se hai annullato l’abbonamento (tramite Google Play Store), puoi continuare a utilizzare ExpressVPN fino al termine dell’abbonamento. Puoi inoltre registrarti nuovamente su ExpressVPN in qualsiasi momento:

Nell’app di ExpressVPN, tocca Opzioni . Tocca Account. Tocca Rinnova ora. Verrai reindirizzato alla schermata di abbonamento del tuo Play Store. Accanto a ExpressVPN, tocca Abbonati di nuovo. Conferma i termini dell’abbonamento. Continua a utilizzare ExpressVPN.

Registrati nuovamente se il tuo account è scaduto

Puoi registrarti nuovamente tramite:

Il sito web di ExpressVPN: riceverai la fatturazione da ExpressVPN.

L’app per Android di ExpressVPN: riceverai la fatturazione da Google Play.

Per registrarti nuovamente tramite il sito web di ExpressVPN:

Accedi al tuo account ExpressVPN. Seleziona Acquista un nuovo abbonamento. Scegli un piano di abbonamento e un metodo di pagamento Seleziona Ordina ora. Continua a utilizzare ExpressVPN.

Per registrarti nuovamente tramite l’app di ExpressVPN:

Sul tuo dispositivo Android, apri l’app di ExpressVPN. Seleziona il piano di abbonamento che desideri. Tocca Rinnova abbonamento. Conferma il piano selezionato nel Play Store. Continua a utilizzare ExpressVPN.

Dopo aver eseguito questi passaggi vedrai lo stato dell’abbonamento aggiornato nell’app di ExpressVPN.

Rimborso garantito entro 30 giorni (rimborsi)

Gli abbonamenti acquistati tramite il Google Play Store sono idonei per il rimborso garantito entro 30 giorni di ExpressVPN. Se non sei soddisfatto di ExpressVPN, puoi annullare l’abbonamento entro 30 giorni dalla data di inizio dell’abbonamento stesso. Contatta il team di supporto di ExpressVPN in merito alla tua richiesta di cancellazione.

Dopo l’elaborazione della richiesta, lo stato dell’abbonamento sul Google Play Store cambierà in “Rimborsato”. Non potrai più utilizzare l’app ExpressVPN.

Annulla una prova gratuita o un abbonamento

Se non sei soddisfatto di ExpressVPN, puoi annullare la prova gratuita o l’abbonamento tramite Google Play Store almeno 24 ore prima della fine della prova gratuita o dell’inizio del ciclo di fatturazione successivo. In caso contrario, continuerai a ricevere la fatturazione (ogni mese, ogni sei mesi o ogni 12 mesi, in base al tuo piano di abbonamento).

Per annullare la prova gratuita o l’abbonamento:

Apri l’app del Play Store sul tuo dispositivo. (Assicurati di aver effettuato l’accesso all’account Google che hai utilizzato per registrarti per la prova gratuita o per l’abbonamento.) Tocca l’icona del tuo profilo in alto a destra. Tocca Pagamento e abbonamenti > Abbonamenti. Seleziona ExpressVPN. Tocca Annulla.

Sarai comunque in grado di utilizzare la prova gratuita o l’abbonamento di ExpressVPN fino al settimo giorno della prova gratuita o all’ultimo giorno del tuo abbonamento.

Importante: se in precedenza hai acquistato il tuo abbonamento dal sito web di ExpressVPN, se in precedenza hai acquistato il tuo abbonamento dal sito web di ExpressVPN, consulta questa guida per annullare l’abbonamento

