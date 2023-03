ExpressVPN-abonnementer er nå tilgjengelige for kjøp via Google Play Butikk.

Generell informasjon om abonnementer i Play Butikk-appen

ExpressVPN-abonnementer er nå tilgjengelige for kjøp via Google Play Butikk, i tillegg til ExpressVPN-nettstedet. Som ny ExpressVPN-bruker kan du kjøpe et abonnement via ExpressVPN-appen når du registrerer deg for en 7-dagers gratis prøveperiode:

Åpne ExpressVPN-appen på Android-enheten din. Trykk på Start 7-dagers gratis prøveperiode. Skriv inn e-postadressen din. Trykk på Start gratis prøveperiode. Velg en abonnementsplan. Trykk på Start gratis prøveperiode. Abonner via Google Play. Trykk på Abonner. Fortsett med resten av oppsettsprosessen.

Abonnementet ditt starter når den 7 dager lange prøveperioden utløper. Når abonnementet starter, vil du bli belastet og fakturert av Google Play, ikke av ExpressVPN, basert på abonnementsplanen din (1 måned, 6 måneder eller 12 måneder). Faktureringen fortsetter inntil du sier opp abonnementet ditt minst 24 timer før neste faktureringssyklus starter.

Vilkår og betingelser for gratis prøveperioder eller betalte abonnementer

Et betalt abonnement eller en gratis prøveperiode kjøpt via Google Play Butikk:

Lar deg bruke ExpressVPN appen på Windows, Mac, Android, iOS, Linux, rutere og utvalgte strømmeenheter

Lar deg koble til ExpressVPN på opptil 5 enheter samtidig

Er dekket av ExpressVPNs 30-dagers pengene-tilbake-garanti

Faktureres av Google Play Butikk i din lokale valuta (Abonnementer kjøpt på ExpressVPN-nettstedet faktureres i USD.)

Kvalifiserer ikke for verv-en-venn programmet

Merk: Du kan bare registrere deg for en gratis prøveperiode én gang. Den gratis prøveperioden er tilgjengelig i appen som er lastet ned via Google Play Butikk med en gyldig betalingsmetode.

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke ExpressVPN etter den gratis prøveperioden, må du si opp minst 24 timer før utløpsdatoen.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Endre abonnementsplaner

Mens abonnementet ditt er aktivt, kan du endre abonnementsplanen din når som helst via ExpressVPN-appen for Android. (Du kan ikke endre abonnementsplaner via Play Butikk.)

Du kan for eksempel oppgradere fra et 1-måneders abonnement til et 12-måneders abonnement. Slik endrer du abonnementet ditt:

I ExpressVPN-appen, trykk på Valg. Trykk på Konto. Trykk på Administrer abonnement. Velg planen du vil endre til. Trykk på Oppdater plan. Fortsett til betaling.

Den nye abonnementsplanen din starter når den nåværende abonnementsplanen din avsluttes. For mer informasjon, sjekk abonnements- og fornyelsesdatoene dine i Play Store.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Hvis du ønsker å bli fakturert i Play Butikk med en annen betalingsmetode, kan du lese her om hvordan du legger til, fjerner eller redigerer betalingsmetoden din.

Hvis du ønsker å bli fakturert direkte via ExpressVPN, ikke Google Play:

Si opp abonnementet ditt i Play Butikk-appen (minst 24 timer før neste faktureringssyklus begynner). Etter at det nåværende abonnementet ditt avsluttes, logg inn på ExpressVPN-kontoen din. Velg Kjøp et nytt abonnement. Velg en abonnementsplan og betalingsmetode. Velg Bestill nå.

Når den nåværende faktureringssyklusen avsluttes, vil du bli fakturert direkte via ExpressVPN.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Løse betalingsproblemer

ExpressVPN har ikke tilgang til betalingsinformasjon for abonnementer som er kjøpt via Google Play Butikk. Finn ut hvordan du løser betalingsproblemer i Google Play.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Abonnere på nytt etter å ha avsluttet den gratis prøveperioden

Den gratis prøveperioden varer i syv dager. Hvis du avsluttet den gratis prøveperioden i løpet av denne perioden og ønsker å abonnere på nytt:

Trykk på Valg i ExpressVPN-appen. Trykk på Konto. Trykk på Abonner nå. Du vil bli videresendt til abonnementer i Play Butikk. Trykk på Abonner på nytt ved siden av ExpressVPN. Godta abonnementsvilkårene. Fortsett å bruke ExpressVPN.

Abonnere på nytt hvis kontoen din fortsatt er aktiv

Hvis du avsluttet abonnementet ditt (via Google Play Butikk), kan du fortsette å bruke ExpressVPN til abonnementet ditt utløper. Du kan også abonnere på ExpressVPN på nytt når som helst:

Trykk på Valg i ExpressVPN-appen. Trykk på Konto. Trykk på Forny nå. Du vil bli videresendt til abonnementet ditt i Play Butikk. Trykk på Abonner på nytt ved siden av ExpressVPN. Godta abonnementsvilkårene. Fortsett å bruke ExpressVPN.

Abonnere på nytt hvis kontoen din har utløpt

Du kan abonnere på nytt via:

ExpressVPN-nettstedet: Du vil bli fakturert av ExpressVPN.

ExpressVPN-appen for Android: Du vil bli fakturert av Google Play.

For å abonnere på nytt via ExpressVPN-nettstedet:

Logg inn på ExpressVPN-kontoen din. Velg Kjøp et nytt abonnement. Velg en abonnementsplan og betalingsmetode. Velg Bestill nå. Fortsett å bruke ExpressVPN.

For å abonnere på nytt via ExpressVPN-appen:

Åpne ExpressVPN-appen på Android-enheten din. Velg ditt ønskede abonnement. Trykk på Forny abonnement. Bekreft den valgte planen i Play Butikk. Fortsett å bruke ExpressVPN.

Du vil snart se den oppdaterte abonnementsstatusen i ExpressVPN-appen.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

30-dagers pengene-tilbake-garanti (refusjoner)

Abonnementer kjøpt via Google Play Butikk er kvalifisert for ExpressVPNs 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Hvis du ikke er fornøyd med ExpressVPN kan du si opp abonnementet ditt innen 30 dager etter abonnementets startdato. Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam om forespørselen din om oppsigelse.

Når forespørselen din er behandlet, endres abonnementsstatusen din i Google Play Butikk til «Refundert». Du vil ikke lenger kunne bruke ExpressVPN-appen.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Avslutte en gratis prøveperiode eller abonnement

Hvis du ikke er fornøyd med ExpressVPN kan du si opp din gratis prøveperiode eller abonnement via Google Play Butikk minst 24 timer før den gratis prøveperioden avsluttes eller den neste faktureringssyklusen begynner. Ellers vil du fortsette å bli fakturert (hver måned, hver 6. måned eller hver 12. måned, avhengig av abonnementsplanen din).

Slik avslutter du din gratis prøveperiode eller abonnement:

Åpne Play Butikk-appen på enheten din. (Sørg for at du er logget på den samme Google-kontoen du brukte til å registrere deg for din gratis prøveperiode eller abonnement.) Trykk på profilikonet ditt øverst til høyre. Trykk på Betaling og abonnementer > Abonnementer. Velg ExpressVPN. Trykk på Si opp abonnementet.

Du vil fortsatt kunne bruke din gratis prøveperiode eller abonnement på ExpressVPN frem til den syvende dagen av prøveperioden eller den siste dagen av abonnementet ditt.

Viktig: Hvis du tidligere har kjøpt abonnementet ditt fra ExpressVPN-nettstedet, kan du Hvis du tidligere har kjøpt abonnementet ditt fra ExpressVPN-nettstedet, kan du se denne veiledningen for å avslutte abonnementet ditt

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen