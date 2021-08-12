Вы можете приобрести подписку на ExpressVPN в магазине приложений Google Play Store.

Общие аспекты оформления подписки через Play Store

Теперь вы можете оформить подписку на ExpressVPN через Google Play Store, а также на сайте ExpressVPN. Если вы не работали ранее с ExpressVPN, то можете также приобрести подписку через приложение ExpressVPN и воспользоваться 7-дневным бесплатным пробным периодом:

Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве Android. Нажмите Начать 7-дневный бесплатный пробный период. Введите свой адрес электронной почты. Нажмите Начать пробный период. Выберите тарифный план. Нажмите Начать пробный период. Перейдите к оформлению подписки через Google Play. Нажмите Подписаться. Завершите процесс установки как обычно.

Срок действия вашей подписки начнется сразу после завершения 7-дневного бесплатного пробного периода. Когда подписка будет запущена, Google Play (а не ExpressVPN) выставит вам счет и спишет с вас деньги за оплату соответствующего тарифа (оформить подписку можно на месяц, полгода и год). Google Play будет списывать с вас деньги на оплату подписки до тех пор, пока вы не отмените ее не менее чем за 24 часа до начала следующего платежного цикла.

Условия и правила предоставления бесплатного пробного периода и платной подписки

Платная подписка и бесплатный пробный период, приобретенные через Google Play Store:

Дают возможность использовать приложения ExpressVPN на устройствах под управлением ОС Windows, Mac, Android, iOS и Linux, а также на роутерах и определенных устройствах для воспроизведения потоковых трансляций

Позволяют подключаться к серверам ExpressVPN на пяти устройствах одновременно

Защищены 30-дневной гарантией возврата денег от ExpressVPN

Оплачиваются в Google Play Store вашей местной валютой (оформленные на сайте ExpressVPN подписки оплачиваются в долларах США)

Не позволяют участвовать в реферальной программе и получать бонусы за приглашенных пользователей

Примечание. Вы можете воспользоваться бесплатным пробным периодом всего один раз. Он доступен при загрузке приложения через Google Play Store, если был указан действующий способ оплаты.

Если вы не захотите использовать ExpressVPN после окончания срока действия бесплатного пробного периода, отмените подписку не менее чем за 24 часа до истечения ее срока действия.

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Изменение тарифного плана

Пока ваша подписка активна, вы можете в любой удобный момент перейти на другой тариф через приложение ExpressVPN для Android. Изменить тарифный план в Play Store нельзя.

Например, вы можете сменить подписку с ежемесячной оплатой на подписку с оплатой раз в год. Чтобы изменить тарифный план, выполните следующие действия:

Откройте приложение ExpressVPN, нажмите Настройки . Нажмите Учетная запись. Нажмите Управление подпиской. Выберите подходящий тариф. Нажмите Обновить тарифный план. Перейдите к оплате.

Новый тарифный план начнет действие сразу после окончания срока действия текущего тарифа. Чтобы узнать больше, проверьте даты оформления и продления вашей подписки в Play Store.

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Если вы хотите использовать другой способ оплаты подписки в Play Store, прочитайте о том, как добавить, удалить или изменить способ оплаты.

Если вы хотите оплачивать подписку напрямую через ExpressVPN, а не через Google Play:

Откройте приложение Play Store и отмените подписку (как минимум за 24 часа до начала следующего платежного цикла). Когда действие вашей текущей подписки закончится, войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Выберите Купить новую подписку. Выберите тарифный план и способ оплаты. Нажмите Купить сейчас.

Когда текущий платежный цикл завершится, вы будете оплачивать услуги напрямую ExpressVPN.

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Решение проблем с оплатой

ExpressVPN не имеет доступа к платежным данным в случае подписок, приобретенных через Google Play Store. Узнайте, как устранять проблемы с оплатой, возникающие при работе с Google Play.

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Восстановление подписки после отмены бесплатного пробного периода

Бесплатный пробный период длится семь дней. Если вы отмените бесплатный пробный период в это время и захотите восстановить подписку:

Откройте приложение ExpressVPN, далее Настройки . Нажмите Учетная запись. Нажмите Купить подписку сейчас. Вы перейдете в раздел Play Store, посвященный оформлению подписок. Напротив ExpressVPN нажмите Продлить сейчас. Примите условия подписки. Продолжайте работу с ExpressVPN.

Восстановление подписки, пока ваша учетная запись еще активна

Если вы отменили свою подписку (через Google Play Store), то можете продолжать работу с ExpressVPN, пока срок действия подписки не завершится. Также вы можете снова оформить подписку на ExpressVPN в любой подходящий момент:

Откройте приложение ExpressVPN, далее Настройки . Нажмите Учетная запись. Нажмите Продлить сейчас. Откроется раздел оформления подписки Play Store. Напротив ExpressVPN нажмите Продлить сейчас. Примите условия подписки. Продолжайте работу с ExpressVPN.

Восстановление подписки, когда ваша учетная запись уже не активна

Вы можете оформить подписку заново следующими способами:

На сайте ExpressVPN, и тогда подписка будет оплачиваться через ExpressVPN.

В приложении ExpressVPN для Android, и тогда подписка будет оплачиваться через Google Play.

Чтобы оформить подписку заново на сайте ExpressVPN:

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Выберите Купить новую подписку. Выберите тарифный план и способ оплаты. Выберите Купить сейчас. Продолжайте работу с ExpressVPN.

Чтобы оформить подписку заново в приложении ExpressVPN:

Откройте приложение ExpressVPN на своем устройстве Android. Выберите подходящий тарифный план. Нажмите Продлить подписку. Подтвердите выбранный тариф в Play Store. Продолжайте пользоваться ExpressVPN.

Вскоре вы увидите в приложении ExpressVPN, что подписка была обновлена.

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30-дневная гарантия возврата денег

На подписки, оформленные через Google Play Store, предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег от ExpressVPN. Если вам не понравится использовать ExpressVPN, вы можете отменить подписку в течение 30 дней с момента начала ее действия. , чтобы подать запрос на отмену подписки.

Когда ваш запрос будет обработан, статус вашей подписки в Google Play Store изменится на «Средства возвращены». После вы не сможете продолжать работу с приложением ExpressVPN.

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Отмена пробного периода или подписки

Если вам не понравится качество услуг ExpressVPN, вы можете отменить действие бесплатного пробного периода или подписки через Google Play Store не менее чем за 24 часа до конца бесплатного пробного периода или начала следующего платежного цикла. В противном же случае вы будете продолжать оплачивать подписку и дальше согласно условиям тарифного плана (раз в месяц, раз в полгода или раз в год).

Чтобы отменить подписку или бесплатный пробный период:

Откройте приложение Play Store на своем устройстве. При этом вы должны использовать ту учетную запись Google, для которой оформляли подписку или пробный период. Нажмите на значок профиля в верхнем правом углу. Нажмите Оплата и подписки > Подписки. Выберите ExpressVPN. Нажмите Отменить.

Вы сможете продолжать работу с ExpressVPN в бесплатном пробном режиме или согласно условиям подписки до седьмого дня пробного периода или последнего дня подписки включительно.

Важно! Если ранее вы уже оформляли подписку на сайте ExpressVPN, Если ранее вы уже оформляли подписку на сайте ExpressVPN, воспользуйтесь этим руководством по отмене подписки

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