U kunt nu ExpressVPN abonnementen kopen via de Google Play Store.

Algemene informatie over Play Store in-app abonnementen

Behalve op de ExpressVPN website kunt u ExpressVPN abonnementen nu ook kopen via de Google Play Store. Als nieuwe ExpressVPN gebruiker kunt u een abonnement kopen via de ExpressVPN app als u zich aanmeldt voor een zevendaagse gratis proefperiode:

Open op uw Android apparaat de ExpressVPN app. Tik op Start 7-daagse gratis proefperiode. Voer uw e-mailadres in. Tik op Start gratis proefperiode. Selecteer een abonnement. Tik op Start gratis proefperiode. Ga verder met het aanmelden via Google Play. Tik op Abonnement nemen. Ga verder met de rest van de aanmeldprocedure.

Uw abonnement begint als de zevendaagse gratis proefperiode is afgelopen. Als uw abonnement ingaat, krijgt u rekeningen en afschrijvingen van Google Play, niet van ExpressVPN, op basis van uw abonnementsvorm (maand, halfjaar of jaarabonnement). U blijft rekeningen ontvangen tenzij u uw abonnement annuleert minstens 24 uur voordat de nieuwe abonnementsperiode begint.

Leveringsvoorwaarden van gratis proefperiodes of betaalde abonnementen

Een betaald abonnement of een gratis proefperiode die u via de Google Play Store hebt gekocht:

Laat u de ExpressVPN app gebruiken op Windows, Mac, Android, iOS, Linux, routers en bepaalde streaming apparaten.

Laat u verbinden met ExpressVPN op maximaal vijf apparaten tegelijk.

Wordt gedekt door ExpressVPN’s 30-dagen geld-terug garantie.

Wordt in rekening gebracht door de Google Play Store in uw eigen valuta (abonnementen die gekocht zijn op de ExpressVPN website worden in rekening gebracht in USD).

Komt niet in aanmerking voor het verwijs-een-vriend programma.

NB: u kunt zich maar één keer aanmelden voor een gratis proefperiode. De gratis proefperiode is beschikbaar binnen de app die u hebt gedownload via de Google Play Store met een geldige betaalmethode.

Als u na de gratis proefperiode ExpressVPN niet wilt blijven gebruiken, moet u minstens 24 uur voor de einddatum annuleren.

Abonnementsvorm wijzigen

Zolang u een actief abonnement hebt, kunt u, wanneer u maar wilt, uw abonnementsvorm wijzigen via de ExpressVPN Android app. (U kunt uw abonnementsvorm niet wijzigen via de Play Store.)

U kunt bijvoorbeeld upgraden van een maandabonnement naar een jaarabonnement. Om uw abonnementsvorm te wijzigen:

Tik in de ExpressVPN app op Opties . Tik op Account. Tik op Abonnement beheren. Selecteer het abonnement dat u wilt nemen. Tik op Abonnement bijwerken. Ga door naar Betalen.

Uw nieuwe abonnementsvorm gaat in als uw huidige abonnement is afgelopen. Voor meer informatie kunt u uw abonnement en verlengingsdata raadplegen in de Play Store.

Als u in de Play Store wilt betalen met een andere betaalmethode, kunt u hier lezen hoe u uw betaalmethode kunt toevoegen, verwijderen of veranderen.

Als u uw rekening rechtstreeks van ExpressVPN wilt ontvangen, niet van Google Play:

Annuleer uw abonnement in de Play Store (minstens 24 uur voor uw volgende factuurperiode begint). Log in op uw ExpressVPN account als uw huidige abonnement afloopt. Selecteer Een nieuw abonnement kopen. Kies een abonnementsvorm en een betaalmethode. Selecteer Nu bestellen.

Na uw huidige factuurperiode wordt u voortaan rechtstreeks via ExpressVPN gefactureerd.

Betaalproblemen oplossen

ExpressVPN heeft geen toegang tot betaalinformatie of abonnementen die via de Google Play Store zijn aangeschaft. Lees hoe u betaalproblemen met Google Play kunt oplossen.

Opnieuw abonneren na het annuleren van de gratis proefperiode

De gratis proefperiode duurt zeven dagen. Als u de gratis proefperiode binnen deze tijd hebt geannuleerd en opnieuw een abonnement wilt nemen:

Tik in de ExpressVPN app op Opties . Tik op Account. Tik op Nu abonneren. U wordt nu naar uw Play Store abonnementen gebracht. Tik naast ExpressVPN op Opnieuw abonneren. Bevestig de abonnementsvoorwaarden. U kunt ExpressVPN blijven gebruiken.

Opnieuw abonneren als uw account nog actief is

Als u uw abonnement hebt geannuleerd (via de Google Play Store), kunt u ExpressVPN blijven gebruiken tot het eind van uw abonnementsperiode. U kunt ook op elk moment uw abonnement weer verlengen:

Tik in de ExpressVPN app op Opties . Tik op Account. Tik op Nu verlengen. U wordt naar uw Play Store abonnementen scherm gebracht. Tik naast ExpressVPN op Opnieuw abonneren. Bevestig de abonnementsvoorwaarden. U kunt ExpressVPN blijven gebruiken.

Opnieuw abonneren als uw abonnement is verlopen

U kunt opnieuw abonneren via:

De ExpressVPN website: voortaan wordt u door ExpressVPN gefactureerd.

De ExpressVPN Android app: u wordt gefactureerd door Google Play.

Om opnieuw te abonneren via de ExpressVPN:

Log in op uw ExpressVPN account. Selecteer Een nieuw abonnement kopen. Kies een abonnementsvorm en een betaalmethode. Selecteer Nu bestellen. U kunt ExpressVPN blijven gebruiken.

Om opnieuw te abonneren via de ExpressVPN app:

Open op uw Android apparaat de ExpressVPN app. Selecteer de abonnementsvorm die u wilt. Tik op Abonnement vernieuwen. Bevestig de gekozen abonnementsvorm in de Play Store. U kunt ExpressVPN blijven gebruiken.

De bijgewerkte status van uw abonnement verschijnt na korte tijd in de ExpressVPN app.

30-dagen geld-terug garantie (terugbetaling)

Abonnementen die via de Google Play Store zijn gekocht, komen in aanmerking voor de 30-dagen geld-terug garantie van ExpressVPN. Als u niet tevreden bent met ExpressVPN kunt u uw abonnement binnen 30 dagen na de startdatum van uw abonnement annuleren. over uw restitutieverzoek.

Nadat uw verzoek is verwerkt, verandert uw abonnementsstatus in de Google Play Store in “Terugbetaald.” U kunt de ExpressVPN app niet langer gebruiken.

Een gratis proefperiode of abonnement annuleren

Als u niet tevreden bent met ExpressVPN, kunt u uw gratis proefperiode of abonnement annuleren via de Google Play Store minstens 24 uur voor het eind van de proefperiode of het begin van de volgende factuurperiode. Doet u dit niet, dan wordt nog steeds geld in rekening gebracht (maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks, al naar gelang uw abonnementsvorm).

Om uw gratis proefperiode of abonnement te annuleren:

Open de Play Store app op uw apparaat. (Zorg ervoor dat u bent ingelogd met het Google account dat u hebt gebruikt om u aan te melden voor uw gratis proefperiode of abonnement.) Tik op uw profielpictogram rechts bovenin. Tik op Betalingen & abonnementen > Abonnementen. Selecteer ExpressVPN. Tik op Annuleren.

U kunt uw gratis ExpressVPN proefperiode of uw abonnement blijven gebruiken tot de zevende dag van de proefperiode of de laatste dag van uw abonnement.

Belangrijk: als u uw abonnement had gekocht op de ExpressVPN website, als u uw abonnement had gekocht op de ExpressVPN website, raadpleeg dan deze handleiding om uw abonnement te annuleren

