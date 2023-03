ExpressVPN-abonnemang går nu att köpa via Google Play Store.

Allmänt om abonnemangsköp i Play Store

ExpressVPN-abonnemang går nu att köpa via Google Play Store utöver via ExpressVPN:s hemsida. Som ny ExpressVPN-användare kan du köpa ett abonnemang via ExpressVPN:s app när du registrerar dig för sju dagars gratis provperiod:

Öppna ExpressVPN:s app på din Android-enhet. Tryck på Påbörja 7 dagars gratis provperiod. Fyll i din e-postadress. Tryck på Påbörja gratis provperiod. Välj ett abonnemang. Tryck på Påbörja gratis provperiod. Fortsätt för att köpa ditt abonnemang via Google Play. Tryck på Skaffa abonnemang. Slutför resten av konfigurationen.

Ditt abonnemang kommer att påbörjas efter att den sju dagar långa provperioden är över. När abonnemanget börjar kommer du att debiteras och faktureras av Google Play, inte av ExpressVPN, baserat på ditt abonnemang (en månad, sex månader eller tolv månader). Faktureringen kommer fortsätta såvida du inte avslutar abonnemanget minst 24 timmar innan nästa faktureringsperiod startar.

Regler och villkor för gratis provperioder eller betalda abonnemang

Ett betalt abonnemang eller en gratis provperiod som köps via Google Play Store:

låter dig använda ExpressVPN:s app på Windows, Mac, Android, iOS, Linux routrar och utvalda streamingenheter

låter dig ansluta till ExpressVPN på upp till fem enheter samtidigt

täcks av ExpressVPN:s 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

faktureras av Google Play Store i din lokala valuta (abonnemang som köps på ExpressVPN:s hemsida faktureras i USD)

gäller inte för värva-en-vän-programmet

Obs: Du kan bara registrera dig för den kostnadsfria provperioden en gång. Provperioden är tillgänglig inuti appen som laddas ned via Google Play Store med en giltig betalningsmetod.

Ifall du inte längre vill använda ExpressVPN efter den kostnadsfria provperioden behöver du avsluta den minst 24 timmar före utgångsdatumet.

Byt abonnemang

Medan ditt abonnemang är aktivt kan du byta tidslängd på det när du vill via ExpressVPN:s app för Android (du kan inte byta abonnemang via Play Store).

Du kan till exempel uppgradera från ett månadsabonnemang till ett 12-månadersabonnemang. Så här går du tillväga:

Tryck på Alternativ i ExpressVPN:s app. Tryck på Konto. Tryck på Hantera abonnemang. Välj det abonnemang du vill byta till. Tryck på Uppdatera abonnemang. Gå vidare till betalning.

Ditt nya abonnemang kommer påbörjas när ditt nuvarande slutar. För mer information, kolla dina abonnemangs- och förnyelsedatum i Play Store.

Om du vill få dina fakturor i Play Store med en annan metod kan du läsa om hur du lägger till, tar bort eller ändrar din betalningsmetod.

Ifall du vill faktureras direkt av ExpressVPN istället för Google Play gör du så här:

Avsluta ditt abonnemang i Play Store-appen (minst 24 timmar innan din nästa faktureringsperiod börjar). Efter att ditt nuvarande abonnemang tagit slut loggar du in på ditt ExpressVPN-konto. Välj Köp ett nytt abonnemang. Välj ett abonnemang och en betalningsmetod. Välj Beställ nu.

Efter att din nuvarande fakturaperiod tar slut kommer du faktureras direkt av ExpressVPN.

Lös betalningsproblem

ExpressVPN har inte tillgång till någon betalningsinformation som är knuten till abonnemang köpta via Google Play Store. Ta reda på hur du åtgärdar betalningsproblem med Google Play.

Återstarta ett abonnemang efter avslutad gratis provperiod

Den kostnadsfria provperioden varar i sju dagar. Ifall du har avslutat provperioden och vill påbörja den igen gör du så här:

Tryck på Alternativ i ExpressVPN:s app. Tryck på Konto. Tryck på Starta abonnemang. Du kommer att tas till dina Play Store-abonnemang. Intill ExpressVPN trycker du på Återstarta abonnemang. Bekräfta abonnemangsvillkoren. Fortsätt använda ExpressVPN.

Återstarta abonnemang om ditt konto fortfarande är aktivt

Ifall du avslutat ditt abonnemang (via Google Play Store) kan du fortsätta använda ExpressVPN tills abonnemanget tar slut. Du kan också återstarta abonnemanget när du vill:

Tryck på Alternativ i ExpressVPN:s app. Tryck på Konto. Tryck på Förnya nu. Du kommer att tas till Play Stores abonnemangsskärm. Intill ExpressVPN trycker du på Återstarta abonnemang. Bekräfta abonnemangsvillkoren. Gå vidare och använd ExpressVPN.

Återstarta abonnemanget ifall ditt konto gått ut

Du kan återstarta via:

ExpressVPN:s hemsida: du kommer faktureras av ExpressVPN.

ExpressVPN:s app för Android: du kommer faktureras av Google Play.

Så här återstartar du ett abonnemang via ExpressVPN:s hemsida:

Logga in på ditt ExpressVPN-konto. Välj Köp ett nytt abonnemang. Välj ett abonnemang och en betalningsmetod. Välj Beställ nu. Gå vidare och använd ExpressVPN.

Så här återstartar du via ExpressVPN:s app:

Öppna ExpressVPN:s app på din Android-enhet. Välj det abonnemang du vill ha. Tryck på Förnya abonnemang. Bekräfta det valda abonnemanget i Play Store. Gå vidare och använd ExpressVPN.

Du kommer se din uppdaterade abonnemangsstatus i ExpressVPN:s app inom kort.

30 dagars pengarna-tillbaka-garanti (återbetalningar)

Prenumerationer som köpts via Google Play Store omfattas av ExpressVPN:s 30 dagars pengarna-tillbaka-garnati. Om du inte är nöjd med ExpressVPN kan du säga upp din prenumeration inom 30 dagar från prenumerationens startdatum och få pengarna tillbaka. med din uppsägningsförfrågan.

Efter att din förfrågan har behandlats kommer din prenumerationsstatus i Google Play Store att ändras till ”Återbetald”. Du kommer inte längre att kunna använda ExpressVPN-appen.

Avsluta en kostnadsfri provperiod eller ett abonnemang

Om du inte är nöjd med ExpressVPN kan du avsluta din kostnadsfria provperiod eller prenumeration via Google Play Store senast 24 timmar innan provperioden upphör eller nästa faktureringsperiod påbörjas. Annars kommer du att fortsätta faktureras (varje månad, var sjätte månad eller var tolfte månad, baserat på vilket abonnemang du har).

Så här avslutar du din kostnadsfria provperiod eller abonnemang:

Öppna Play Store-appen på din enhet (se till att du är inloggad på det Google-konto som du använde när du registrerade provperioden eller abonnemanget).) Tryck på din profilikon längst upp till höger. Tryck på Betalningar & prenumerationer > Prenumerationer. Välj ExpressVPN. Tryck på Avsluta.

Du kommer fortfarande att kunna använda ExpressVPN:s provperiod eller abonnemang tills de sju dagarna i provperioden har löpt ut, eller tills sista dagen på ditt abonnemang.

Viktigt: Om du tidigare har köpt ditt abonenmang från ExpressVPN:s webbplats, Om du tidigare har köpt ditt abonenmang från ExpressVPN:s webbplats, se den här guiden till hur du avslutar ditt abonnemang

