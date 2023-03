ExpressVPN-abonnementer kan nu købes via Google Play Butik.

Generelle oplysninger om Play Butik-abonnementer i appen

ExpressVPN-abonnementer kan nu købes via Google Play Butik som supplement til ExpressVPN-hjemmesiden. Som ny ExpressVPN-bruger kan du købe et abonnement via ExpressVPN-appen, når du tilmelder dig en gratis prøveperiode på syv dage:

På din Android-enhed skal du åbne ExpressVPN-appen. Tryk på Start gratis prøveperiode på syv dage. Angiv din e-mailadresse. Tryk på Start gratis prøveperiode. Vælg et abonnement. Tryk på Start gratis prøveperiode. Fortsæt for at abonnere via Google Play. Tap på Abonnér. Fortsæt med resten af opsætningsprocessen.

Dit abonnement begynder, når den gratis prøveperiode på syv dage er slut. Når dit abonnement begynder, bliver du opkrævet og faktureret af Google Play, ikke af ExpressVPN, baseret på dit abonnement (en måned, seks måneder eller tolv måneder). Faktureringen vil fortsætte, medmindre du opsiger dit abonnement mindst 24 timer før den næste faktureringscyklus begynder.

Vilkår og betingelser for gratis prøveperiode eller betalt abonnement

Et betalt abonnement eller en gratis prøveperiode, der er købt via Google Play Butik:

Giver dig mulighed for at bruge ExpressVPN-appen på Windows, Mac, Android, iOS, Linux, routere og udvalgte streamingenheder

Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til ExpressVPN på op til fem enheder samtidigt

Dækkes af ExpressVPN’s fulde returret på 30 dage

Faktureres af Google Play Butik i din lokale valuta (abonnementer købt på ExpressVPN-hjemmesiden faktureres i USD).

Er ikke kvalificeret til henvis en ven-belønningsprogrammet

Bemærk: Du kan kun tilmelde dig den gratis prøveperiode én gang. Den gratis prøveperiode er tilgængelig i appen, der downloades via Google Play Butik med en gyldig betalingsmetode.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge ExpressVPN efter den gratis prøveperiode, skal du opsige abonnementet mindst 24 timer før dit abonnements udløbsdato.

Skift abonnement

Mens dit abonnement er aktivt, kan du til enhver tid ændre dit abonnement via ExpressVPN-appen til Android (du kan ikke ændre abonnementet via Play Butik).

For eksempel kan du opgradere fra et månedsabonnement til et abonnement på 12 måneder. Sådan ændrer du dit abonnement:

I ExpressVPN-appen skal du trykke på Valgmuligheder . Tryk på Konto. Tryk på Administrér abonnement. Vælg det abonnement, du vil skifte til. Tryk på Opdatér abonnement. Fortsæt til betaling.

Dit nye abonnement starter, når dit nuværende abonnement udløber. Du kan få flere oplysninger ved at se dine abonnements- og fornyelsesdatoer i Play Butik.

Hvis du vil faktureres i Play Butik med en anden betalingsmetode, kan du læse om, hvordan du tilføjer, fjerner eller redigerer din betalingsmetode.

Hvis du vil faktureres direkte via ExpressVPN, og ikke Google Play:

I Play Butik-appen skal du opsige dit abonnement (mindst 24 timer før din næste faktureringscyklus begynder). Når dit nuværende abonnement er udløbet, skal du logge ind på din ExpressVPN-konto. Vælg Køb et nyt abonnement. Vælg et abonnement og en betalingsmetode. Vælg Bestil nu.

Når din nuværende faktureringscyklus er udløbet, bliver du faktureret direkte via ExpressVPN.

Løs betalingsproblemer

ExpressVPN har ikke adgang til betalingsoplysninger om abonnementer, der er købt via Google Play Butik. Få flere oplysninger om, hvordan du løser betalingsproblemer i Google Play.

Abonnér igen efter at have opsagt den gratis prøveperiode

Den gratis prøveperiode varer i syv dage. Hvis du opsiger den gratis prøveperiode i denne periode og ønsker at abonnere igen:

I ExpressVPN-appen skal du trykke på Valgmuligheder . Tryk på Konto. Tap på Abonnér nu. Du vil blive omstillet til din Play Butiks abonnementer. Ved siden af ExpressVPN skal du trykke på Abonnér igen. Bekræft abonnementsvilkårene. Fortsæt for at bruge ExpressVPN.

Abonnér igen, hvis din konto stadig er aktiv

Hvis du har opsagt dit abonnement (via Google Play Butik), kan du fortsætte med at bruge ExpressVPN, indtil dit abonnement ophører. Du kan også abonnere på ExpressVPN igen når som helst:

I ExpressVPN-appen skal du trykke på Valgmuligheder . Tryk på Konto. Tryk på Forny nu. Du vil blive omstillet til din Play Butiks abonnementsskærm. Ved siden af ExpressVPN skal du trykke på Abonnér igen. Bekræft abonnementsvilkårene. Fortsæt for at bruge ExpressVPN.

Abonnér igen, hvis din konto er udløbet

Du kan tilmelde dig igen via:

ExpressVPN-hjemmesiden: Du vil blive faktureret af ExpressVPN.

ExpressVPN-appen til Android: Du bliver faktureret af Google Play.

Sådan tilmelder du dig igen via ExpressVPN’s hjemmeside:

Log ind på din ExpressVPN-konto. Vælg Køb et nyt abonnement. Vælg et abonnement og en betalingsmetode. Vælg Bestil nu. Fortsæt for at bruge ExpressVPN.

Sådan tilmelder du dig igen via ExpressVPN-appen:

På din Android-enhed skal du åbne ExpressVPN-appen. Vælg det abonnement, du vil have. Tryk på Forny abonnement. Bekræft det valgte abonnement i Play Butik. Fortsæt for at bruge ExpressVPN.

Du vil snart se den opdaterede abonnementsstatus i ExpressVPN-appen.

30 dages returret

Abonnementer, der er købt via Google Play Butik, er berettiget til ExpressVPN’s fulde returret på 30 dage. Hvis du ikke er tilfreds med ExpressVPN, kan du opsige dit abonnement inden for 30 dage efter dit abonnements startdato og få en refundering. vedrørende din opsigelsesanmodning.

Når din anmodning er behandlet, ændres din abonnementsstatus i Google Play Butik til “Refunderet”. Du kan ikke længere bruge ExpressVPN-appen.

Opsig en gratis prøveperiode eller et abonnement

Hvis du ikke er tilfreds med ExpressVPN, kan du opsige din gratis prøveperiode eller abonnement via Google Play Butik mindst 24 timer før den gratis prøveperiode slutter eller den næste faktureringscyklus begynder. Hvis du ikke gør det, bliver du fortsat faktureret (hver måned, hver sjette måned eller hver tolvte måned, baseret på dit abonnement).

Sådan opsiger du din gratis prøveperiode eller dit abonnement:

Åbn Play Butik-appen på din enhed (sørg for, at du er logget ind på den Google-konto, du brugte til at tilmelde dig din gratis prøveperiode eller dit abonnement) Tryk på dit profilikon øverst til højre. Tryk på Betaling og abonnementer > Abonnementer. Vælg ExpressVPN. Tryk på Annullér.

Du kan stadig bruge din gratis ExpressVPN-prøveperiode eller dit abonnement indtil den syvende dag af den gratis prøveperiode eller den sidste dag af dit abonnement.

Vigtigt: Hvis du tidligere har købt dit abonnement fra ExpressVPN-hjemmesiden, Hvis du tidligere har købt dit abonnement fra ExpressVPN-hjemmesiden, henvises der til denne vejledning for at opsige dit abonnement

