Les abonnements ExpressVPN sont désormais disponibles à l’achat via Google Play Store.

Informations générales sur les achats intégrés dans l’appli Play Store

Les abonnements ExpressVPN sont désormais disponibles à l’achat via Google Play Store, en plus du site web d’ExpressVPN. En tant que nouvel utilisateur ExpressVPN, vous pouvez acheter un abonnement via l’appli ExpressVPN lorsque vous vous inscrivez pour un essai gratuit de sept jours :

Sur votre appareil Android, ouvrez l’appli ExpressVPN. Cliquez sur Commencer l’essai gratuit de 7 jours. Entrez votre adresse e-mail. Cliquez sur Commencer l’essai gratuit. Sélectionnez un abonnement. Cliquez sur Commencer l’essai gratuit. Continuez avec l’abonnement via Google Play. Cliquez sur S’abonner. Continuez avec le reste du processus de configuration.

Votre abonnement commencera après la fin de l’essai gratuit de sept jours. Lorsque votre abonnement commence, vous serez débité et facturé par Google Play, pas par ExpressVPN, en fonction de votre formule d’abonnement (un mois, six mois ou 12 mois). La facturation continuera sauf si vous annulez votre abonnement au moins 24 heures avant le début du prochain cycle de facturation.

Termes et conditions des essais gratuits ou des abonnements payants

Un abonnement payant ou un essai gratuit obtenu via Google Play Store :

vous permet d’utiliser l’appli ExpressVPN sur Windows, Mac, Android, iOS, Linux, les routeurs et les appareils de streaming

vous permet de connecter ExpressVPN à plus de cinq appareils simultanément

vous couvre grâce à la garantie 30 jours satisfait ou remboursé d’ExpressVPN

est facturé par Google Play Store dans votre devise locale (Les abonnements achetés sur le site web d’ExpressVPN sont facturés en USD.)

n’est pas éligible pour le programme de parrainage

Remarque : Vous pouvez profiter de l’essai gratuit une fois seulement. L’essai gratuit est disponible dans l’appli téléchargée via Google Play Store avec une méthode de paiement valide.

Si vous ne souhaitez plus utiliser ExpressVPN après l’essai gratuit, annulez au moins 24 heures avant la date d’expiration.

Changer de type d’abonnement

Même si votre abonnement est encore actif, vous pouvez changer de type d’abonnement à tout moment via l’appli ExpressVPN pour Android. (Vous ne pouvez pas changer de type d’abonnement via la Play Store.)

Par exemple, vous pouvez passer d’un abonnement d’un mois à un abonnement de 12 mois. Pour changer votre type d’abonnement :

Dans l’appli ExpressVPN, cliquez sur Options . Cliquez sur Compte. Cliquez sur Gérer l’abonnement. Sélectionnez le type d’abonnement que vous souhaitez. Cliquez sur Mettre à jour l’abonnement. Procédez au paiement.

Votre nouveau type d’abonnement commencera après la fin de votre abonnement actuel. Pour plus d’informations, vérifiez votre type d’abonnement ainsi que les dates de renouvellement sur la Play Store.

Si vous souhaitez être facturé dans la Play Store avec une méthode de paiement différente, découvrez comment ajouter, supprimer ou modifier votre méthode de paiement.

Si vous souhaitez être facturé directement via ExpressVPN, pas Google Play :

Dans l’appli Play Store, annulez votre abonnement (au moins 24 heures avant le début du prochain cycle de paiement). Après la fin de votre abonnement actuel, connectez-vous à votre compte ExpressVPN. Cliquez sur Acheter un nouvel abonnement. Choisissez une formule d’abonnement et une méthode de paiement. Cliquez sur Commander maintenant.

Après la fin de votre cycle de facturation actuel, vous serez facturé directement via ExpressVPN.

Résoudre les problèmes de paiement

ExpressVPN n’a accès à aucune information de paiement sur les abonnements achetés via Google Play Store. Découvrez comment résoudre les problèmes de paiement de Google Play.

Se réabonner après l’annulation de l’essai gratuit

L’essai gratuit dure 7 jours. Si vous l’avez annulé durant cette période et souhaitez vous réabonner :

Dans l’appli ExpressVPN, cliquez sur Options . Cliquez sur Compte. Cliquez sur S’abonner maintenant. Vous serez redirigé vers vos abonnements Play Store. Près de ExpressVPN, cliquez sur Se réabonner. Confirmez les termes de l’abonnement. Continuez à utiliser ExpressVPN.

Se réabonner si votre compte est encore actif

Si vous avez annulé votre abonnement (via Google Play Store), vous pouvez continuer à utiliser ExpressVPN jusqu’à ce que votre abonnement se termine. Vous pouvez également vous réabonner à ExpressVPN à tout moment :

Dans l’appli ExpressVPN, cliquez sur Options . Cliquez sur Compte. Cliquez sur Renouveller maintenant. Vous serez redirigé vers la page de votre abonnement Play Store. Près de ExpressVPN, cliquez sur Se réabonner. Confirmez les termes de l’abonnement. Continuez à utiliser ExpressVPN.

Se réabonner si votre compte a expiré

Vous pouvez vous réabonner via :

Le site web d’ExpressVPN : vous serez facturé par ExpressVPN.

L’appli ExpressVPN pour Android : vous serez facturé par Google Play.

Pour vous réabonner via le site web d’ExpressVPN :

Connectez-vous à votre compte. Cliquez sur Acheter un nouvel abonnement. Choisissez une formule d’abonnement et une méthode de paiement. Cliquez sur Acheter maintenant. Continuez à utiliser ExpressVPN.

Pour vous réabonner via l’appli ExpressVPN :

Sur votre appareil Android, ouvrez l’appli ExpressVPN. Sélectionnez la formule d’abonnement que vous souhaitez. Cliquez sur Renouveller l’abonnement. Confirmez la formule sélectionnée dans la Play Store. Continuez à utiliser ExpressVPN.

Sous peu, vous verrez l’état de l’abonnement mis à jour dans l’appli ExpressVPN.

Garantie 30 jours satisfait ou remboursé

Les abonnements souscrits via le Google Play Store sont éligibles à la garantie de remboursement de 30 jours d’ExpressVPN. Si vous n’êtes pas satisfait d’ExpressVPN, vous pouvez annuler votre abonnement dans les 30 jours suivant sa date de prise d’effet et obtenir un remboursement. pour votre demande d’annulation.

Après le traitement de votre demande, le statut de votre abonnement sur le Google Play Store passera à « Remboursé ». Vous ne pourrez plus utiliser l’application ExpressVPN.

Annuler un essai gratuit ou un abonnement

Si vous n’êtes pas satisfait d’ExpressVPN, vous pouvez annuler votre essai gratuit ou votre abonnement via la Google Play Store au moins 24 heures avant la fin de l’essai gratuit ou le début du prochain cycle de facturation. Autrement, vous continuerez à être facturé (tous les mois, tous les six mois ou tous les 12 mois, en fonction de votre formule d’abonnement).

Pour annuler votre essai gratuit ou votre abonnement :

Ouvrez l’appli Play Store sur votre appareil. (Assurez-vous d’être connecté au même compte Google que vous avez utilisé pour l’essai gratuit ou l’abonnement.) Cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite. Cliquez sur Paiements et abonnements > Abonnements. Cliquez sur ExpressVPN. Cliquez sur Annuler.

Vous pourrez utiliser l’essai gratuit ou l’abonnement ExpressVPN jusqu’au septième jour de votre essai gratuit ou le dernier jour de votre abonnement.

Important : Si vous avez précédemment acheté votre abonnement via le site web d’ExpressVPN, Si vous avez précédemment acheté votre abonnement via le site web d’ExpressVPN, référez-vous à ce guide pour annuler votre abonnement

