Bu kılavuz, başarısız olan otomatik yenileme ödemelerini nasıl düzelteceğinizi gösterecektir. Bir ödeme başarısız olursa, e-posta ve hesap panonuz üzerinden bilgilendirileceksiniz.

Not: Aboneliğinizi BitPay veya Paymentwall ile satın aldıysanız, aboneliğiniz süresi dolduğunda sona erecek ve otomatik olarak yenilenmeyecektir.

Otomatik yenileme ödemem neden başarısız oldu?

Varsayılan olarak, kredi kartı, PayPal, Apple Pay ve Google Pay ile satın alınan aboneliklerde otomatik yenileme etkinleştirilmiştir. Otomatik yenileme ödemeleri, ExpressVPN seçtiğiniz ödeme yönteminden tahsilat yapamazsa başarısız olur. Olası nedenler şunlardır: – Artık geçerli olmayan bir ödeme yöntemi kullanmak – Süresi dolmuş bir ödeme yöntemi – Yetersiz bakiye

Başarısız otomatik yenileme ödemeleri nasıl düzeltilir?

Başarısız otomatik yenileme ödemelerini düzeltmek için şu adımları izleyin:

1. Ödeme yönteminizin aktif olup olmadığını kontrol edin

Seçtiğiniz ödeme yönteminin aktif olup olmadığını doğrulayın. Örneğin, bir kredi kartı kullanıyorsanız, kartınızın iptal edilmediğinden, kaybolmadığından veya çalınmadığından emin olun. Kartınızın güvenliği ihlal edilmişse, bankanız veya kredi kartı şirketinizle iletişime geçin.

Ödeme yönteminizin süresi dolduysa şu işlemleri yapabilirsiniz:

Bankanız veya kredi kartı şirketinizle iletişime geçerek kartınızı yenileyin. Bu süreçte ile durumunuzu paylaşabilirsiniz.

Aboneliğinizi yenilemek için başka bir ödeme yöntemi kullanın. Yeni bir kredi kartı ekliyorsanız, önce kredi kartı bilgilerinizi güncelleyin.



2. Ödeme yönteminizde yeterli bakiye olup olmadığını kontrol edin

Ödeme yöntemenizde işlem için yeterli bakiye yoksa şunları yapabilirsiniz:

Ödeme yöntemenize bakiye ekleyin ve aboneliğinizi yenileyin.

Aboneliğinizi yenilemek için başka bir ödeme yöntemi kullanın.

Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, .

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Kredi kartı bilgileriniz güncel değilse otomatik ödemeler başarısız olabilir. Kredi kartı bilgilerinizi güncellemek için bu kılavuzu takip edin.

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