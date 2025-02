Questo articolo ti mostrerà come risolvere i pagamenti automatici non riusciti. Se un pagamento non va a buon fine, riceverai una notifica via email e nel pannello di controllo del tuo account.

Nota: Se hai acquistato il tuo abbonamento con BitPay o Paymentwall, l’abbonamento terminerà alla data di scadenza e non verrà rinnovato automaticamente.

Perché il mio pagamento automatico non è andato a buon fine?

Per impostazione predefinita, il rinnovo automatico è attivato per gli abbonamenti acquistati con carta di credito, PayPal, Apple Pay e Google Pay. I pagamenti automatici possono non riuscire se ExpressVPN non riesce ad addebitare il metodo di pagamento selezionato. Le possibili cause includono l’uso di un metodo di pagamento non più valido, scaduto o con fondi insufficienti.

Come risolvere i pagamenti automatici non riusciti

Segui questi passaggi per risolvere il problema:

1. Verifica se il tuo metodo di pagamento è attivo

Assicurati che il metodo di pagamento selezionato sia attivo. Ad esempio, se stai utilizzando una carta di credito, controlla che non sia stata annullata, smarrita o rubata. Se la tua carta è stata compromessa, contatta la tua banca o l’istituto emittente.

Se il tuo metodo di pagamento è scaduto, puoi:

Contattare la tua banca o l’istituto emittente per rinnovare la carta. Nel frattempo, per assistenza.

Usare un altro metodo di pagamento per rinnovare il tuo abbonamento. Se desideri aggiungere una nuova carta di credito come metodo di pagamento, aggiorna prima i dettagli della tua carta.



2. Controlla se il tuo metodo di pagamento ha fondi sufficienti

Se il tuo metodo di pagamento non ha fondi sufficienti per completare la transazione, puoi:

Aggiungere fondi e rinnovare l’abbonamento.

Usare un altro metodo di pagamento per rinnovare l’abbonamento.

Se questi passaggi non risolvono il problema, .

I pagamenti automatici potrebbero non riuscire se la carta di credito non è aggiornata. Per aggiornare la tua carta, segui questa guida.

Hai bisogno di aiuto? .

