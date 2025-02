Denne guiden viser deg hvordan du løser mislykkede automatiske fornyelsesbetalinger. Hvis en betaling har mislyktes, vil du bli varslet via e-post og på kontodashbordet ditt.

Merk: Hvis du kjøpte abonnementet ditt med BitPay eller Paymentwall, vil abonnementet ditt utløpe på abonnementsdatoen og ikke fornyes automatisk.

Hvorfor mislyktes den automatiske fornyelsesbetalingen min?

Som standard er automatisk fornyelse aktivert for abonnementer kjøpt med kredittkort, PayPal, Apple Pay og Google Pay. Automatiske fornyelsesbetalinger mislykkes når ExpressVPN ikke kan belaste den valgte betalingsmetoden. Mulige årsaker inkluderer at betalingsmetoden ikke lenger er gyldig, har utløpt eller har utilstrekkelige midler.

Hvordan løse mislykkede automatiske fornyelsesbetalinger

Følg disse trinnene for å løse mislykkede automatiske fornyelsesbetalinger:

1. Sjekk om betalingsmetoden din er aktiv

Bekreft at betalingsmetoden du har valgt er aktiv. Hvis du for eksempel bruker et kredittkort, sjekk at kortet ikke har blitt kansellert, mistet eller stjålet. Kontakt banken eller kredittkortselskapet ditt hvis kortet har blitt kompromittert.

Hvis betalingsmetoden din har utløpt, kan du:

Kontakt banken eller kredittkortselskapet ditt for å fornye kortet. I mellomtiden kan du om situasjonen din.

Bruke en annen betalingsmetode for å fornye abonnementet. Hvis du legger til et nytt kredittkort som betalingsmetode, oppdater kortinformasjonen din først.



2. Sjekk om betalingsmetoden din har tilstrekkelige midler

Hvis betalingsmetoden din ikke har nok midler til transaksjonen, kan du:

Legge til midler på betalingsmetoden din og fornye abonnementet.

Bruke en annen betalingsmetode for å fornye abonnementet.

Hvis trinnene ovenfor ikke løser problemet, .

Automatiske betalinger kan også mislykkes hvis kredittkortet ikke er oppdatert. For å oppdatere kredittkortet ditt, følg denne guiden.

Trenger du hjelp? .

