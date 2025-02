Denne guide viser dig hvordan du løser problemer med mislykkede automatiske fornyelsesbetalinger. Hvis en betaling mislykkes, får du besked via e-mail og i din kontooversigt.

Bemærk: Hvis du har købt dit abonnement med BitPay eller Paymentwall, udløber dit abonnement på fornyelsesdatoen og fornyes ikke automatisk.

Hvorfor mislykkedes min automatiske fornyelsesbetaling?

Som standard er automatisk fornyelse aktiveret for abonnementer købt med kreditkort, PayPal, Apple Pay og Google Pay. En automatisk fornyelsesbetaling mislykkes, når ExpressVPN ikke kan trække beløbet fra din valgte betalingsmetode. Mulige årsager kan være, at betalingsmetoden ikke længere er gyldig, er udløbet, eller at der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen.

Sådan løser du problemer med mislykkede automatiske fornyelsesbetalinger

Følg disse trin for at løse problemet:

1. Tjek om din betalingsmetode er aktiv

Sørg for, at din valgte betalingsmetode stadig er aktiv. Hvis du f.eks. bruger et kreditkort, skal du tjekke, om kortet er blevet annulleret, mistet eller stjålet. Kontakt din bank eller kortudsteder, hvis dit kort er kompromitteret.

Hvis din betalingsmetode er udløbet, kan du:

Kontakt din bank eller kortudsteder for at forny dit kort. I mellemtiden kan du for at få hjælp.

Bruge en anden betalingsmetode til at forny dit abonnement. Hvis du vil tilføje et nyt kreditkort som din betalingsmetode, skal du først opdatere dine kortoplysninger.



2. Tjek om der er tilstrækkelige midler på din betalingsmetode

Hvis der ikke er nok penge til rådighed på din betalingsmetode, kan du:

Indsætte penge på kontoen og derefter forny dit abonnement.

Bruge en anden betalingsmetode til at forny dit abonnement.

Hvis disse trin ikke løser problemet, kan du .

Automatiske betalinger kan også mislykkes, hvis kortoplysningerne ikke er opdaterede. For at opdatere dine kreditkortoplysninger, følg denne guide.

Har du brug for hjælp? .

