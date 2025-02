Deze gids laat zien hoe je mislukte automatische verlengingsbetalingen kunt oplossen. Als een betaling is mislukt, ontvang je hiervan een melding per e-mail en in je accountdashboard.

Let op: Als je je abonnement hebt aangeschaft via BitPay of Paymentwall, loopt je abonnement af op de abonnementsdatum en wordt het niet automatisch verlengd.

Waarom is mijn automatische verlengingsbetaling mislukt?

Standaard is automatische verlenging ingeschakeld voor abonnementen die zijn gekocht met een creditcard, PayPal, Apple Pay en Google Pay. Automatische betalingen mislukken wanneer ExpressVPN je gekozen betaalmethode niet kan belasten. Mogelijke oorzaken zijn een niet langer geldige, verlopen of onvoldoende gefinancierde betaalmethode.

Hoe los ik mislukte automatische verlengingsbetalingen op?

Volg deze stappen om mislukte automatische verlengingsbetalingen op te lossen:

1. Controleer of je betaalmethode actief is

Controleer of je geselecteerde betaalmethode actief is. Als je bijvoorbeeld een creditcard gebruikt, zorg er dan voor dat deze niet is geannuleerd, verloren of gestolen. Neem contact op met je bank of creditcardmaatschappij als je kaart is gecompromitteerd.

Als je betaalmethode is verlopen, kun je:

Contact opnemen met je bank of creditcardmaatschappij om je kaart te vernieuwen.

Een andere betaalmethode gebruiken om je abonnement te verlengen. Als je een nieuwe creditcard toevoegt als betaalmethode, werk dan eerst je creditcardgegevens bij.



2. Controleer of je betaalmethode voldoende saldo heeft

Als je betaalmethode onvoldoende saldo heeft voor de transactie, kun je:

Geld toevoegen aan je betaalmethode en je abonnement verlengen.

Een andere betaalmethode gebruiken om je abonnement te verlengen.



Automatische betalingen kunnen ook mislukken als je creditcardgegevens verouderd zijn. Om je creditcard bij te werken, volg deze gids.



