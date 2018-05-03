Этот гид поможет вам решить проблему с неудачным автоматическим продлением платежей. Если платеж не прошел, вы получите уведомление по электронной почте и в панели управления аккаунтом.

Примечание: если вы оформили подписку через BitPay или Paymentwall, она закончится в дату окончания подписки и не продлится автоматически.

Почему мой автоматический платеж не прошел?

По умолчанию автоматическое продление включено для подписок, оплаченных с помощью кредитной карты, PayPal, Apple Pay и Google Pay. Автоматический платеж может не пройти, если ExpressVPN не удается списать средства с выбранного способа оплаты. Возможные причины: — Способ оплаты больше не действителен — Карта истекла — Недостаточно средств

Как решить проблему с неудачным автоматическим платежом?

Выполните следующие шаги:

1. Проверьте, активен ли ваш способ оплаты

Убедитесь, что ваш способ оплаты активен. Например, если вы используете кредитную карту, проверьте, не была ли она аннулирована, утеряна или украдена. Если карта была скомпрометирована, свяжитесь с вашим банком или эмитентом карты.

Если срок действия карты истек, вы можете:

Обратиться в банк или компанию-эмитент карты для ее обновления. Пока проблема не решена, .

Использовать другой способ оплаты, чтобы продлить подписку. Если вы добавляете новую кредитную карту, сначала обновите данные карты.



2. Проверьте баланс на счете

Если на вашем счете недостаточно средств, вы можете:

Пополнить баланс и продлить подписку.

Использовать другой способ оплаты.

Если проблема не решена, .

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Автоматический платеж также может не пройти, если данные карты устарели. Чтобы обновить данные карты, следуйте этому руководству.

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