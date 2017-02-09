Bu rehber, ExpressVPN hesabınızla ilişkili kredi kartı bilgilerini nasıl güncelleyeceğinizi anlatır. Böylece mevcut kartınızdan farklı bir kredi kartı kullanarak aboneliğinizi yenileyebilirsiniz. Kredi kartı bilgilerinizi yalnızca aboneliğinizi daha önce ExpressVPN web sitesi aracılığıyla satın aldıysanız hesap ayarlarınızda görebilirsiniz.

Önemli: Hesabınızla ilişkili kredi kartını silmek için Hesabınızla ilişkili kredi kartını silmek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Kredi Kartını Düzenle‘yi seçin. (Bu seçenek yalnızca hesabınıza bir kredi kartı eklediyseniz görünecektir.)

Yeni kredi kartı bilgilerinizi girin. Kredi kartı bilgilerini kaydet‘e tıklayın.

Bir sonraki ödemeniz yeni kredi kartınıza yansıtılacak.

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