TLC (일명 The Learning Channel)은 2012년부터 600파운드의 삶을 방영해온 미국 케이블 채널입니다. go.tlc.com 또는 TLC GO 앱을 통해 600파운드의 삶 최신 시즌(및 모든 지난 시즌)을 스트리밍할 수 있습니다. 참고로 미국 케이블 또는 위성 요금제 또는 코드 커팅 서비스의 자격 증명을 제공해야 합니다.

