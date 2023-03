TLC (också kallat The Learning Channel) är en amerikansk kabelkanal som visar Mitt 300 kilo tunga liv sedan 2012. Du kommer att kunna streama den senaste säsongen av Mitt 300 kilo tunga liv (och alla föregående säsonger) via go.tlc.com eller appen TLC GO. Observera att du behöver ange inloggningsuppgifterna till en amerikansk kabel- eller satellitprenumeration, eller en kabelfri tjänst.

Mitt 300 kilo tunga liv är en amerikansk realityserie som följer bantningsresan för dödligt överviktiga personer. Under Dr. Younan Nowzaradans omsorg och vägledning (även känd som Dr. Now ) dokumenterar varje avsnitt ett år i varje patients liv, inklusive deras försök att gå ner i vikt och resultaten från resan.

Need help? Chat with us!