Asssita à Quilos Mortais no TLC

TLC (também conhecido como The Learning Channel) é um canal à cabo dos E.U.A. que hospeda Quilos Mortais desde 2012. Você será capaz de assistir a última temporada de Quilos Mortais (e todas as anteriores) via go.tlc.com ou com o aplicativo TLC GO. Observe que você vai precisar fornecer as credenciais de uma assinatura à cabo ou satélite dos E.U.A., ou de um serviço cord-cutting.