ดู My 600-lb Life บน TLC

TLC (ย่อมากจาก The Learning Channel) เป็นช่องเคเบิลในสหรัฐอเมริกาออกฉาย My 600-lb Life ตั้งแต่ปี 2012 คุณจะสามารถสตรีมซีซั่นล่าสุดของ My 600-lb (และซีซั่นที่ผ่านมาทั้งหมด) ผ่าน go.tlc.com หรือด้วยแอป TLC GO โปรดทราบว่าคุณจะต้องให้ข้อมูลประจำตัวของการสมัครสมาชิกสายเคเบิลหรือการสมัครสมาชิกดาวเทียมในสหรัฐอเมริกา หรือบริการอิสระทางความบันเทิง