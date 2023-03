Kijk My 600-pb Life op TLC

TLC (ook wel genoemd The Learning Channel oftewel Het Leerkanaal) is een Amerikaans kabelkanaal dat My 600-lb Life al sinds 2012 uitzendt. Je kunt het nieuwste seizoen van My 600-lb (en ook alle vorige seizoenen) kijken via go.tlc.com of met de TLC GO app. Let op: je hebt wel de inloginformatie van een Amerikaans kabel- of satellietabonnement of een cordcuttingdienstnodig.