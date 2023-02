Choć showrunnerzy twierdzą, że serial jest pozbawiony scenariusza, fani pozostają sceptyczni co do autentyczności niektórych scen. W 2018 roku uczestnik programu, Steven Assanti wyjaśnił, że choć nie ma tu tzw. „aktorzenia”, było wiele powtórnych ujęć i nagrań z kluczowych momentów. Mówiąc inaczej, program jest w zupełności realistyczny, jak można oczekiwać po reality show.

Sezon 11 programu Historie wielkiej wagi miał premierę w środę, 1 lutego 2023 roku o godzinie 20:00 (ET) . Kolejne odcinki są emitowane co tydzień o tej samej porze.

Seria Historie wielkiej wagi to amerykański reality show, który śledzi proces odchudzania osób chorobliwie otyłych. Pod opieką i przewodnictwem dr Younana Nowzaradana (znanego również jako Dr Now ), każdy odcinek dokumentuje rok z życia pacjentów, w tym ich próby utraty wagi i rezultaty ich starań.

