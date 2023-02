À l'exception de la 8e saison de l'émission, qui comptait exclusivement 16 membres LGBTQ+, Are You the One? réunit généralement un nombre égal d'hommes et de femmes hétérosexuels. La saison 9 d'AYTO ne fait pas exception à la règle, bien que, pour la première fois, ses candidats viennent du monde entier. Voici tous les participants à la saison 9 de Are You the One ? :

Femmes

Anissa , originaire des États-Unis.

Brooke , originaire des États-Unis.

Ciara , originaire des États-Unis.

Courtney , originaire du Royaume-Uni.

Danielle , originaire des États-Unis.

Dew , originaire d'Espagne.

Jordanne , originaire des États-Unis.

Julia-Ruth , originaire de Nouvelle-Zélande.

Mijntje , originaire des Pays-Bas.

Rosalyn , originaire d'Irlande.

Taylor, originaire des États-Unis.

Hommes