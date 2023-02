Amerykański serial randkowy Dopasowani (ang. nazwa Are You the One) przedstawia grupę singli w luksusowym kurorcie, którzy szukają miłości. Ale jest pewien haczyk: każdy z nich został potajemnie dopasowany do kogoś innego z grupy, a żeby wygrać milion dolarów nagrody pieniężnej, każdy musi pomóc sobie nawzajem znaleźć swoją „idealną parę”.



Nie zabraknie dramaturgii, wielu uroczystości swatania i wyzwań po drodze, aby pomóc uczestnikom w dobraniu się w pary. Czy zdołasz, wraz z uczestnikami, poprawnie odgadnąć, kto do kogo pasuje?