미국 데이트 리얼리티 시리즈 아 유 더 원(Are You the One, 약칭 AYTO)에서는 사랑을 찾는 싱글들을 호화로운 리조트에 모입니다. 하지만 반전이 있습니다. 각자 그룹 내 누군가와 비밀리에 짝이 지어졌고, 100만 달러의 상금을 타기 위해서는 모두가 '완벽한 짝'를 찾을 수 있도록 서로 도와야 합니다.

