WhatsApp kontra Signal – co jest bezpieczniejsze?

Zarówno WhatsApp, jak i Signal oferują szyfrowanie end-to-end. Za pomocą tej technologii wiadomości szyfrowane są w taki sposób, że może je odczytać wyłącznie nadawca i odbiorca. Szyfrowanie typu end-to-end zwiększa bezpieczeństwo wiadomości, uniemożliwiając osobom trzecim, w tym samemu twórcy aplikacji, zobaczenie treści wiadomości.

Mimo to często słyszymy, że Signal zapewnia większą prywatność i bezpieczeństwo niż WhatsApp. Również my często polecamy Signal, jako najbardziej prywatną z dostępnych aplikacji do przesyłania wiadomości. Co dokładnie kryje się za tym stwierdzeniem? Która z aplikacji jest lepsza – Signal czy WhatsApp? Czytaj dalej, aby poznać nasze szczegółowe porównanie.

Czy Signal jest bezpieczniejszy niż WhatsApp?

WhatsApp i Signal używają tego samego protokołu szyfrowania opracowanego przez Open Whisper Systems. Jest to otwarty, recenzowany i godny zaufania protokół. Chociaż obie aplikacje korzystają z tego samego szyfrowania to Signal, w porównaniu z WhatsAppem, ma więcej zalet w zakresie bezpieczeństwa:

Ochrona metadanych

Gdy przesyłasz wiadomość lub zdjęcie, przesyłasz również metadane. Metadane to informacje dotyczące odbiorcy wiadomości, czasu jej dostarczenia i nie tylko. O ile treść wiadomości jest chroniona przez szyfrowanie end-to-end, to jej metadane, czyli informacje o wiadomości, już nie. Jeśli porównamy szyfrowanie do skrytki pocztowej, metadane będą naklejoną na przesyłce etykietą pocztową. Nawet bez otwierania pudełka możesz uzyskać cenne informacje, czytając wyłącznie etykietę.

WhatsApp nie chroni metadanych. Oznacza to, że strony trzecie mogą zobaczyć informacje dotyczące wiadomości. Z kolei Signal opracował technologię ochrony metadanych o nazwie Sealed Sender. Ta technologia ukrywa informacje o odbiorcy i nadawcy wiadomości, więc nieczytelna staje się nawet etykieta pocztowa.

Udostępnianie danych

Oprócz wiadomości i metadanych usługi przesyłania wiadomości mogą również zbierać informacje przechowywane w telefonie. Obejmują one numer telefonu, kontakty, awatar, lokalizację, multimedia i szczegóły urządzenia. Istnieje zasadnicza różnica między tym, w jaki sposób WhatsApp i Signal przetwarzają te informacje.

WhatsApp przechowuje zaszyfrowane multimedia i przesyłane wiadomości na własnych serwerach. Gromadzi również informacje na temat nawyków użytkowania, takich jak częstotliwość korzystania z aplikacji i czas spędzany na czacie z każdym kontaktem. Zgodnie z polityką prywatności zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskać dostęp do tych informacji. Z kolei Signal wymaga tylko numeru telefonu. Nie próbuje powiązać numeru telefonu z tożsamością.

Własność firmy

Innym ważnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, która firma jest właścicielem danej aplikacji. Właścicielem WhatsAppa jest Meta (dawniej Facebook). Jeśli w polityce prywatności WhatsAppa pojawia się taki zapis, aplikacja jest zintegrowana z innymi usługami należącymi do Meta. Wiąże się to z dzieleniem się informacjami, aby pomóc im dostosować i sprzedać swoje usługi.

Natomiast Signal jest własnością Signal Technology Foundation. Jest to zarejestrowana organizacja non-profit, która korzysta z darowizn od użytkowników. Jeden z założycieli, Moxie Marlinspike, był szefem cyberbezpieczeństwa Twittera. Opracował kompleksowy protokół szyfrowania Signal, który został później zaadoptowany w popularnych aplikacjach do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp, Skype i Facebook Messenger.

Która aplikacja do przesyłania wiadomości jest najbezpieczniejsza?

Porównując WhatsAppa i Signal, to Signal wygrywa jako bezpieczniejsza usługa przesyłania wiadomości. Chociaż obie aplikacje korzystają z szyfrowania wiadomości typu end-to-end, Signal zapewnia większą prywatność metadanych i nie udostępnia Twoich danych stronom trzecim. Ponieważ Signal jest własnością prywatną i jest organizacją non-profit, prawdopodobnie pozostanie bezpieczniejszą opcją w najbliższej przyszłości.

Nie oznacza to, że zalecamy zaprzestanie korzystania z WhatsAppa. Warto podkreślić, że szyfrowanie typu end-to-end jest nadal standardem ochrony prywatności, budzącym duże zaufanie.