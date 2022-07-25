Deprem çantası veya acil durum çantası gibi herhangi bir türdeki hayatta kalma kiti, hazırlıklı olmak için önemli bir girişimdir. Kriz anında hemen alabilir ve çıkabilirsiniz.

Ancak bu yazı, yalnızca var olan hayatta kalma çantanıza ekleyebileceğiniz teknoloji cüzdanına odaklanacaktır. İdeal olarak, birçok senaryoda kullanılabilecek çeşitli eşyaları içeren bir kit hazırlamanız gerekecektir.

Bunlar genellikle yanınızda bulunması gereken fiziksel cihazlar olsa da, ne tür bir kriz içerisinde olursanız olun, sansürsüz internete erişmek için telefonunuzda bir VPN bulundurmak her zaman iyi bir fikirdir.

Bir çanta ve düzenleyici seçin

Temel şeylerle başlayalım!

Acil durumlar için teknoloji eşyalarınızı hem su geçirmez (veya en azından suya dayanıklı) hem de sağlam bir küçük çantada saklamanız gerekir.

Su geçirmez bir çanta bulamazsanız spor ürünleri satan bir mağazadan su geçirmez spor çantası veya saklama çantası alabilir ve teknoloji çantasını bunun içine yerleştirebilirsiniz.

Sağlamlık önemlidir çünkü kitinizin sert darbelere karşı dayanıklı olması gerekir. Fiyat için kaliteden ödün vermeyin; bu kitin mümkün olduğu kadar dayanması gerekir.

Teknolojik hayatta kalma kiti için gerekli malzemeler

Kitinizi kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek isteyebilirsiniz ancak teknolojik hayatta kalma kitinizde mutlaka olması gereken şeyleri aşağıda listeledik.

Veri depolama cihazları

Önemli belgeler için flaş bellek. Bu flaş bellek, kim olduğunuzu ve neye sahip olduğunuzu kanıtlamak için dijitalleştirilmiş önemli ve hassas belgeleri içerir. Güvenlik için, bu flaş belleği kullanmadan önce şifrelemeniz önerilir. Önemli belgeler arasında şunlar yer alır: Pasaport, nüfus cüzdanı, tapu belgeleri, lisanslar, sigorta bilgileri, akreditasyonlar, vs.

Tıbbi flaş bellek. Bu flaş bellek, tıbbi kayıt kartınızın yerine kullanma amacını değil, onunla birlikte kullanım amacını taşımalıdır. Buradaki fikir, bir kazaya karışmanız durumunda ihtiyaç duyulacak ilgili tıbbı bilgilere sahip bir USB belleği oluşturmaktır. Bu bilgilere adınız, acil durumda ulaşılacak kimseler, kan grubunuz, bilinen tıbbi rahatsızlıklarınız ve tıbbi geçmişiniz dâhildir.



Bu flaş bellek, tıbbi kayıt kartınızın yerine kullanma amacını değil, onunla birlikte kullanım amacını taşımalıdır. Buradaki fikir, bir kazaya karışmanız durumunda ihtiyaç duyulacak ilgili tıbbı bilgilere sahip bir USB belleği oluşturmaktır. Bu bilgilere adınız, acil durumda ulaşılacak kimseler, kan grubunuz, bilinen tıbbi rahatsızlıklarınız ve tıbbi geçmişiniz dâhildir. Harici katı hâl sürücüsü. Dosya saklamak, paylaşmak veya kopyalamak için bir sürücüye ne zaman ihtiyacınız olacağını asla bilemezsiniz! Geleneksel sabit sürücü yerine katı hâl sürücüsü tercih edilmelidir çünkü çok daha hızlıdır.

Taşınabilir işletim sistemleri. Kendi cihazınıza erişiminiz yoksa (örneğin bir internet kafede veya kütüphanedeyseniz) taşınabilir bir Linux flaş bellek, hareket hâlindeyken güvenli bir şekilde bilgisayar kullanmak için kullanışlı olur .

Kendi cihazınıza erişiminiz yoksa (örneğin bir internet kafede veya kütüphanedeyseniz) taşınabilir bir Linux flaş bellek, hareket hâlindeyken güvenli bir şekilde bilgisayar kullanmak için kullanışlı olur SD kartlar, okuyucular ve adaptörler. Tekrar belirtmek gerekirse, hazırlıklı olmak hazırlıksız yakalanmaktan iyidir!

Şarj cihazları ve güç kaynakları

Taşınabilir güç kaynakları. Acil durum hizmetlerinin gelmesini beklerken veya çok uzun bir tren seyahati sırasında başınıza gelmesini isteyeceğiniz son şey cihazınızın şarjının bitmesidir. İyi bir güç kaynağı, tam şarjda birkaç ay dayanabilir. Mümkünse su geçirmeyen ürünleri tercih edin. Su geçirmeyen bir ürün bulamazsanız güç kaynaklarınızı kilitli poşetlere yerleştirebilirsiniz. Ekstra kolaylık için, kablosuz şarj özelliğine sahip güç kaynaklarını tercih ederek ekstra kablo kullanımını azaltın.

Kablolar. Hem veri transferi hem de şarj için ayrı ayrı USB kablolara sahip olmak iyi bir fikirdir. Bunun nedeni, şarj etmek için her iki türdeki kabloyu kullanabilseniz de bazı kablolar veri transfer etmek için iyi değildir. Bunun ötesinde; tren istasyonu, kafe ve havalimanı salonları gibi kamusal alanlarda sunulan USB yuvalarını kullanmanız gerekirse güvenlik amacıyla yalnızca şarj etmek için tasarlanmış kabloları kullanmayı tercih etmelisiniz. Sahip olduğunuz cihazların farklı USB yuvalarına ve gereksinimlere sahip olabileceğini farz edersek cihazlarınızı şarj etmek için kullanabileceğiniz çoklu adaptörler de edinmelisiniz.

Evrensel adaptörler. Birden fazla evrensel (veya seyahat için) güç kaynağı edinmek, cihazlarınızı evde, hareket hâlinde veya yurt dışında iken kolayca şarj edebildiğinizden emin olmak için harika bir yöntemdir. Mümkün olduğunca en çok yerde çalışma imkânını sunan seçenekleri seçmek en iyi tercih olur. Diğer bir deyişle, prizlerini herhangi bir ülkede kullanabilecek şekilde değiştirmenizi sağlayan adaptörleri seçin. Ayrıca, USB-A ve USB-C şarj yuvalarına sahip seçenekleri de değerlendirmelisiniz.

Kuru piller. Yukarıda listelenen seçeneklere ek olarak, çeşitli yedek kuru pilleri veya düğme pilleri (örneğin AA, AAA, C ve D) yanınızda taşımak da iyi bir fikirdir.

Telefonlar ve aksesuarlar

Yedek telefon. Ucuz bir yedek telefon, yurt dışında dolaşım hâlindeyken ana SIM kartınızı kullanmak istediğinizde faydalı olabilir. Ayrıca, asıl telefonunuz zarar gördüğünde bir acil durum cihazı görevi görebilir.

Uydu telefonu. Uydu telefonları, acil durum araması yapmanız gerektiği ve cep telefonunuzun sinyal alamadığı durumlarda mükemmeldir. Ancak uydu telefonuyla arama yapabilmek için bir hizmet aboneliğine sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

Ön ödemeli SIM kart kiti. Kontör yüklenmiş bir faturasız SIM kartını yedek telefonunuzda kullanabilirsiniz. Çoğu kit, çeşitli SIM türleri (micro, nano ve mini SIM) için adaptörler ve çok kıymetli olan SIM kart çıkartma aparatı içerir. Mümkünse uluslararası aramalara izin veren bir SIM kartı seçin.

Taşınabilir Wi-Fi erişim noktası. Taşınabilir bir Wi-Fi erişim noktasının avantajı, internete bağlanmak için telefonunuzun internet bağlantısını paylaşarak şarjını bitirme konusunda endişe duymamanızdır. İyi bir taşınabilir Wi-Fi erişim noktası aynı anda 10-15 cihazın bağlanmasını destekleyebilir.

Aletler