Niezależnie od tego, czy czekasz na przybycie służb ratunkowych, czy oglądasz mecz podczas przeraźliwie długiej podróży pociągiem, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, to całkowite rozładowanie baterii Twojego urządzenia. Dobry powerbank wytrzyma nieużywany kilka miesięcy na pełnym naładowaniu. Jeśli to możliwe, wybierz opcje wodoodporne. Inna opcja to umieszczenie powerbanka w wytrzymałym woreczku strunowym. Dla dodatkowej wygody możesz również poszukać urządzenia z funkcją ładowania bezprzewodowego, aby dodatkowo zmniejszyć koniecznosć użycia kabli.

Dobrym pomysłem jest posiadanie zarówno kabli do transmisji danych, jak i kabli USB do ładowania. Dlaczego? Ponieważ pozwoli to korzystać z obu typów kabli do ładowania urządzeń, a poza tym niektóre z nich nie nadają się za bardzo do przesyłania danych. Dodatkowo – dla większego bezpieczeństwa – upewnij się, że używasz kabli przeznaczonych wyłącznie do ładowania urządzeńgdy korzystasz z publicznie dostępnego gniazda USB (np. na dworcu, w kawiarni lub na lotnisku). Biorąc pod uwagę fakt, że posiadane przez Ciebie urządzenia mogą mieć różne porty USB i wymagania, warto rozważyć zakup adaptera, który awaryjnie pomoże podładować urządzenie.