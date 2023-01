Infográfico: as senhas mais comuns por país

“123456” é a senha mais usada na maioria dos lugares ao redor do mundo. Mas depois de ordenar as senhas usadas com mais frequência por país ou idioma, você começará a ver resultados muito diferentes. As que são fáceis de digitar – como “123456” – são as mais universais. E algumas diferenças entre senhas ruins são simplesmente uma questão de idioma: “password (senha)” tem uma classificação alta entre os falantes de inglês, enquanto para os falantes de alemão é “passwort”; “qwerty” é substituído por “azerty” na França, por causa do layout dos teclados franceses.

Tudo se torna mais interessante quando as diferenças culturais influenciam o uso de senhas ruins. Os torcedores da Juventus, um time de futebol italiano, podem achar que “juventus” é uma ótima senha. Infelizmente, entre os internautas italianos, é a quarta mais comum. “Anathema” pode soar um pouco estranha como senha, a menos que você esteja na Turquia, onde a banda britânica Anathema é aparentemente tão famosa que está entre as 10 senhas mais usadas.

Neste gráfico, selecionamos uma senha popular em vários países (todas estão no top 10), muitas das quais são específicas desses países e mostram como fatores culturais influenciam a criação delas.

Observe que muitos de nossos dados vêm de um estudo de terceiros de senhas vazadas, cortesia do usuário do Github Ata Hakçıl, e são baseados no idioma dos sites associados. Usamos essas linguagens para inferir os países. Os dados não estavam disponíveis para todos os países.

Como usar senhas mais fortes

Neste Dia Mundial da Senha, lembramos que senhas comuns são senhas ruins, porque um hacker pode adivinhá-las facilmente. Uma senha forte é…

Longa: A maioria dos especialistas diz que uma senha deve ter no mínimo oito caracteres e, idealmente, de 12 a 15 caracteres. Cada caractere adicional torna exponencialmente mais difícil de decifrá-la.

Aleatória: Isso significa que sua senha não deve ter significado, mas ser composta por uma sequência de letras, números e símbolos aleatórios. É fácil criar uma senha neste formato com um gerador de senhas aleatórias.

Única: Para máxima segurança, você deve usar uma senha diferente para cada conta online que tiver. Se você repetir senhas ou seguir um padrão, no caso de alguém descobrir uma de suas senhas, ele pode usá-la para tentar hackear suas outras contas.

É verdade que, se você seguir essas regras, suas senhas serão fortes, mas também praticamente impossíveis de lembrar. É por isso que os gerenciadores de senhas são altamente recomendados. Eles armazenam suas senhas em um cofre criptografado, você só precisa se lembrar de uma única senha principal para acessá-los.

Outra maneira fácil de proteger sua privacidade e segurança online é baixando um aplicativo VPN. Basta ligá-lo e ele fornece um novo endereço IP enquanto criptografa seu tráfego. Isso torna mais difícil para os invasores verem o que você está fazendo online.